Gambe leggere: consigli e prodotti must have per un’estate senza pensieri

R icorda, prendersi cura delle gambe è un piccolo gesto d’amore verso te stessa. Seguendo questi semplici consigli, potrai goderti l’estate con gambe leggere e piene di energia.

L’estate è finalmente arrivata e con lei la voglia di sfoggiare vestitini, shorts e costumi da bagno. Ma c’è un piccolo inconveniente che molte di noi conoscono fin troppo bene: quella fastidiosa sensazione di pesantezza alle gambe. Non preoccuparti, sei in buona compagnia! Vediamo insieme alcuni consigli e trucchetti per mantenere le gambe leggere e fresche.

Il movimento è il tuo BFF

Uno dei modi più efficaci per combattere la pesantezza è mantenersi attive. Camminare, correre o fare una passeggiata in bicicletta possono fare miracoli. Se lavori molto seduta, ricorda di alzarti e fare qualche passo ogni ora. Anche qualche minuto di stretching può aiutare a riattivare la circolazione.

Idratazione, Idratazione, Idratazione

Bere acqua è fondamentale per la salute delle tue gambe (e di tutto il corpo!). L’acqua aiuta a ridurre la ritenzione idrica e a mantenere i tessuti elastici. Porta sempre con te una bottiglia d’acqua e cerca di bere almeno due litri al giorno. Se ti piace variare, prova con tisane drenanti, ideali per combattere la ritenzione.

Alza le gambe!

Dopo una lunga giornata in piedi o seduta, concediti qualche minuto con le gambe sollevate. Sdraiati sul divano o sul letto e appoggia le gambe al muro: questo semplice trucco favorisce il ritorno venoso e allevia la sensazione di pesantezza.

Bagni e docce tiepide

L’acqua calda può peggiorare la sensazione di gambe pesanti, quindi opta per docce e bagni tiepidi. Se ti piace fare il bagno, aggiungi sali di Epsom, noti per le loro proprietà rilassanti e drenanti. Una doccia fresca a fine giornata può essere un toccasana!

(Auto)Massaggi

I massaggi possono essere molto efficaci per stimolare la circolazione. Se non hai tempo di andare da un professionista, puoi fare un automassaggio a casa. Usa movimenti circolari e delicati, partendo dalle caviglie e risalendo verso le cosce. Per un effetto rinfrescante, puoi utilizzare un asciugamano imbevuto di acqua fredda.

I nuovi must have per gambe leggere

Scopri la nostra selezione delle ultime novità 2024 per migliorare la circolazione e combattere la ritenzione idrica, per gambe leggere al top!

Biofficina Toscana Gel gambe leggere

A base di idrolato di eucalipto bio toscano e mentolo ha un'azione rinfrescante immediata sulle gambe affaticate dalla calura estiva. Va massaggiato a fine giornata, dopo lo sport e nelle giornate di caldo particolarmente intenso.

Mediterranea Pharma Cell Zero Bende Crio-attive

Un trattamento da spa at home ad azione drenante e decongestionante. Le bende elasticizzate si adattano a qualunque corpo e i principi attivi - sale marino, caffeina, estratti di verbena, sambuco, garofano e acido lattico - vengono fatti penetrare con un massaggio compressivo

Diego Dalla Palma Workout Crema gel rimodellante gambe leggere

A base di zenzero per migliorare il microcircolo e rinforzare i capillari ed escina per favorire un'azione drenante, questo trattamento rende via via la pelle delle gambe più tonica e rassodata.

Goovy Drena Cellulite

Un integratore liquido per combattere la pelle a buccia d'arancia, stimola il microcircolo e ha un'azione drenante, favorendo la sensazione di gambe leggere. A base di anguria, aronia, centella, ananas e meliloto.

Bionike Defence Body Gambe Leggere

La texture in gel regala un effetto fresco e a rapido assorbimento. A base di bioflavonoidi, ha un'azione decongestionante sui capillari ed è utile anche in caso di caviglie gonfie.

Ringana Fresh Light Legs

Un pratico formato spray rinfrescante che allevia la ritenzione idrica, con solo ingredienti freschi naturali e senza conservanti. Contiene sali di magnesio, menta, zenzero, estratto di ippocastano, pungitopo, amamelide, cipresso e alga Porphyridium cruentum.

Thermae Il Tempio della Salute Cryogenesi

Un gel defaticante e rinfrescante per le gambe che offre sollievo immediatoFavorisce la circolazione e diminuisce i gonfiori grazie alla sua formula arricchita con centella, mentolo, vitis vinifera e mirtillo.

Freshly Hyaluronic Energy Body Serum

Un siero per il corpo che migliora la circolazione e riduce la ritenzione idrica, alleviando la sensazione di stanchezza, gonfiore e pesantezza nelle gambe. La sua formula, con alga rossa e un duo di acido ialuronico, migliora la circolazione e grazie al mentolo regala subito una sensazione di freschezza.

Clarins My Happy Body Planner

I miracoli dell'ultimo minuto, lo sappiamo, non esistono. Soprattutto quando parliamo di prenderci cura di noi: è un processo che va affrontato a lungo termine. Questo planning in 21 giorni ti "allena" ad acquisire le giuste buone abitudini di bodycare, partendo da un mindset corretto.

Mavala Emulsione anti-fatica gambe

Questa emulsione è stata sviluppata per rilassare le gambe affaticate, alleviando la pesantezza e il dolore. Contiene amamelide per tonificare e ammorbidire, edera per rigenerare e attivare la micro-circolazione, e fucus per rimineralizzare, tonificare, emollire e calmare, con un profumo mentolato e fresco.

RVB Lab Meso Dren Sali di Epsom iperosmotici in gel

Drena, rimodella e idrata grazie ai Sali di Epsom in gel ultra concentrati che favoriscono un’azione drenante. Contiene escina, che aumenta la resistenza dei vasi sanguigni e contrasta i ristagni di liquidi, caffeina, che drena i liquidi in eccesso e riduce i noduli cellulitici, e melograno, che protegge la parete del microcircolo sanguigno e linfatico con un'azione antiossidante.

Geomar Kit bende drenanti

Formulato con il 95% di ingredienti di origine naturale e una soluzione concentrata di sali naturali (Sale Marino, Sale di Epsom e Mar Morto) ed estratti vegetali di tarassaco, mirtillo e betulla, è ideale per combattere la ritenzione idrica, ridurre la visibilità della buccia d’arancia e drenare i liquidi in eccesso. Il massaggio compressivo durante la posa favorisce la microcircolazione.