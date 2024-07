Il bronzer è il tuo must have dell’estate

I l bronzer è un prodotto versatile e indispensabile per chi desidera un look luminoso e scolpito. Con le giuste tecniche di applicazione e la scelta della formulazione adatta al proprio tipo di pelle, il bronzer può trasformare qualsiasi makeup look, donando calore e definizione al viso

Il bronzer è uno di quei prodotti di bellezza che non può mancare nel beauty case di chi desidera un incarnato radioso e definito. Molto più di una semplice polvere colorata, è l’alleato perfetto per scolpire il viso, donare un aspetto sano e catturare la luce in modo naturale.

Cos'è il bronzer e perché è il tuo alleato del trucco estivo

Il bronzer, o terra abbronzante, è un prodotto di makeup progettato per imitare l’effetto di una pelle baciata dal sole. A differenza del blush, che aggiunge un tocco di colore alle guance, il bronzer si applica strategicamente per creare un effetto di profondità e calore. Ideale per tutti i tipi di pelle, il bronzer può trasformare un incarnato spento in uno vivace e luminoso, donando un aspetto più giovane e fresco, sublimando l'abbronzatura e aggiungendo un effetto sunkissed al colorito.

Tecniche di applicazione del bronzer

Applicare il bronzer può sembrare semplice, ma per ottenere un risultato naturale è fondamentale seguire alcune tecniche di base.

1. La preparazione della base

Prima di applicare il bronzer, è essenziale preparare la pelle con una buona routine di skincare. Idratazione e una base di fondotinta uniforme o crema colorata sono fondamentali per evitare macchie o striature.

2. Gli strumenti con cui applicare il bronzer

Utilizzare il pennello giusto è cruciale. Un pennello grande e soffice permette di distribuire il prodotto in modo uniforme e di sfumare facilmente i bordi.

3. Punti strategici

Per un look naturale, applica il bronzer sui punti del viso dove il sole colpirebbe naturalmente: gli zigomi, la fronte, il naso e il mento. Una tecnica popolare è quella del "3", in cui il bronzer viene applicato seguendo una forma a tre, partendo dalle tempie, scendendo sotto gli zigomi e terminando lungo la linea della mascella.

4. Sfuma, sfuma, sfuma

La chiave per un effetto naturale è sfumare bene il prodotto. Fai movimenti circolari e leggeri per assicurare una transizione morbida e un risultato omogeneo.

Errori da evitare con il bronzer

Ecco gli errori più comuni in cui possiamo incappare, ma con questi consigli otterrai un trucco bronzing al top!

1. Quando si tratta di bronzer, less is more

Applicare troppo prodotto può risultare in un look innaturale e pesante

2. Scegli la tonalità giusta

Un bronzer troppo scuro può creare un effetto mascherone. Opta per una tonalità uno o due toni più scura del tuo incarnato naturale.

3. Evita linee nette

Come abbiamo già detto, la fase di sfumatura è fondamentale. Assicurati che non ci siano linee nette o macchie visibili.

I nuovi migliori bronzer da scoprire nel 2024

Un prodotto di qualità fa davvero la differenza, grazie a formule sempre più all'avanguardia e texture impalpabili cream to powder che si fondono con la pelle in tutta naturalezza.

Armani Beauty Luminous Silk Sunlit Creamy Bronzing Powder

Ispirato ai paesaggi del Mediterraneo, questo bronzer sensoriale ricrea l'effetto del tocco del sole sul viso, grazie a una texture setosa, quasi cremosa al tatto, che si fonde perfettamente con la pelle. I pigmenti micronizzati aderiscono senza creare strato o effetto macchia, garantendo un'ottima tenuta per tutto il giorno.

Lancôme Teint Idole Ultra Wear C.E. Skin Transforming Bronzer

Grazie alla formula skin-fusing con vitamina C e vitamina E, il look sunkissed diventa multisfaccettato e tridimensionale, per un effetto super luminoso - pur avendo un finish mat - di massima naturalezza scongiurando il rischio di appiattire i volumi che spesso creano le polveri abbronzanti. Il velo di colore rilasciato permette di stratificare e sfumare il prodotto anche per chi è alle prime armi, con formula no-transfer.

Guerlain Terracotta Superbloom

Le bronzing powder della maison sono uno dei prodotti di make up più iconici in assoluto e ogni anno veniamo delizati da esclusive edizioni limitate da collezione. L'ispirazione è il fenomeno del superbloom, la sbocciatura di una distesa di fiori selvatici multicolori nel deserto della California.

Catrice Summer Obsessed Glowy Face Palette

Una palette di polveri per il viso in edizione limitata, con cui possiamo creare il nostro trucco bronzing personalizzato miscelando colori e finish differenti, per un effetto naturale o intenso e luminoso a seconda del nostro stile.

YSL Beauty All Hours Hyper Bronze

Il design si ispira alla dune del Marocco tanto amate da Yves Saint-Laurent. La polvere regala un effetto baciata dal sole super naturale con un finish soft mat ed è formulata con il 90 % di ingredienti di origine naturale e arricchita da Acido Ialuronico, Niacinamide e scorza di Limetta, proveniente dagli Ourika Community Gardens.

Debby sunEXPERIENCE TROPICAL EDITION

La terra abbronzante in polvere è arricchita con una fragranza al cocco e un nuovo design in edizione limitata. La texture è leggera e setosa, facile da sfumare per un'applicazione uniforme e un finish naturale. L'effetto abbronzato dona un incarnato sano e radioso, con protezione SPF15.

KIKO Milano Gold Reflections

L'ormai iconica terra "cotta" del brand che si rinnova a ogni stagione regalando sempre un effetto sunkissed naturale modulabile. La bella novità dell'edizione limitata di quest'anno? Il range si arricchisce di nuove shade adatte alle carnagioni più scure!

Lancaster Infinite Bronze Sunlight Compact Cream SPF50

Molto più di una bronzing powder, è un vero e proprio prodotto multiuso indispensabile in estate. Unisce le caratteristiche di un fondotinta, un trattamento idratante, una terra abbronzante e una protezione solare molto alta. Perfetta da tenere sempre in borsa, ha una texture leggera e una copertura modulabile, in un colore universale.

Korff Terra Multi-Finish "Turandot"

Una limited edition dagli effetti personalizzabili e modulabili, grazie alla presenza degli inserti illuminanti e alla doppia sezione di polveri da utilizzare come bronzing powder o contouring. L'omaggio è naturalmente a Giacomo Puccini e alla sua opera più celebre.

Clarins Bronzing Compact

La celebre terra abbronzante presenta tre tonalità di polveri sottilissime, che si possono combinare con il pennello per un effetto radioso, o utilizzare separatamente per scolpire il viso. La nuova edizione di quest'anno è disponibile con un soffice pennello kabuki e una deliziosa pochette.