T i spieghiamo 4 modi per creare il perfetto viso sunkissed, un incarnato "baciato da sole"

Estate, per noi, fa rima con abbronzatura e con viso sunkissed.

E, se il miglior sublimatore dell’incarnato rimane sempre la classica e intramontabile abbronzatura, come da programma, il desiderio di sfoggiare un viso tan e dal colorito bronzeo inizia a farsi sentire non appena il sole fa capolino da dietro le nuvole. Ma, passare ore e ore sotto ai raggi UV fino a che la nostra pelle non assume da sé un aspetto tanned, oltre che essere terribilmente old fashioned è anche nocivo per l’epidermide, che rischia di rovinarsi, sviluppare macchie e discromie e di invecchiare più velocemente. Per fortuna però i modi per ottenere un look che riproduce l'effetto del sole sul nostro viso al giorno d’oggi sono molti e, che si tratti di sublimare l’abbronzatura che già abbiamo o di fake it till we make it con auto abbronzanti finché (e se) non ci abbronzeremo per davvero, l’effetto wow è assicurato.

Dalle tanning drops per una tintarella fresca fresca a bronzer e terre, scopri tutti i modi per ottenere un perfetto look sunkissed!

Viso sunkissed con le tanning drops

Sono ormai in molti a preferire alla classica abbronzatura (che, ricordiamo, rischia di essere dannosa per la pelle) la sua alternativa più safe, facile e istantanea, data dalle cosiddette tanning drops, ossia le goccine auto abbronzanti che, una volta applicate sul viso, ricreano in poco tempo l’effetto abbronzato che tanto amiamo in modo sicuro e senza bisogno di esporsi ai raggi diretti del sole. Da applicare da sole o mixate alla nostra crema giornaliera abituale - in base alla formulazione che abbiamo scelto - sono in grado di offrire un effetto “baciato dal sole” in poche settimane di utilizzo e di trasformare il colore del nostro viso proprio come se ci fossimo davvero abbronzate. In più una volta diventate del colore che desideriamo possiamo poi anche scegliere di intensificare il tutto con un bronzer che si adatti al nostro nuovo incarnato per scolpire e scaldare ancora di più.

Viso baciato dal sole con i bronzer e le terre

Bronzer e terre non possono mancare all’appello quando si tratta di realizzare un look sunkissed: l’uso del makeup ci permette infatti di riuscire a ricreare fedelmente l’effetto tan senza dover ricorrere a nient’altro che qualche prodotto da sfumare strategicamente sul viso.

I bronzer su cui puntare sono caldi, luminosi e spaziano fra nuance color biscotto, caramello e terracotta che non si devono distaccare troppo dalla tonalità originale della nostra pelle: il risultato che vogliamo ottenere è perfettamente realistico e naturale, ma al contempo capace di donarci un effetto tan tutto da invidiare. Per questo ti consigliamo di optare per un effetto abbronzatura modulabile da costruire pian piano, lasciando invece da parte tutti quei bronzer troppo scuri molto anni 2000 che creerebbero solamente uno stacco finto e innaturale con l’incarnato. Dopo aver applicato il fondotinta prendi il bronzer più chiaro fra quelli che hai e, prelevando poco prodotto, sfuma con mano leggera sui contorni del viso, prestando particolare attenzione a tempie, fronte e zigomi e distribuendolo circolarmente. Una volta creata “la base” della nostra abbronzatura, giocheremo poi con varie sfumature di bronzer via via sempre più scure per donare tridimensionalità al makeup, procedendo per grado fino all’ultimo tocco, che consiste nel picchiettare leggermente la terra più scura fra tutte impercettibilmente solo sulla punta del naso e del mento.

@patrickta GRWM w/ @Camila Coelho For Amfar Gala In Cannes. Makeup By @Patrick Ta Beauty Blush: “Shes A Doll” Eyeshadow: Rose Major Dimensions Pallete. Bronzer: “Shes Bronzed” & “Shes Sculpted” ♬ original sound – FELICIA🌸

Effetto sunkissed con il bush

Anche il blush svolge un ruolo fondamentale nel ricreare un trucco sunkissed (o come piace dire a noi, blushkissed).

Le shade must have da avere nella beauty bag estiva spaziano dal corallo, al mattone, al ruggine al rosa albicocca, concentrandosi su toni caldi e vibranti che mimino l’effetto delle guance arrossate dal sole dopo una giornata al mare. Evita quindi toni freddi come il berry, il lilla o il viola che risulteranno irrealistici e gioca sul tuo volto con nuance che ricordino i tramonti e le albe. Le texture da prediligere invece sono cremose e liquide che, grazie alla loro formulazione burrosa, si fondono alla pelle e ai suoi oli nella maniera più naturale possibile. Infine, il placement: zigomi, guance, mento e fronte sono in prima linea ma, per un effetto ancora più convincente, picchietta anche la punta e l’arco del naso.

Viso sunkissed con gli illuminanti

L’ultimo prodotto della nostra lista è proprio lui: l’illuminante.

Rigorosamente nelle shade bronzo e oro caldo, va mixato al fondotinta per scurire la complexion oppure applicato sopra alla base già fatta per intensificarne il colore proprio come una polvere abbronzante. A differenza dei bronzer, gli illuminanti tendono però a essere meno “pigmentati” e a donare un effetto più luminoso e naturalmente glowy: per questo motivo, se li preferisci alle terre, dovrai tenere a mente che il risultato sarà più delicato e leggero. Scegli dunque un illuminante che, oltre alle microparticelle iridescenti, contenga anche un po’ di pigmento per aiutarti a ottenere l’effetto desiderato e applicalo, proprio come un blush, sugli zigomi, la punta del naso, la fronte e, se ti va, anche sugli occhi per donare continuità al makeup.