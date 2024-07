Body brushing: cos’è, a cosa serve e come eseguirlo correttamente

I l body brushing è l’alleato ideale per ottenere una pelle levigata, tonica e omogenea

La bodycare, come la skincare d'altronde, è diventata nel tempo sempre più ricca di step e trattamenti. Se prima una buona bodycare consisteva nel mettere la crema corpo dopo la doccia e fare uno scrub nel mentre, ora i livelli del mondo del beauty si sono alzati notevolmente. E, fra maschere per le varie zone del corpo, impacchi all'argilla, bagni con sali drenanti e chi più ne ha più ne metta, un’altra tecnica si aggiunge ai nuovi must have per preparare il corpo all'estate, ed è il body brushing.

Body brushing: cos’è e a cosa serve?

Il body brushing - detto anche dry brushing - è una tecnica di cura della pelle che consiste nella spazzolatura a secco del corpo. Ispirato all’antico rituale ayurvedico del garshana, che veniva praticato tradizionalmente con guanti di lino o seta grezza, questo trattamento è ideale per massaggiare, esfoliare e rimuovere le cellule morte dal corpo.

Molti sono i pro dell’iniziare a dedicarsi al body brushing ma, fra i principali benefici ricordiamo:

L’esfoliazione

Proprio come farebbe uno scrub, anche il body brushing esfolia meccanicamente la pelle, rimuovendo le cellule morte, levigando, eliminando ispessimenti e zone ruvide e promuovendo il turnover cellulare. I movimenti abrasivi e ripetuti permettono infatti di ottenere una pelle più liscia, morbida e omogenea e pronta per un’abbronzatura uniforme.

La stimolazione circolatoria

Il body brushing non solo esfolia, ma stimola anche la circolazione sanguigna e il sistema linfatico (che è responsabile della rimozione delle tossine e dei rifiuti cellulari dal corpo) contribuendo a ridurre ritenzione idrica, della cellulite e ad aumentare il drenaggio dei liquidi. La spazzola a secco, infatti, crea una frizione che stimola i vasi sanguigni superficiali e l’incremento del flusso sanguigno, riducendo anche il gonfiore e la sensazione di gambe pesanti e migliorando il tono della pelle.

Il miglioramento temporaneo della cellulite

Con l'uso regolare del body brushing, si può ottenere un leggero miglioramento per quanto riguarda l'aspetto della cellulite. Generalmente, ci teniamo a precisarlo, è più temporaneo che altro - perché l’effetto rinvigorente e tonificante della spazzola appena rende momentaneamente meno visibile la cellulite - ma ci sono fonti che ne decantano l’efficacia anche a lungo termine se praticato con costanza.

Body brushing: come eseguirlo correttamente

Il body brushing è una tecnica molto semplice e istintiva che può essere facilmente integrata nella tua routine di cura della pelle senza troppe complicazioni ma, per eseguirla correttamente sono necessarie alcune piccole (piccolissime) accortezze. In primis, bisogna prendere alcune precauzioni per non incorrere in spiacevoli side effects come irritazioni e rossori e ricordarsi sempre di mantenere la spazzola pulita lavandola frequentemente, evitare di utilizzarla su su pelle irritata, ferite aperte, scottature o eczemi e dosare la pressione soprattutto sulle aree più sensibili del corpo.

Il momento ideale per il body brushing è prima della doccia o del bagno, preferibilmente alla mattina, per iniziare la giornata con il verso giusto.

Dopo aver scelto la spazzola più adatta a te - se possiamo darti un consiglio, opta per una spazzola con setole naturali e con un manico lungo per raggiungere tutte le parti del corpo in totale facilità e, se hai la pelle sensibile, assicurati di usarne una con setole morbide nelle zone più reattive - asciuga la pelle prima del trattamento, perché questa tecnica va eseguita su pelle asciutta. Una volta completato questo passaggio, inizia a massaggiare i piedi e spostati man mano verso l'alto con movimenti lunghi, ampi e circolari proseguendo poi verso le cosce e l’addome. Passa, in un secondo momento alle braccia (iniziando dalle mani e muovendoti verso le spalle) e alle clavicole fino ad arrivare alla schiena, senza dimenticare le ascelle e i gomiti, sui quali dovrai concentrarti un po’ di più. Infine, dopo la spazzolatura, fai una doccia per rimuovere le cellule morte della pelle e applica, una volta uscita, una crema idratante o un olio per nutrire la pelle e lenirla dopo il trattamento.