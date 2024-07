Festival e serate sotto le stelle: i make-up colorati e brillanti a cui ispirarsi

T ra strass, pigmenti vibranti e disegni grafici, i trucchi da replicare d'estate si scoprono qui

L'estate è la stagione in cui, fermatesi per una pausa le partite di calcio e di qualsiasi altro sport, stadi e concerti si spogliano della loro veste per trasformarsi in palcoscenici pirotecnici. Festival, concerti o serate all'insegna di musica sotto le stelle, in cui i make-up colorati e glitterati diventano un accessorio allegro, che dà voce a quella sensazione di libertà che l'estate porta con sé. Basta dare un'occhiata alle platee dei concerti di Taylor Swift nel suo tour in giro per il mondo o di eventi musicali come il Glastonbury Festival per averne la conferma.

Gli strass incastonano gli sguardi creando fantasie policromatiche, gli ombretti si sfumano sugli occhi per oltrepassare le linee canoniche entro cui di solito sono confinati, le ciglia si fanno lunghe e colorate, labbra e guance si accendono di tinte luminose. Il tutto in un tripudio di pigmenti e finish brillanti che illuminano trasmettendo gioia.

Festival make-up: trucco colorato e con strass per i concerti e le serate dell'estate

Formando un caledoscopio colorato da cui prendere ispirazione, le idee di trucco colorato e brillante per l'estate giocano soprattutto con la fantasia. Qui, una selezione dei make-up e dei dettagli più belli da copiare in vista della prossima serata estiva all'insegna della musica e della libertà.

I glitter

I glitter sono i protagonisti indiscussi delle serate estive. Possono essere applicati sugli occhi, sulle guance e persino sulle labbra per un effetto scintillante. Per un look audace, la cosa migliore è optare per glitter in colori vivaci come il blu elettrico, il verde smeraldo o il viola intenso. Se, invece, si preferisce realizzare un tocco più delicato, sono i glitter dorati o argentati a integrarsi armoniosamente con il make-up, apparendo come brillanti gioielli sul viso.

Eyeliner grafico

Insieme ai glitter oppure portato solo, l'eyeliner grafico rimane il trucco d'impatto anche nelle sere d'estate. Che sia con un tratteggio bianco lungo la rima ciliare inferiore, come suggeriscono le passerelle, oppure attraverso forme geometriche e ghirgori fantasiosi, incasellano lo sguardo rendendolo pop. Anche in questo caso, spazio ai colori e alla creatività.

Le labbra colorate

Che siano nei toni del rosso, dell'arancione, del ciliegia o, ancora, del mandarino o del pesca, le labbra pigmentate dal colore brillante sono sempre un'ottima scelta. L'importante è indossarle con carattere e attraverso linee precise, che esaltino e massimizzino il volume delle labbra. I rossetti possono essere matte oppure luminosi, anche stratificati e resi "glassati" da un lucidalabbra ricco dello stesso colore o trasparente.

I doll eyes

Con una combo decisamente apprezzata dalle passerelle, il trucco occhi dell'estate migliore per i concerti e le serate sotto le stelle non potrebbe che essere quello che le tendenze hanno ribattezzato con il nome di doll eyes. L'ombretto azzurro jeans, quasi metallico e "frosted", colora le palpebre, mentre ciglia finte e lunghe danno infinitezza allo sguardo. Chi vuole, può anche aggiungere dell'ombretto effetto glassa per ottenere un wet look luminoso, come quello portato da Pat McGrath sulle "bambole" di John Galliano per la fortunata sfilata d'alta moda di Maison Margela.

Il blush neon

Sulle guance, che sia alto lungo gli zigomi oppure al centro, per un effetto più paffuto e in linea con la tendenza doll, il blush dal pigmento fluo diventa protagonista dei make-up estivi. Fucsia, lilla, rosso oppure sfumato in fantasie effetto tramonto, incendia il viso scolpendone le geometrie, in un trionfo di colore che porta all'estremo l'effetto baciato dal sole.