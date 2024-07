Se ti dovesse servire un buon motivo per mettere il rossetto, oggi è il Lipstick Day

i l Lipstick Day è molto più di una celebrazione estetica; è un riconoscimento dell'importanza della bellezza come forma di espressione e del rossetto come simbolo di empowerment

Ogni anno, il 29 luglio, il mondo della bellezza si unisce in un tributo alla potenza trasformativa e all'eleganza senza tempo di uno dei prodotti cosmetici più iconici: il rossetto. Il Lipstick Day è una celebrazione che va oltre la semplice applicazione di un colore sulle labbra; è un omaggio alla storia, alla cultura e all'individualità che questo piccolo ma potente strumento di bellezza rappresenta.

Storia e significato

Il rossetto vanta una storia millenaria, risalente all'antica Mesopotamia, dove le donne trituravano gemme preziose per decorare le labbra. Da Cleopatra, che utilizzava pigmenti naturali per creare sfumature distintive, alle dive hollywoodiane del secolo scorso che ne hanno fatto un simbolo di glamour, il rossetto ha sempre avuto un ruolo centrale nella definizione della bellezza femminile. Oggi, il Lipstick Day ci invita a riflettere su questa eredità storica, riconoscendo come un semplice gesto di maquillage possa influenzare la percezione di sé e degli altri.

Potere di trasformazione

Il rossetto non è solo un prodotto di bellezza, ma un vero e proprio strumento di espressione personale. Le sue molteplici sfumature permettono di trasmettere emozioni, stati d'animo e messaggi non verbali. Un rosso acceso può evocare sicurezza e audacia, mentre un nude delicato può suggerire eleganza e raffinatezza. Ogni colore e texture racconta una storia, permettendo a chi lo indossa di esplorare e comunicare la propria identità in modo unico e personale.

Il Lipstick Day oggi

Nell'era digitale, il Lipstick Day ha assunto una dimensione globale grazie ai social media, che offrono una piattaforma per condividere look, tendenze e tecniche di applicazione. Influencer e appassionati di bellezza celebrano questa giornata postando le loro interpretazioni del rossetto, creando una comunità virtuale che valorizza la diversità e l'autoespressione. Questa celebrazione è un promemoria del fatto che la bellezza non ha confini e che ogni individuo, con il giusto colore sulle labbra, può sentirsi protagonista della propria storia.

In un mondo in cui le tendenze cambiano rapidamente, il rossetto rimane un punto fermo, un classico che non perde mai il suo fascino. Il Lipstick Day è un'opportunità per celebrare questa costante, ricordando a tutti noi il potere del maquillage di elevare l'umore, aumentare la fiducia in sé stessi e celebrare l'unicità di ogni persona. Che si tratti di un'occasione speciale o di un semplice gesto quotidiano, l'applicazione del rossetto è un rituale che continua a ispirare e affascinare, proprio come ha fatto per secoli.

I rossetti da provare per il lipstick day

Unisciti a questa celebrazione globale, esplora nuove sfumature e lasciati ispirare dal potere trasformativo di un gesto tanto semplice quanto significativo. Buon Lipstick Day!

City Lab Cosmetics Lipstick Experience

Hai mai sognato di poter avere il tuo rossetto su misura? Con questa experience da fare in store o online, potrai creare il tuo lipstick custom made personalizzato in ogni aspetto, dalla texture, alla formula, al colore.

CHANEL Rouge Allure Velvet Nuit Blanche

Otto shade in limited edition dedicata ai colori che animano la notte. La texture è vellutata e rilascia un colore intenso, dal finish opaco vellutato che non secca le labbra.

essence Meta glow colour changing lipstick

Un rossetto dal finish unico che cambia colore a seconda del pH delle labbra per adattarsi a ogni unicità e avere un colore naturale personalizzato.

Lancôme Lip Idôle Squalane-12 ButterGlow™

Le qualità di un lip balm unite a quelle di un rossetto. La formula nutriente e idratante con burro di karité e olio di jojoba si prende cura delle labbra a lungo lasciando un velo di colore che regala un effetto bonne mine in tutta naturalezzza.

Gucci Beauty Rouge à Lèvres Mat Rosso Ancora

La shade diventata immediatamente iconica che caratterizza l'intera visione di Sabato De Sarno (e che omaggia la storia della maison) diventa un rossetto dalla tonalità di rosso decadente per tirare fuori il tuo lato diva in un solo gesto.

Korff Rossetti Collagene

Una gamma completa di shade, suddivise in nude, rosati e rossi, dalla formula cremosa e una texture super confortevole con acido ialuronico, vitamina E e collagene. Il finish è un matte con un tocco luminoso, a lunga durata e senza seccare le labbra.

Avon Hydramatic Matte

Un rossetto matte intensamente idratante grazie al cuore di acido ialuronico che aiuta a rendere le labbra più rimpolpate e levigate.

L'Oréal Paris Infaillible Matte Resistance

La collezione del rossetto liquido a lunghissima tenuta (fino a 16 ore) si arricchisce di nuove shade nude che si adattano a tutti gli incarnati, rendendo il rossetto ancora più inclusivo.

Astra Sleepover Lip Marker

Un rossetto formato pennarello dalla formula innovativa in acqua per un color payoff naturale e modulabile che aderisce perfettamente alle labbra. La punta in feltro permette un'applicazione di precisione anche sul contorno.

Latte Beauty Ultimatte

Un rossetto liquido molto pigmentato grazie alla presenza nella formula di pigmenti in polvere. La coprenza è quindi completa, con una resa morbida e vellutata a lunga tenuta.