Il ritorno del rossetto nude tra le tendenze make-up del momento

S ulla scia del Quiet Luxury, anche le labbra cedono al fascino del lusso sussurrato, riscoprendo attraverso le tinte nude la bellezza di un finish definito e idratato ma naturale

"Your lips, but better". Il ritorno in tendenza dei rossetti nude parla proprio di questo, ossia l'idea di affidarsi a tinte che riprendono il colore delle labbra per esaltarle nella loro naturalezza. Una novità portata con sé dal Quiet Luxury, l'estetica che impera nella moda e che presto ha influenzato il beauty in ogni sua sfaccettatura, dai capelli al trucco. Semplicità, sì, ma mai lasciata al caso. Infatti, il "lusso sussurrato" portato alla ribalta da socialite come Sofia Richie Grainge e le gemelle Olsen invita a sperimentare con la sobrietà, rendendola esclusiva. E se i vestiti guardano alla sartorialità e all'artigianalità, abbandondando l'ossessione per i loghi e i design arditi, il make-up strizza l'occhio al minimalismo.

Sulle labbra, dunque, i rossetti si mimetizzano con il colore della bocca aggiungendo idratazione, luminosità e definizione.

Come indossare il rossetto nude sulle labbra

D'accordo con il trend della skinification, dove i prodotti per il trucco acquisicono le caratteristiche di prodotti mirati alla cura della pelle per una bellezza a trecentosessanta gradi, anche i lipstick dalle tinte nude diventano multifunzionali. Come accennato, infatti, l'effetto che si vuole ottenere è quello delle "tue labbra, ma meglio". E se l'obiettivo è massimizzarne l'aspetto, la morbidezza e il turgore, ciò di cui si ha bisogno sono formulazioni quanto più ricche di ingredienti emollienti e idratanti, che trattino i sottili strati cutanei che le rivestono in profondità. Tutto questo unito a un pigmento rosato o color carne con cui donare alle labbra un aspetto più uniforme e brillante.

I migliori rossetti nude su cui puntare

Liquidi o cremosi, i rossetti nude diventano l'oggetto da avere sempre con sé per ravvivare il beauty look e impreziosire il viso nel più semplice dei modi. Tra i migliori prodotti con cui realizzare un trucco labbra naturale non mancano di certo le sempre più popolari formule reagenti al pH della pelle, come il Black Honey di Clinique, andato virale sui social, o il Lip Glow di Dior.

Clinique Almost Lipstick in Black Honey

Dior Lip Glow in Universal Clear

Una volta stesi sulle labbra, questi reagiscono con il grado di acidità della pelle per sprigionare un colore diverso a seconda di chi lo indossa. L'effetto è un'intensificazione del colore naturale della bocca, che apparirà al tempo stesso setosa e voluminosa.

Passando ai rossetti nude più classici, le opzioni variano dai rossetti liquidi a lunga tenuta fino ai classici rossetti in crema, da stendere prima sui contorni e poi all'interno per una massima precisione. Se non sapete come scegliere il nude più adatto a voi, TikTok ha messo a punto un trucco che rende il procedimento infallibile. Basta infatti premere un dito al di sotto del polpastrello e affiancarlo alle diverse nuance di nude disponibili: quando i due corrispondono significa che avete trovato la shade che fa al caso vostro.

Per quanto riguarda il finish, il trucco labbra nude spazia tra bagliori glassati di prodotti come Gloss Bomb Cream di Fenty Beauty e Rouge Coco Baume di Chanel, oppure quelli satinati di rossetti come Pure Beauty Lipstick di Astra e The Super Nudes di Charlotte Tilbury. Infine, per chi ama le colorazioni intense e opache, la scelta non può che ricadere su Matte Pleasure Lipstick di Nabla o Sublimatte di Mesauda.

Fenty Beauty Gloss Bomb Cream in Cookie Jar

Chanel Rouge Coco Baume in Pink Delight

Astra Pure Beauty Lipstick in Maple

Charlotte Tilbury The Super Nudes in Cover Star

Nabla Matte Pleasure Lipstick in Glam On

Mesauda Sublimatte in Harmonious