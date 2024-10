Le Beetlejuice Lips per un trucco di Halloween body positive

I l successo della pellicola firmata Tim Burton ha sancito il ritorno dello stile gotico, ma non solo: su TikTok, infatti, le labbra alla u003cemu003eBeetlejuice u003c/emu003evalorizzano piccole rughe e imperfezioni.

Lo abbiamo visto in passerella e sui social e, ormai, sembra essere ufficiale: il gotico è tornato. Un comeback sancito, tra le altre cose, anche dal successo di Beetlejuice Beetlejuice, sequel del celebre film anni '80 firmato da Tim Burton. E, così, tra outfit total black, pizzi, merletti e un glam spettrale, l'interesse per i giusti beauty look per esaltare il neo-rinato stile dark cresce, così tanto da diventare virale. Tornano l'ombretto rosso e il blush viola, ma anche rossetto nero e spider lashes, ciglia così texturizzate da ricordare le zampe di un ragno. Territorio privilegiato di sperimentazione, su TikTok i creator giocano con un effetto inedito, ispirato al film e votato al colore e, in un certo senso, alla naturalezza: sono le Beetlejuice Lips, l'idea giusta anche per il trucco di Halloween.

Beetlejuice Lips: l'ispirazione dal film di Tim Burton

Sono un omaggio al celebre vestito a righe bianche e nere del fantasma interpretato da Michael Keaton nel 1988: le Beetlejuice Lips sfruttano le naturali piccole rughe e imperfezioni delle labbra per creare un effetto bicolor. Lo scopo, ovviamente, è realizzare un trucco labbra d'impatto e inaspettato, che possa restituire il mood gotico e carnevalesco della pellicola originale, rispettando il gusto anni'80 per la scelta dei colori, che vanno da bianco e nero a verde, arancione e viola. Rigorosamente contrapposti, i colori valorizzano la labbra... naturali.

Quello delle Beetlejuice Lips, infatti, si è dimostrato immediatamente un trend votato alla body positivity: il make up, infatti, può essere realizzato solo su labbra naturali, che non hanno mai fatto uso di collagene o filler. A generare i giochi cromatici tipici di questo trend, infatti, sono le piccole imperfezioni delle labbra.

Come realizzare le Beetlejuice Lips

Per quanto possano apparire frutto di un sofisticato lavoro di make up, le Beetlejuice Lips sono facilissime da realizzare. Il trucco è stato svelato dalla creator Adrianna Kalisz, che ha mostrato in video come fare a creare un make up che ricordi in toto il completo a righe bianche e nere indossato dal protagonista del film.

Per prima cosa, è necessario stendere un rossetto dal colore brillante sulle labbra. I migliori sono viola, verde, arancione o nero, da selezionare in base all'effetto che si desidera ottenere. Una volta perfezionata la base, è sufficiente utilizzare dell'ombretto colorato, iperpigmentato. Prima di stenderlo, però, è fondamentale arricciare le labbra, in modo che si formino delle pieghe: in questo modo, dopo aver picchiettato l'ombretto e rilassato le labbra, l'effetto finale sarà striato. Un patterna craquelé da modellare in base alla quantità di pigmento usata e agli abbinamento cromatici che si desidera ottenere, purché si ricordi di giocare con i contrasti.