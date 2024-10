I migliori calendari dell’Avvento beauty per il 2024

O gni giorno una sorpresa per accompagnarvi nel countdown verso il giorno di Natale: i calendari dell'Avvento beauty del 2024 sono ricchi di limited edition, prodotti in formato viaggio e full size dei migliori brand di make up e skincare. Tra vecchie conoscenze e nuovi marchi da scoprire

Natale è già nell'aria e, come ogni anno, il modo migliore per celebrarlo è attraverso un calendario beauty dell'Avvento, che possa rendere l'attesa del 25 dicembre un po' più lieve. Il 2024, ovviamente, non fa eccezione: come ogni anno, l'atmosfera si fa ricca di profumi e prodotti make up e skincare. Un assaggio di bellezza natalizia in versione travel size o in edizione limitata, ma non mancano prodotti in formato originale e grandi classici, amati da sempre. D'altra parte, i calendari beauty dell'Avvento 2024 rappresentano anche un prezioso momento di incontro tra il brand e i consumatori: da un lato, infatti, i beauty addicted hanno l'occasione di conoscere marchi e prodotti di lusso a un prezzo vantaggioso e, dall'altro, sono le aziende stesse a poter entrare in contatto con il proprio pubblico.

Ne risulta una magia che avvolge l'intero periodo che precede il Natale, arricchito di un bellezza inedita, che attende solo la sera della Vigilia per completarsi attraverso i migliori regali di Natale. Abbiamo selezionato per voi i migliori calendari dell'Avvento beauty del 2024, all'insegna del make up e della skincare.

The Gorgeous Grocer, il calendario dell'Avvento di Benefit

Il calendario dell'Avvento beauty firmato da Benefit Cosmetics racchiude 24 dei best seller del brand per accompagnarvi verso il giorno di Natale con sopracciglia perfette e guance colorate, ma anche ciglia pronte a sventolare. Tra i prodotti più amati all'interno del calendario, il primer POREfessional e il celebre mascara BADgal BANG!.

185 euro da Sephora

Il Calendario dell'Avvento Celestial di Lancôme in limited edition

Per la Holiday Season, Lancôme invita a una celebrazione sotto la neve parigina grazie a un calendario dell'Avvento in edizione limitata. Giorno dopo giorno, dietro le caselline troverete alcuni tesori iconici del brand - come La Vie est Belle, L’Absolu Rouge, Absolue skincare e la palette occhi Hypnôse - sia in full size che in formato viaggio.

185 euro

Calendario dell’Avvento Dior Le 30 Montaigne

Il calendario dell'Avvento Dior si trasforma in un viaggio nel cuore di Parigi e, in particolare, al numero 30 di Avenue Montaigne. Un cofanetto prezioso, decorato con un intrico di decorazioni floreali ispirati ai giardini francesi e ideati dall'artista Pietro Ruffo in esclusiva per la maison. Cuore pulsante del calendario dell'Avvento di Dior, però, sono le 24 creazioni in miniatura nascoste dietro le caselline, tra cui profumi, referenze make up, trattamenti per la cura della pelle e una candela profumata.

600 euro

The Great Christmas, il calendario dell'Avvento di Catrice

Per Catrice il conto alla rovescia verso il Natale si celebra in grande stile. Ispirato ai Golden Twenties e al Grande Gatsby, è dotato di finestrelle pop-up che prenderanno vita nel corso della stagione delle Feste. All'interno, rossetti e illuminanti, smalti e blush: 24 prodotti in edizione limitata e full size per coccolarsi fino al 25 dicembre.

49,99 euro

Armani Beauty, Calendario dell'Avvento 2024

Il cuore del calendario dell'Avvento di Armani Beauty è la fragranza Sì, in tre diverse declinazioni (Sì Eau De Parfum classico, Sì Eau De Parfum Intense e Sì Passione), oltre all'interno universo My Way nelle varianti Classica, Parfum, Floral e l’ultima novità My Way Nectar. Accanto ai profumi, poi, il calendario racchiude alcuni prodotti iconici come il rossetto Lip Power, l'ombretto liquido Eye Tint e il mascara Eyes To Kill.

360 euro da Rinascente, Sephora.it e Douglas.it

Il Calendario dell'Avvento di Clarins

Per accendere la magia del Natale, l’edizione 2024 del Calendario dell’Avvento Clarins racchiude 24 formule beauty da scoprire giorno dopo giorno, tra skincare viso, corpo e make-up, senza dimenticare la linea Aromaphycare. All'interno due prodotti iconici in full size - Bain aux Plantes «Tonic» e Lip Comfort Oil nella nuance Pitaya – affiancate da 22 prodotti in formato viaggio e in miniatura. Il design di quest’anno, inoltre, si ispira alla facciata di un elegante palazzo parigino: un omaggio alle radici del brand e ai suoi 70 anni di bellezza.

145 euro

Neonail Christmas Wonderland Advent Calendar

Il calendario Christmas Wonderland è pensato per coloro che desiderano regalarsi o regalare un'esperienza esclusiva: dietro le 24 caselle, infatti, si nascondono smalti semipermanenti in edizione limitata, polveri a effetto specchio, transfer foil, accessori e prodotti per la cura delle unghie, oltre a una sorpresa della linea NEO Make Up.

49,99 euro

Il Calendario dell'Avvento 2024 di Bottega Verde

Il design del Calendario dell'Avvento 2024 di Bottega Verde, quest'anno è una vera novità. All'interno di un maxi beauty rosso, infatti, sono racchiuse 24 bustine rosse e oro, che contengono un regalo speciale ogni giorno. Le buste, inoltre, possono essere utilizzate per decorare la casa per tutta la Holiday Season.

59,99 euro

Compagnie de Provence, il Calendario dell'Avvento Beauty

Quest'anno, Compagnie de Provence vi invita a un Natale all'insegna di colori e creatività. Merito della collaborazione con l'artista Tomalater che, con la sua tavolozza di colori, ha reinterpretato i valori fondanti dI Compagnie de Provence: natura, gioia di vivere e amore per la Provenza. Dietro le finestrelle di questo calendario dell'Avvento beauty, una selezione di prodotti iconici arricchiti da oli botanici, profumi avvolgenti e trattamenti per corpo e capelli

83 euro

Kiko Holiday Wonderlights Advent Calendar

Il countdown verso Natale di Kiko è accompagnato da Holiday Wonderlights Advent Calendar. Un calendario dell'Avvento arricchito da 24 prodotti make up e skincare, in formato regular o mini. Ispirato all'eleganza di Milano nella notte, gioca con un packaging nero lucido e oro brillante.

129,99

Il Calendario dell'Avvento di Nuxe per il 2024

Per la prima volta realizzato interamente in cartone - a testimonianza dell'impegno del brand per la sostenibilità attraverso la scelta di cartone certificato FSC, senza plastica - il calendario dell'Avvento di Nuxe racchiude 24 prodotti iconici per viso, corpo e capelli, tra novità e grandi classici.

84,90 euro

Le Mini Macaron 12 Days of Nails

Per festeggiare il Natale, Le Mini Macaron propone un calendario dell'Avvento con 12 sorprese uniche, ovviamente a tema nail art e nail care. Tra smalti semipermanenti e prodotti dedicati alla cura delle unghie, è l'ideale per tuffarsi nello spirito della Holiday Season.

68 euro

Moving Lights, il Calendario dell'Avvento di Sephora Collection

Il calendario dell'Avvento di Sephora Collection nasconde 24 sorprese di make up e skincare, accessori e prodotti per il corpo. Prodotti che vi accompagneranno verso il 25 dicembre con tutto il necessario per prendersi cura di voi durante il periodo delle Feste.

49,99 da Sephora

Da Douglas Collection, Skin Focus Luxury Advent Calendar

La stagione natalizia di Douglas Collection è lussuosa. Dietro le 24 finestrelle, infatti, ci sono prodotti must have di Douglas Home Spa, Douglas Naturals, Douglas Salon Hair e Douglas Beautiful Stories, che vi permetteranno di immergervi in un'atmosfera di festosa bellezza. Un effetto reso possibile anche dalla scatola che, da blu notte, rivela una magica foresta invernale adatta a decorare la casa.

44,99 da Douglas