Come truccarsi ad Halloween: 47 idee fuori dal comune

Vampira, strega, Santa Muerte, scheletro: nella notte di Halloween 'prendono vita' moltissimi personaggi della fantasia. Ti mancano le idee? Abbiamo selezionato le idee più cool per te direttamente dai social!

La notte più inquietante dell'anno ed è arrivato il momento di scegliere il travestimento perfetto per il 31 ottobre? A volte, però, non serve un intero travestimento perché basta un make up per Halloween fantasioso e ben realizzato.

Vampira, strega, Santa Muerte, scheletro: sono solo alcune delle numerosissime idee che arrivano dai social, insieme ai classici trucchi ispirati ai personaggi dei film horror, sempre gettonatissimi.

Pronta a scatenare la fantasia? Armati di fondotinta, creme colorate, fard e polveri dalle tinte dark, e divertiti a realizzare il trucco per Halloween che preferisci.

Lo scheletro, il trucco per Halloween

Se vuoi andare sul sicuro, il trucco da scheletro per Halloween è la scelta perfetta. Per dare un tocco alternativo al tuo viso, però, scegli di truccare solo la parte inferiore, andando poi a realizzare un make-up occhi luminoso e in netto contrasto. Effetto sorpresa assicurato.

Si può anche optare per la versione classica, ma arricchendo solo metà viso, anche in diagonale, per dare una nuova visione al mondo spiritato e tenebroso del 31 ottobre. Da non sottovalutare, per chi è alla ricerca di un look più glam e meno incentrato sulla notte più paurosa dell'anno, aggiungere applicazioni: maxi brillanti, glitter lucenti e non solo.

Mai pensato alla versione in negativo? Invertire i colori, giocare con i chiari scuri e non solo può essere il tip che fa la differenza in una mare di scheletri e fantasmi.

Labbra, il trucco di Halloween

Non vuoi esagerare con il viso truccato e vuoi puntare tutto su un solo particolare? Come le labbra: cicatrici, sangue posticcio o un semplice rossetto nero. A volte basta davvero pochissimo per arricchire o rendere unico un trucco classico, quello sfoggiato ogni fine settimana, ma a cui aggiungere un dettaglio creepy perfettamente in tema con la serata di Halloween.

Il trucco di Halloween da strega

Tremate tremate le streghe son tornate… e ad Halloween arrivano tutte insieme! Opta per una versione cool e moderna per il trucco da strega ed evita nasi finti e rughe a volontà.

Il trucco per Halloween ispirato ai film

Sono tantissimi i personaggi di film e cartoni a cui ispirarsi per il make-up di Halloween. Tra le tantissime creature c’è sicuramente lo Stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma in una versione decisamente più creepy.

The black swan, o cigno nero, è il perfetto trucco tra chi è alla ricerca di un trucco glam anche per la notte di Halloween. Eyeliner nero ed eyeliner bianco sono l'accoppiata vincente da usare sugli occhi da abbinare a un rossetto prugna, come dettano le tendenze di stagione.

La sposa cadavere, protagonista dell'omonimo film di Tim Burton, è uno dei trucchi più replicati e amati in occasione della festa di fine ottobre. Il make-up da replicare e a cui ispirarsi per chi ha dimestichezza con i colori e le sfumature attente e bilanciate.

Impossibile negare il fascino di Marylin Monroe e se ne sfruttassimo i caratteri estetici per un make-up di Halloween? Un paio di lenti colorate bianche e un'incarnato sbiancato a dovere, sfruttando anche un fondotinta comprato per errore, saranno i pilastri di questo trucco inquietante.

Poco dimestichezza con il make-up e gli effetti speciali? Anche in questo caso abbiamo il trucco perfetto per Halloween. Trasformati in Joker, l'acerrimo nemico di Batman, e per farlo ti basterà sfruttare colore temporaneo per capelli, un eyeliner in penna e un rossetto rosso. Impossibile non riuscirci.

Ricordi la Regina di Cuori che proponeva di tagliare la testa a chiunque andasse contro il suo volere? Beh sicuramente uno dei personaggi meno simpatici di Alice nel paese delle Meraviglie ecco perché è perfetto come trucco per la serata di Halloween. Non dimenticare un tocco di sangue però.

"Dite il mio nome, ditelo due volte e alla terza io arriverò!" le nostalgiche degli anni '80 non potranno mai dimenticare questa battuta dal film Beetlejuice, un travestimento perfetto per la sera di Halloween.

Clown, il trucco per il 31 ottobre

Sarà colpa di IT o dei loro sorrisi forzati, sta di fatto che i pagliacci fanno paura a molti. Perché allora non sfruttare questa fobia collettiva per spaventare la notte di Halloween con un make-up a tema ma con un tocco splatter?

Santa Muerte, l'inspo per Halloween

La Santa Muerte è uno dei trucchi più in voga negli ultimi anni. Direttamente dalla cultura messicana arriva uno dei make-up più popolari ad Halloween. Con applicazioni, mini dettagli neri e non solo.

Gli sugarskull hanno un fascino irresistibile e ne esistono tantissime versioni. Tra queste anche una versione cupa che utilizza i colori autunnali.

Gli zombie per Halloween

Nella notte dei morti viventi non possono mancare gli zombie e un trucco viso ad hoc è quel che ci vuole per Halloween.

Il trucco da fantasma per Halloween

Se da piccola bastava un lenzuolo con un paio di buchi fatti con le forbici per trasformarti in men che non si dica in un fantasma, oggi puoi divertirti con il make-up. Non dimenticare le lenti a contatto bianche: da brividi!

Il trucco da diavolo

Direttamente dagli inferi arriva il diavolo: un base levigante, una full face rosso fuoco e un rossetto nero.

E se una base total red sembra impossibile da eliminare anche con la doppia detersione, un'alternativa è realizzare un trucco da demone con protesi in silicone e sangue finto. Spaventoso.

Il trucco Halloween da Vampiro

Da pipistrelli a Vampiri nel giro di una notte: il 31 ottobre è il momento perfetto per dare spazio alla fantasia e trasformarsi nelle creature assetate di sangue. Niente Twilight e famiglia Cullen, noi preferiamo la versione classica dove non manca di certo il sangue finto. Ovviamente sono sempre approvate le versioni glam a base di smokey eyes e nero fumè.

La bambola assassina: il trucco per Halloween

Meglio dimenticare i cosplay di Chucky la bambola assassina. Oggi le bambole più truci e cattive di Halloween mixano tratti dolci e delicati a dettagli splatter, cicatrici e tutto ciò che può rendere spaventoso uno dei giochi più dolci e teneri del mondo dei bambini.