L a voglio di celebrare le festività passa anche dai piccoli dettagli come il make-up da sfoggiare a Natale e nei giorni a seguire. Qui le idee più belle.

I brindisi della mezzanotte, i cappotti pesante, i regali da scartare, le cose dell'ultimo minuto e il tuo look preferito: il giorno di Natale è speciale e, nonostante le mille corse dei giorni precedenti, è normale voler curare tutto nei minimi dettagli.

Cosa che vale anche per il make-up che non vuol dire solo rossetto rosso e glitter, ma tantissime dettagli che rendono unico il trucco, per occhi e labbra, di Natale. La fantasia è come sempre il motore per la scelta dei colori e dei finish, ma a volte sono i make-up già realizzati a dare la giusta ispirazione per i trucchi dedicati al Cenone del 24 sera, il pranzo del 25 dicembre e nei giorni a venire.

Il rossetto rosso, per stare sul classico

Non esiste Natale senza labbra rosso ciliegia. Abbinale a una base viso glowy e luminosa, dove il blush è appena accennato, mentre bronzer e illuminante giocano su occhi e viso. Non dimenticare di definire al meglio le sopracciglia e di abbondare con il mascara.

Una linea di eyeliner, inno di semplicità

L'eyeliner nero è sempre una certezza e, se non vuoi esagerare, puoi benissimo abbinarlo a un gloss nude. Ricorda però di tenerlo sempre con te in modo da poterlo ritoccare in qualsiasi momento.

Il blu, l'alternativa inaspettata

Rinunciare al colore è molto difficile per alcuni e, per questo, ogni occasione è buona per sceglierlo e utilizzarlo in mille e più modi. Proprio come il blu, che regna nelle ultime stagioni per gli ombretti, sia liquidi che in polvere, andando a rendere più profondo e ipnotico lo sguardo. Questo colore, che nonostante sia estremamente sottovalutati, è uno dei protagonisti del Natale (anche per il make-up)

Glass skin, il trend per una pelle sana

Si chiama pelle di cristallo ed è una delle tendenze più amate degli ultimi anni. Una skincare accurata e primer per un finish dewy sono alla base di questo trend che contrappone la pelle luccicante a un trucco basico, senza fronzoli e senza eccessi. Perché replicarlo il giorno di Natale? Per seguire sempre le tendenze e scegliere un finish naturale.

Per luccicare scegli i glitter

Il Natale non si festeggia solo il 25 dicembre, ma le occasioni sono davvero tantissime. Se hai in programma un party tra amici divertiti con qualche glitter e un ombretto metallizzato. Fuori dagli schemi, ma decisamente elegante.

L'oro, protagonista delle feste in tutto

Il trucco oro, insieme ad argento e rosso, rappresenta uno dei colori principale del periodo delle feste e, per questo, non può e non deve mancare nel tuo make up dedicato. Usalo per la palpebra mobile e accenna a una leggera sfumatura con un ombretto copper. Ideale per il Natale, ma anche per tutti i giorni.

Il trucco marrone per non sbagliare

Se per te il trucco al naturale è il fil rouge che ti accompagna in ogni occasione, dalla vita privata agli eventi più formali, continua a sceglierlo anche per Natale. Da abbinare a rossetti bold, ma anche per un look monocoromatico basato sulle sfumature del marrone, taupe e nude. Less is more, sempre.

Il metallo colato per il trucco occhi

Bronzo, rame, copper e non solo: le sfumature metalliche sono un valido alleato per il trucco delle feste. Questi ombretti, dal finish quasi liquido, arricchisce gli occhi con tocchi lucenti. Questi colori, che riprendono le sfumature del rosso e dell'arancione, daranno il loro massimo sugli occhi azzurri e verdi.

Focus on: il rossetto burgundy

Intenso, pieno di carattere e perfetto per chi vuole portare tutta l'attenzione sulle labbra. Questo è il perfetto colore invernale e sfoggiarlo a Natale è un'idea da non sottovalutare. Particolare attenzione al finish che non deve essere obbligatoriamente opaco, ma anche glossy o creamy per un finish più delicato.