I l regalo perfetto da scartare per chi non rinuncia mai a capelli curati, idratati e perfettamente in piega

Inizia il conto alla rovescia per la ricerca del regalo di Natale perfetto: dai phon alle piastra passando per i cofanetti dedicati alla cura dei capelli. Le proposte per i doni da acquistare per chi ama la cura dei capelli, senza distinzione di genere o di preferenze, sono davvero tantissime e ricoprono ogni tipo di budget: dal più piccolo, per un pensiero anche dell'ultimo minuto, fino a quelli più importanti per le persone che si vogliono lasciare a bocca aperta.

Se le proposte sono troppe, cosa abbastanza comune, è fondamentale avere guida dove trovare e individuare i migliori prodotti da regalare a ogni haircare lover con i capelli ricci, lisci, mossi, colorati o al naturale. Da dove iniziare? Dalla nostra guida e selezione di prodotti must have che aspettano solo di avere un fiocco e di essere messi sotto l'albero.

Olaplex

HAIR RESCUE KIT - chi ha i capelli decolorati o particolarmente stressati non può che amare Olaplex. La gamma di prodotti del brand, infatti, è composta da diversi trattamenti tra cui quello settimanale che prepara i capelli a una profonda riparazione, rafforza e protegge l’integrità del capello. Capelli come nuovi già a Capodanno. Prezzo Prezzo 55,00€.

Gisou

Prime & Shine Set - altamente instagrammabile e amato dalle it girl. Questo set firmato da Gisou è per l'amic* che ama il rosa e i set a prova di Instagram. Un olio idratante e nutriente insieme a un primer imperdibile: un set per lo styling di tutti i giorni per capelli più morbidi, pieni e lucenti. 49,00€



Aveda

Smooth Infusion Perfect Blow Dry - Uno spray lisciante ad attivazione termica che riduce l'effetto crespo fino a 72 ore. Il tutto in un set esclusivo che comprende anche la spazzola in edizione limitata con un design esclusivo Aveda x 3.1 Phillip Lim. 50,00€

Sephora Favorites

Rescue & Repair Your Hair - dalla maschera allo shampoo passando per il peeling e la spazzola districante. Questo kit contiene i must have per chi sogna capelli forti e lucenti. Un vero e proprio rituale riparatore completo. Prezzo 27,93€

ghd

GHD UNPLUGGED STYLER GIFT - per chi è sempre in viaggio e non vuole mai rinunciare alla piega perfetta. Questo set è l'ideale per gli amanti dello sttyling e contiene al suo interno la styler senza fili, lo

spray termoprotettore ghd bodyguard in travel size, la spazzola ghd paddle brush travel size e la bag resistente al calore. Prezzo: €349,00

Mulac

Risplendere sempre - un kit dedicato all'haircare e che contiene al suo interno due prodotti in full size, il termoprotettore styl'heat per proteggere i capelli, evitare il crespo senza effetto unto e l'olio bestseller Huileberry 10 un mix di 10 preziosi oli naturali che nutrono, riparano e proteggono la fibra capillare. Un must per chi sogna capelli sempre brillanti. Prezzo 33,90€.

Kerastase

Cofanetto Holidays Curl Manifesto - impossibile non pensare anche ai capelli ricci che, rispetto agli altri, hanno necessità di cure ben più mirate e attente. Per questo motivo questo cofanetto con shampoo, maschera e Crème de jour non può che trovare spazio sotto l'albero di ogni curly lover. Prezzo € 81,39.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.