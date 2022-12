I regali di Natale per l’amica TikToker

S e il beauty è (potenzialmente) virale, puoi scommettere che è nella sua wishlist

Non pensare che la tua amica con velleità da TikToker possieda già tutto. Potrebbe sembrare così, ma avrà sempre bisogno di nuovi prodotti di bellezza per darle spunti che possano alimentare i suoi contenuti. Tutto ciò che può aiutarla a creare un make-up sorprendente è un potenziale regalo di Natale per renderla felice. Ovviamente saranno ben accetti anche i prodotti per una pelle con filtro incorporato, dai primer ai fondotinta uniformanti e perfezionanti. Non sottovalutare nemmeno la skincare: quando si parla di #glassskin non puoi sbagliare. E poi non vorrai ignorare #perfumetok, vero? Aiutala ad arricchire la sua collezione di fragranze da mostrare su TikTok.

Supportare i desideri e le ambizioni della tua amica sarà un modo meraviglioso per dimostrarle che le vuoi bene e che credi in lei e, come in questo caso il valore simbolico del regalo di Natale va ben oltre il suo essere un semplice cadeau bello e utile.

1/23 Stargaze Eyeshadow Palette, NARS 2/23 Sincerely Yours Beauty Advent Calendar, Benefit 3/23 The Brighter Skin Set, Dermalogica 4/23 Se la Vita Ti dà Dei Limoni fatti Una Limonata Kit Labbra, Mulac 5/23 Pillow Talk Lip Secrets, Charlotte Tilbury (da Sephora) 6/23 Coffret Illumina e brilla Borse e Occhiaie, ISDIN 7/23 Xmas 2022 False Lash Effect + Nude Palette Masterpiece Pochette Grande, Max Factor 8/23 Alien Goddess Intense Eau de Parfum, Mugler - Testa di cocco cremoso e bergamotto si fondono in un cuore dove le note di gelsomino sono protagoniste assolute che sfociano in una chiusura calda e legnosa con vaniglia, benzoino e cashmeran. 9/23 Massage Ice Globes, HQ 10/23 Coffret Color Care, milk_shake 11/23 Cofanetto Your Beauty Essentials, Elgon 12/23 Duoversity Mascara + Eyeliner, ASTRA Make-up 13/23 Fan Favorites Holiday Set Kit Oro, revitaLash 14/23 Paradise Shine Eye Sequins Mini Trio Liquid Eyeshadow, Dear Dahlia 15/23 Blondie Kit Trattamento Rimpolpante Capelli Biondi, Medavita 16/23 Cookies for Santa Scented Nail Stickers, Essence 17/23 Coco Mademoiselle Fragments de Nacre gel iridescente per il Corpo, Chanel 18/23 Rose Metals Eye Palette, Anastasia Beverly Hills (da Sephora) 19/23 Spazzola Modellante da Viaggio StyleUp, BaByliss (su Amazon) 20/23 Pre-Game Prime Partners, Smashbox 21/23 724 Eau de Parfum. Maison Francis Kurkdjian (da Campomarzio70) 22/23 Invite Only Amber 23, Kayali (da Sephora) 23/23 Sparks Of Joy Eyeshadow Palette, Catrice PREV NEXT