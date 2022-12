O ltre il rosso c'è di più, soprattutto se si parla di smalti da sfoggiare in occasione delle feste di Natale. Oro, argento e poi? Scopriamoli insieme

Finish brillanti, applicazioni luccicanti, colori en pendant: se si parla di smalti per le feste c'è solo l'imbarazzo della scelta. Oltre alle nail art che vedono coinvolti i fiocchi di neve, piccole decalcomanie e stencil di ogni genere e forma in tema, anche i colori oggi diventano protagonisti e, insieme alle collezioni di make-up e ai regali, arricchiscono e colorano le unghie di tutti.

Poco importa se le unghie siano corte o lunghe, a mandorla o squadrate, la cosa importante è che queste sfumature arricchiscano le manicure della Vigilia, del 25 dicembre e così via fino a Capodanno e non solo. Idee da non sottovalutare anche come piccolo pensiero, magari scegliendo tra i colori che oggi sono proposti nelle limited edition dedicate proprio al periodo di festa.

Un classico, lo smalto rosso rosso

Banale? Per noi mai. Anzi, il rosso si veste di mille sfumature e lo fa anche sotto Natale. Più cupo per chi ama i look classici e super luminoso per chi vuole uno smalto perfetto per le unghie corte o da indossare anche per il brindisi di mezza notte. Immancabile il top coat glossato per sigillare e far brillare il tutto.

Tempo di festa? Ecco lo smalto sparkling

Vietato farsi trovare impreparati davanti a una festa e, questo vuol dire anche trovare soluzioni dell'ultimo minuto per dare una svolta al proprio smalto. Un'idea potrebbe essere quella di aggiungere qualche tocco sparkling grazie a un top coat tempestato di micro pagliuzze argento. Perfetto per coprire anche una sbeccatura.

Oro, lo smalto ora ha in una nuova veste

Per ottenere un oro pieno e corposo, solitamente, è necessario ricorrere alle press on nails visto che l'effetto è estremamente complicato da replicare con lo smalto. Eppure oggi i top coat ci permettono di aggiunger un tocco gold anche alle unghie nude. L'ideale per chi vuole aggiungere un tocco oro alle unghie opale tanto amate e replicate.

Sotto il vischio con lo smalto verde

Il bacio sotto il vischio non deve mai mancare e, il verse, oggi veste anche le unghie. Questo colore, così elegante e pieno di spirito, torna a vestire anche le unghie e lo fa con un classico tono natalizio: scuro, intenso e chic. Perfetto anche come base per nail art stravaganti.

Lo smalto argento, per chi ha un animo rock

Perfetto per le feste, ma anche per tutto l'anno. Lo smalto argento piace, e anche tanto, a chi ha un animo rock ma, nonostante tutto, vuole entrare nel mood natalizio. Da applicare con attenzione per evitare striature e trasparenze del caso.

Lo smalto vinaccia: il colore che non ti aspetti

Non un viola, ma neanche un rosso. Inaspettato, assolutamente, ma molto bello. Questo smalto vinaccia si abbinerà ai tuoi little black dress, ma anche a un jeans e al maglione con le renne. Da non dimenticare mai qualche particella sparkle per dare il giusto tocco di luce.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.