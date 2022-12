Le acconciature per Natale e per le feste sono l'occasione perfetta per divertirsi con stili più o meno eleganti e tantissimi accessori. Da abbinare al look del giorno o completamente fuori contesto, queste acconciature per il 25 dicembre e per i giorni limitrofi permettono di dare sfogo alla fantasia scegliendo opzioni romantiche o scintillanti, senza dimenticare gli accessori e i trend del momento.

Dal classico chignon ai dettalgi tessili in abbinamento al look scelto per il giorno, fino alle pins luccicanti sui raccolti e, infine, cerchietti ed headband perfetti per i giorni di festa: qui tantissime idee da copiare, e a cui ispirarsi, per un hairdo dedicato al giorno di Natale (e non solo)

Lo chignon alto

Una delle acconciature più semplici in assoluto, ma che viene replicata sempre più spesso quando sia parla di acconciature per occasioni uniche e importanti. Non poteva, quindi, mancare anche per il giorno di Natale.

Ballerina hairdo

Il raccolto da ballerina è forse una delle pettinature più romantiche e rigorose da indossare. Chiamato anche chignon basso, questo raccolto semplice, può essere arricchito in mille più versioni: con applicazioni glitter o trecce che si raccolgono nel bun posizionato nella parte basse della testa.

Il cerchietto

È simbolo di eleganza ed è da sempre utilizzato dalle regnanti di tutto il mondo nelle occasioni più formali. Proprio per questo motivo, tra le diverse acconciature di Natale, non può mancare il cerchietto, maxi o mini che sia. Colorato, in suede e non solo: ecco qualche ispirazione.

Le trecce

Gli intrecci hanno sempre un grande fascino ed è lo stesso anche per Natale. Le trecce, singole e doppie, sono la scelta perfetta per le acconciature del periodo specialmente se rese ancora più moderne da abbinamenti insoliti come raccolti o accessori.

La coda

Nella sua estrema semplicità, la coda è sempre una scelta che da grandi soddisfazioni. Da arricchire con accessori o texturizzare con prodotti ad hoc, questa acconciatura è sempre una scelta da fare. Elegante, sia bassa che alta, fa innamorare se abbinata ad abiti con scollo sulla schiena.

Le pins

In pele, in oro, con messaggi e non solo: le mollette oggi sono in grande rispolvero e le pins sono tornate a conquistare le capigliature di molte e rendendo unici sia i raccolti che i capelli lisci e lasciati liberi.

Lo scrunchies

Declinato in velluto, in raso o tartan: lo scrunchies è un accessorio che non solo colora e arricchiste le pettinature e le acconciature di Natale, ma è utile anche per legare i capelli senza rovinarli.