E perché non donare un regalo proprio a sè stessi?

Tra i regali di Natale più apprezzati da trovare sotto l'albero ci sono sicuramente i prodotti di make-up. Grandi e piccoli doni, davvero per ogni budget, che possono anche essere anche appesi come decorazione e scartati giorno per giorno (una valida alternativa ai Calendari dell'Avvento sempre più in voga).

Meglio un rossetto o un kit con i travel size? Quali abbinamenti fare tra matita e liquid lipstick? Le domande sul tema sono troppe e per non farsi trovare impreparati abbiamo selezionato i migliori regali di Natale da aprire la notte del 24 o la mattina del 25 (la sfida è sempre aperta). Ma non solo: mai dimenticare che questo è il periodo perfetto per amarsi un po' di più e allora perché non pensare a un cofanetto "da te per te" (anche per risparmiare un po')?

Benefit Cosmetics

Il Jolly Brow Bunch è cofanetto perfetto per le brows addicted. All'interno di una coloratissima scatola in latta, da tenere per sempre, si trovano tre diversi prodotti e best seller del brand: Precisely, My Brow Pencil è la matita dalla punta ultra-sottile, Gimme Brow+ per sopracciglia subito più piene e folte e il gel traparente 24-HR Brow Setter per fissare il tutto. Prezzo 44,00€

KVD Beauty

Il Tattoo Liner Duo Waterproof è un mini kit perfetto per chi non riesce a rinunciare mai all'eyeliner. Questo cofanetto racchiude due versioni diverse, quella nera e quella marrone, ed è reso unico dalle illustrazioni dalla tattoo artist Miryam Lumpini. Prezzo 30,90€

Sephora Collection

Un mini set composto da 3 pennelli vegani, 2 per il viso e 1 per gli occhi, da avere sempre in borsa o nel beauty case da viaggio. Un piccolo regalo perfetto per chi è sempre di corsa o vuole ritoccarsi il trucco in qualsiasi momento. Prezzo: 15,99€

Kylie Cosmetics

Le tinte labbra delle più piccole delle sorelle Kardashian-Jenner sono tra i più amati e venduti e, in occasione del Natale, si vestono con un nuovo stile fatto di glitter e tematiche legate al 25 dicembre, In versione rossa o nude, perfette grazie alla combo tinta e matita labbra. Prezzo € 33,99

Nabla

Un cofanetto che contiene tre tonalità di Cupid’s Arrow, matita multifuzione e a lunga tenuta,dalla texture cremosa e dall’immediato rilascio colore. All'interno anche Cupid’s Arrow Pop Powder Blue, una nuova tonalità celeste chiaro, esclusiva e in limited edition. Prezzo 35,50€

Anastasia Beverly Hills

Una vera certezza per chi ama il trucco occhi: sono gli ombretti firmati da Anastasia Beverly Hills che oltre a essere una sicurezza a tema sopracciglia, lo è anche per il mondo del make-up. È la Rose Metals Palette: ultra-glam e con sfumature calde ideali per creare look versatili che rendono lo sguardo unico e ricco di fascino. 12 shades altamente pigmentate, dai colori naturali più adatti al giorno, a quelli metallici e scintillanti, ideali per beauty look serali. Prezzo 58,00€

