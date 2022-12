Regali di Natale: tantissime idee beauty per mamma e suocera

S kincare, profumi e trattamenti sono il passepartout per fare breccia nel cuore di entrambe

Regalare capi o accessori di moda a mamme e suocere è sempre complicato, perché spesso i nostri gusti - per ovvie questioni anagrafiche - viaggiano su binari paralleli, con il rischio di spendere cifre anche importanti senza che poi il regalo venga davvero apprezzato.

Una cosa però è certa, anche se hanno personalità diametralmente opposte alla nostra, trovare una mamma (o suocera) che non apprezzi un regalo di Natale beauty è quasi una mission impossible. Anche la più minimalista delle donne non può non apprezzare un profumo o un'ottimo prodotto di skincare che la aiuti a sentirsi sempre bella e affascinante.

Se con la mamma già è più semplice - non puoi non conoscere i suoi gusti - con la suocera la situazione si fa un pochino più complicata. Quando pensiamo a un regalo dobbiamo tenere in considerazione più fattori: quanto siamo in confidenza, quanto sappiamo delle sue beauty abitudini - se è aperta a provare brand nuovi o utilizza solo lo stesso da anni - ma soprattutto devi fare i conti con il budget che hai a disposizione e che hai piacere ad investire, tutto ovviamente cercando di fare colpo per dimostrarle che sei la miglior nuora del mondo. Un'ottima alternativa ai prodotti di skincare e profumi e coffret con prodotti per il corpo sono le fragranze per la casa, non troppo personali per non rischiare di sbagliare clamorosamente i suoi gusti, ma sicuramente oggetti eleganti che le faranno apprezzare il gesto.

1/29 Le Lift PRO Crème Volume, Concentré Contours e Massaging Tool, Chanel - Il nuovo protocollo antiaging di Chanel che sposa skincare hi-tech e tecniche di massaggio per risollevare e ridefinire l'ovale. 2/29 Perfume Gun Joyeux Noel, Frederic Malle (ed. lim.) 3/29 Trattamento Caviar Lifting And Firming Facial di La Prairie al Cavalieri Grand Spa Club -Trattamento per contrastare l’invecchiamento cutaneo he ridefinisce e rassoda la pelle a base di perle di caviale. 4/29 Coffret Premium Absolute Anti-aging, Lierac - Con Shot de Jeunesse, Crème Regard e Masque Absolu. 5/29 740 - 761 Coffre Activ'Age, Maria Galland (ed. lim.) - Con siero e crema ridensificanti e antiossidanti, per un protocollo antietà che lascia pelle liscia e nutrita. 6/29 Kit Meso Fill Rimpolpante Levigante, RVB LAB (ed. lim.) - Beauty case che contiene PLUMP&LIFT Crema Rimpolpante Effetto Lifting full size e FILL&PEEL Siero Rinnovatore Rimpolpante in travel size. 7/29 Nutriage Beauty Kit, Cosmetici Magistrali - Contiene Nutrage Creme e Mixage Lift&Fill per una routine rimpolpante e levigante. 8/29 Advanced Genifique Night Cream, Lancôme - Pelle luminosa, rimpolpata, levigata, lenita con azione di riparazione della barriera cutanea che così trattiene l’idratazione. 9/29 Coffret Ginza, Shiseido - Contiene Eau de Parfum, Body Lotion e Shower Gel. 10/29 Coffret Sì Eau de Parfum, Giorgio Armani (da Sephora) - L'iconica fragranza in un cofanetto che contiene profumo, latte corpo e mini Lip Power #104. 11/29 Fan Favorite Holiday Set Argento, RevitaLash - Il kit per sopracciglia da sogno contiene il Siero RevitaLash Advanced, Double-Ended Volume Set e Hi-Def Brow Gel. 12/29 Smoothee IR, HoMedics - Dispositivo per massaggio anticellulite potenziato dai raggi infrarossi. 13/29 Coffret Prestige Routine Double Serum & Extra-Firming 40+, Clarins - Contiene l'iconico Double Serum più trial size di Extra Firming Energy e Extra Firming Night. Con l'acquisto di un cofanetto natalizio aiuterai il progetto di riforestazione di Clarins in partnership con PUR Projet. 14/29 Essential Shock Intense Set, Natura Bissè - Routine antiage viso occhi e labbra grazie alla Essential Shock Intense Cream e Essential Shock Intense Eye & Lip Cream. 15/29 Coffret Defence My Age, BioNike - Siero rinnovatore intensivo, Crema rinnovatrice giorno e Siero rinnovatore occhi e labbra. 16/29 Glow Up Christmas Box, Bioline Jatò - Contiene la Crema Idratante Aqua+ e le Gocce Illuminanti. 17/29 Trattamento Evolution per gambe e glutei, Endosperes 18/29 Coffret DermAbsolut Rituale Antietà, Avène - Una coccola per pelli mature con la Crema Fondamentale giorno e il Siero Fondamentale. 19/29 Coffret Line Smoothing, Roc - Con Advanced Retinol Night Serum Capsules e Advanced Retinol Eye Cream. 20/29 Mineral Gold, Millefiori - Fragranza per ambiente con note di testa ozoniche fresche e pungenti impreziosite dalle avvolgenti note al profumo di ambra e vaniglia 21/29 Massaggiatore antietà per il viso, Advanced Beauty (su Amazon) - Progettato per contrastare il rilassamento dei tessuti del viso e le rughe, per un effetto lifting immediato e duraturo. 22/29 Coffret NCEF Reverse, Filorga - Rituale azione d'urto con NCEF-Shot,NCEF-Reverse e Candela Profumata. 23/29 Hydra Gold, Rephase - Trattamento dermoplastico in crema, nutriente e idratante che migliora l’elasticità e la compattezza della pelle. Grazie inoltre alla sua azione lenitiva è particolarmente indicata per proteggere la pelle dal freddo della stagione invernale. 24/29 La Certosa Gift Box, Carthusia - Contiene Eau de Parfum, Body Wash, Body Lotion, Sapone solido e Crema Mani.

25/29 Kit Protocollo Tono e Compattezza, Korff - Contiene la linea Collagen: Age Filler Contorno occhi e labbra, Age Filler Fiale tonificanti e Age Filler Crema viso. 26/29 Routine Viso Premium Antirughe Lift Effect 4D, Somatoline Skinexpert (in collaborazione con HoMedics)- Routine composta da Lift Effect 4D Crema Filler Antirughe e Lift

Effect 4D Contorno Occhi Filler Antirughe. Nel cofanetto c'è anche il dispositivo Blossom Honeycomb, un tool massaggiante con texture a nido d’ape che stimola il microcircolo grazie alla sua vibrazione sonica, levigando

delicatamente la pelle e donandole un aspetto sano e radioso. 27/29 Advanced Night Repair Skincare Set, Estée Lauder (da Sephora) - Nel cofanetto trovi Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex, Micro Essence Treatment Lotion con Bio-Fermento, Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate, Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Creme Synchronized Multi-Recovery Eye Cream. 28/29 Pochette Anti-Age Global Anti-Rughe, Yves Rocher - Routine ad azione globale contro i segni del tempo con Crema anti-età Sublimante Giorno, Trattamento Illuminante Occhi e Supra Essence. 29/29 Coffret Noel 4 Gel Doccia Fleur de Figuier, Roger&Gallet PREV NEXT