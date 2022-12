Regali di Natale per la fidanzata: ecco 21 idee per sorprenderla

S e sei a corto di idee geniali per i regali di Natale ci pensiamo noi. Perché se la tua fidanzata è felice lo sarai anche tu

Ecco qui per uno dei temi più caldi dell'anno: cosa regalare per Natale alla tua dolce metà. A ottobre già si parlava di calendari beauty dell'Avvento, ma probabilmente pensavi fosse prematuro. Invece sarebbe stato saggio giocare d'anticipo, perché sono tra i pezzi culto più desiderati per Natale e finiscono sold out in un battito di ciglia finte.

Poi la frenesia si placa, sai che c'è il Black Friday, ma ti sei fatto sfuggire l'occasione perché eri impegnato a comprare le cose che erano sulla tua wishlist e in un attimo ti accorgi che il Natale incombe. I broker lo davano per certo: tu il giorno della Vigilia di Natale alla disperata ricerca del regalo perfetto e nemmeno un Amazon che ti salva, perché a dicembre nemmeno Bezos ti assicura la consegna in 24 ore. Allora ciao procrastinatore, siamo qui per te.

Se la tua dolce metà ti conosce e in questi mesi ti ha lanciato messaggi (non troppo) subliminali - leggi ha lasciato i tab del computer o del telefono aperti sugli oggetti del desiderio o ti ha mandato in DM le foto di prodotti sconosciuti - dovresti aver colto il messaggio e il regalo giusto dovrebbe essere nascosto da qualche parte. A questo punto sei qui solo perché vuoi cercarle un altro regalo, giusto per farle una vera sorpresa. Se invece la tua fidanzata ha riposto - male - la sua fiducia, dai un'occhiata qui sotto: sei ancora in tempo per fare un figurone. Pensa a un budget, perché qui ne abbiamo per tutte le tasche, da mini (meno di 10 euro) a XXL (quasi 1500 euro) e prova a immaginare cosa potrebbe piacere alla tua fidanzata. Tanti piccoli regali o uno più consistente? Puoi renderla felice con il minimo impegno. Buono shopping.

1/21 Piastra Corrale, Dyson (ed. lim) - Questa è un oggetto di culto, non dobbiamo nemmeno spiegartelo, vero? 2/21 Spa Voucher per regalare un momento di benessere con un trattamento viso o corpo, Caudalie da €95,00 per 50’ - Questa è una coccola al quadrato. E potersi ritagliare un'ora per se stessa la farà rinascere. 3/21 Trunk 6.0, Drunk Elephant (da Sephora) - Questo è un regalo per entrambi: lei si tiene la skincare e tu utilizzi il maxi contenitore come porta birre. 4/21 Vitality Balancing Body Oil Cake e Infinity Facial Oil Cleansing Cake, Luonkos - Portala a comprare della skincare finlandese direttamente in Lapponia: sarà un'esperienza indimenticabile e instagrammabile per entrambi. La location è il Magical Pond con gli igloo per vedere il cielo al caldo della vostra stanza.

5/21 The Holiday Kit, Darling - Il kit con spf, attivatore melanina e doposole è già un bel regalo. Se poi ci aggiungi un biglietto aereo per una destinazione calda e soleggiata è anche meglio. 6/21 Cofanetto Libre EdP, Yves Saint Laurent Beauté - Una delle fragranze più amate degli ultimi tempi con mini size di mascara Volume Effet Faux Cils e un mini Rouge Pur Couture. Perfetto se non state insieme da molto ma vuoi fare il botto. 7/21 Prada Paradoxe EdP, Prada - Testa: Bergamotto di Calabria, essenza di mandarino e accordo di pera. Cuore: essenza di neroli, essenza di bocciolo di neroli, cuore di fiori d'arancio tunisini in fioritura e gelsomino d'Arabia assoluto. Fondo: accordo di ambra, resina di benzoino del Laos, infusione di vaniglia bourbon del Madagascar e accordo di muschio bianco. Nel dubbio una Triangle è il packaging perfetto.



8/21 Go- clutch e mini rosso Star Edition, Valentino Beauty (ed. lim.) - Più che make-up è un accessorio pazzesco. 9/21 Frustration, Etat Libre d'Orange - Cumino, Cannella, rum, vaniglia e vetiver. Un regalo che puoi prendere in prestito.

10/21 Gucci Palette Beauté Des Yeux Gorgeous Flora, Gucci Beauty (ed. lim) - Packaging da collezione e colori meravigliosi: te ne sarà grata. 11/21 Eau Rose EdP, Diptyque (ed. lim.) - Un profumo degno di una regina. 12/21 Style & Strengthen Hair Kit, Olaplex (da Sephora) - Regalo super azzeccato se la tua fidanzata usa spesso la piastra o altri accessori per farsi la piega. 13/21

The Supreme Collection, Augustinus Bader - Contine The Essence, The Serum, The Face Oil, The Rich Cream, The Eye Cream, The Body Cream, The Lip Balm, The Ultimate Soothing Cream: se è una devota del brand è il regalo migliore che tu possa farle.

14/21 Detox Spa, Boscolo Viaggi - 2 notti per 2 persone in una spa a scelta, in Italia o in Europa: l'ideale per riprendersi dopo le feste o per rompere la routine. 15/21 Xmas Gift Set Lovers, Liu-Jo - Se la tua fidanzata ama lo stile glam chic, il duo fragranza e crema corpo dalle note fruttate e fiorite è quello che fa per lei. 16/21 The Multimasking Set, Sephora Collection - 17/21 Cofanetto Absolute Repair, L'Oréal Professionnel Paris (da Sephora) - 18/21 Rooms Collection Vilhelm Parfumerie - Perfette per rendere speciale ogni stanza. 19/21 Bursting with Bestsellers Kit, M.A.C. - Il sogno di ogni amante del make-up. 20/21 Gift Card, Asmana Wellness World - Come godersi un break di coppia per una giornata alla SPA con trattamenti, saune, sale relax, salinarium e food experience. 21/21