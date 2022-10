Q uale calendario dell'Avvento dedicato alla bellezza aggiungerai alla tua collezione per il 2022? Qui i più belli e che puoi acquistare facilmente

Non è mai troppo presto per pensare ai Calendari dell'Avvento Beauty 2022: le migliori box, a tema trucco, skincare, make-up e haircare, per attendere l'arrivo del Natale all'insegna della bellezza. Sceglierne uno è praticamente impossibile e, per questo motivo, è bene avere sottomano tutte le possibilità che ci sono sul mercato: dalle soluzioni economiche a quelle luxury, dalle limited edition alle certezze che ritornano ogni anno.

I calendari dell'Avvento, però, non sono solo piccoli autoregali da farsi e da aprire a inizio dicembre, per chi riesce a resistere, ma anche doni, più o meno grandi, da fare ad amic* e non solo. Meglio il grande classico targato Sephora o uno a tema make-up come quello di Nabla? Meglio la scelta luxury firmata Lancôme o un attesa dedicata alla pelle come quella di Kiehl's? Qui li troverai tutti.

Bobby Brown, il calendario dell'Avvento del 2022

Il dono perfetto per chi ama il make-up: 12 caselle contenenti i best-seller del brand e che consentono di costruire il beauty base senza errori.

Sephora: le proposte per il calendario dell'Avvento 2022

Per quest'anno, Sephora, ha deciso di proporre ben quattro calendari diversi: dai best seller della catena passando per i prodotti più amati del brand. Il plus è dato dal calendario da scartare dopo il 25 dicembre 2022: un'ottima idea per allungare le feste e da donare a chi si ama.

Sephora Favorites

Il Calendario dell'Avvento Sephora Favorites è formato da 24 caselle e contiene ben 26 regali, di cui 7 in formato full size. Al suo interno i più amati e venduti tra i brand presenti negli store oltre alle novità di Paco Rabanne, Olaplex, Rare Beauty e Augustinus Bader. In vendita a 149,90€, a fronte di un valore reale di 425€.

Calendario Dell'avvento Beauty Premium

Un calendario dell'avvento premium in edizione limitata, proposto da Sephora Collection, composto da 24 sorprese di make-up, trattamenti, prodotti per capelli e accessori. Un calendario ideale anche per chi vuole approcciarsi in modo responsabile all'ambiente, visto che il cartone proviene da foreste gestite in modo sostenibile.

Calendario Dell'Avvento Beauty Discovery

Indecisione tra make-up, trattamenti, bagno o accessori ? La risposta è in questo calendario dell'Avvento 2022 firmato Sephora. Ben 24 caselle in attesa di scartare il magico regalo di Natale.

Calendario Del Dopo Avvento

Da Natale a Capodanno: un calendario che ti accompagnerà con 2 sorprese beauty al giorno prolungando così l'emozione di scoprire un nuovo regalo ogni giorno.

Cult Beauty, il calendario dell'Avvento 2022

Uno dei migliori calendari dell'Avvento del 2022: ben 37 caselle che contengono i pezzi più iconici e must have del mondo della skincare. Inoltre, l'acquisto di questo calendario, sostiene il Mental Health UK: ente di beneficenza per la salute mentale del Regno Unito.

Il calendario dell'Avvento di Lookfantastic per il 2022

Tra bestseller e novità, questo calendario è una vera coccola per chi vuole prendersi cura di sé e ama scovare nuovi prodotti poco conosciuto, ma da amare subito. Ottimo per la fan della skincare.

Charlotte Tilbury

Uno scrigno dedicato alla bellezza: il calendario dell'Avvento di Charlotte Tilbury ha ben 12 cassetti tra full size e mini dei prodotti più venduti del brand. Un attesa dedicata alla bellezza, tra skincare e make-up.

Nuxe

Il calendario dell’avvento 2022, in limited edition, con 24 caselle che nascondono innovazioni e prodotti iconici Nuxe. Un'attesa profumata e dedicata al viso e al corpo.

L'Occitane, i calendari dell'Avvento 2022

Il Natale L'Occitane è un invito a lanciarsi in un mondo fatto di doni dai profumi ricercati ed elementi naturali. E, in occasione del periodo natalizio 2022, ha presentato ben tre calendari dell'Avvento diversi.

Le 4 stagioni

24 pompose sorprese da aprire ogni giorno in attesa del Natale: il classico calendario dell'Avvento da scartare quotidianamente ogni mattina.

Infinita Provenza

Una versione ecologica del calendario dell’avvento: un oggetto di design, reso unico dalle stampe di Eva Offredo. Al suo interno una selezione dei prodotti premium del brand.

Tesori Incantati

Una scatola che si trasforma in un profumato labirinto e, al suo interno, una selezione degl essenziali del brand per viso, corpo e capelli.

il calendario dell'Avvento 2022 di Yves Rocher

Skincare, make-up, profumi e limited edition: un viaggio non solo in attesa del giorno di Natale, ma proprio in attesa della notte tra il 24 e il 25 dicembre.

Sabon, il calendario dell'Avvento 2022

All'interno di ogni scatola, ben 24 idee dedicati alla cura della pelle, per il bagno o per il trattamento del corpo.

Nabla, il calendario dell'Avvento

Il primo calendario dell'Avvento firmato Nabla, brand di make-up che vede come Direttore artistico Mr.Daniel. In esclusiva per Sephora, contiene ben 12 prodotti full size tra i più amanti e acquistati del brand.

Rituals, le proposte per il Calendario dell'Avvento

Le fragranze uniche di Rituals non potevano avere un solo calendario dell'Avvento e, per l'occasione, ne hanno realizzati tre tipi diversi. Una soluzione perfetta anche per arredare a tema grazie alla forma ad albero di Natale.

Calendario dell'Avvento 2D

Una selezione dei migliori best seller, in versioni mini size, per conoscere e amare al primo sguardo il brand.

Calendario dell'Avvento Premium

Il plus di questo calendario dell'Avvento è dato dalle lucine per aggiungere un tocco di

gioia alla stanza. Contiene prodotti in mini size e full size che dureranno a

lungo dopo le festività natalizie.

Calendario dell'Avvento 3D

Da scartare e decorare: questo albero è una versione mini di quello presente all'interno di ogni casa e che ti accompagnerà fino al 25 dicembre.

Il calendarion di L'Erbolario per l'Avvento 2022

Tutta la magia e l'attesa del Natale in un prezioso Calendario dell'Avvento che contiene i segreti di bellezza L'Erbolario: profumi, creme corpo, bagnischiuma e prodotti viso.

Il calendario dell'Avvento di Diptyque del 2022

Un incantevole scenario dove stelle e lettere luminescenti, dorate e argentate, accendono la carta celeste che la maison francese: al suo interno, ogni giorno, un nuovo dono per rendere gioiosamente l’attesa del mese di dicembre.

Dr. Hauschka

Minimal e dal design curato: ogni giorno un prezioso regalo 100% naturale. Ben 23 prodotti viso e corpo in confezione trial size e un prodotto in confezione full size.

Dibi, il calendario dell'Avvento 2022

Nato dalla collaborazione con l’Accademia Carrara di Bergamo, si chiama My Skin Calendar e scandisce il passare delle giornate con le special sizes scandiscono una beauty routine completa.

Douglas, cinque calendari dell'Avvento per il 2022

Dedicati a lui a lei o agli amanti degli accessori beauty: per Douglas le proposte dedicate al Natale e in tema attesa sono davvero tantissime e imperdibili.

Calendario Avvento 2022 Luxury Edition

Una lussuoso cofanetto con tutti i prodotti di bellezza must firmati Douglas Collection: dai prodotti per il trucco essenziali, quelli Skin focus e altri elementi essenziali e accessori utili.

Men Advent Calendar

Un calendario dell'Avvento dedicato alla beauty routine maschile: 24 caselle pensate per la cura del corpo, del viso e della barba. Immancabili anche gli accessori per una routine completa.

Calendario dell'Avvento 2022 Beauty Highlights

Una selezione dei migliori marchi presenti da Douglas: al suo interno brand come one.two.free!, Aveda, Lancaster, Ariana Grande, Estée Lauder. Da regalare o regalarsi.

Make-Up Advent Calendar

Con questo cofanetto, ogni singolo giorno prima di Natale diventa una festa per gli appassionati del make-up.

Accessoires Beauty Advent Calendar

Dalla skincare al trucco, fino agli splendidi accessori che aspettano di essere scoperti giorno dopo giorno: impossibile dire di no.

Il calendario dell'Avvento di Giorgio Armani per il 2022

24 caselle che svelano, giorno dopo giorno, altrettante sorprese, tra cui la fragranza Sì in diverse declinazioni e che include nove prodotti in formato full size, tra cui eye-liner e rossetti.

Prezzo: € 330

Yves Saint Laurent, il calendario dell'Avvento

Il countdown fino al 25 dicembre racchiuso in un lussuoso calendario dell'avvento, caratterizzato dai colori oro, nero e con il pattern classico di YSL. Al suo interno i prodotti più iconici del brand tra make-up e non solo.

Benefit Cosmetics e il calendario dell'Avvento

Uno dei calendari dell'Avvento più pop del 2022: 12 mini size da aprire una alla volta, se ci si riesce, con i più venduti e amati del brand coloratissimo.

Il calendario dell'Avvento di Origins

Il calendario dell'Avvento perfetto per le skincarhaolic: 24 caselle con prodotti viso e corpo best seller da provare e amare subito.

Lancôme, il calendario dell'Avvento 2022

Un viaggio a Parigi senza sportarsi di casa: questo calendario dell'Avvento, oltre a essere pieno di sorprese beauty, si trasforma in una romantica Ville Lumière decorando così anche la casa.

Il calendario dell'Avvento di Masqmai per il 2022

Dai toni pastello, il calendario dell'Avvento del brand di Alice Campello: 12 referenze mini e full size per la cura del viso, del corpo e dei capelli.

Il calendario dell'Avvento 2022 di Blissim

Da Bioderma a Caudalie passando per Davines: uno dei migliori calendari dell'Avvento multipara che contiene sia prodotti di skincare che make-up, senza dimenticare i capelli.

Clarins e il calendario dell'Avvento 2022

Trattamenti viso, corpo e make-up per risplendere di bellezza sotto l’albero: l'ideale per rendere l’attesa più piacevole.

Kylie Cosmetics, il calendario dell'Avvento 2022

I suoi prodotti labbra sono i più amati e virali del momento e, ovviamente, non potevano mancare anche nel calendario in attesa del 25 dicembre.

Il calendario di Essence per l'Avvento 2022

Tra le proposte economiche e low cost, c'è anche il calendario di Essence: l'Happy Holidays Advent Calendar. Tra le proposte di skincare e make-up anche fragranze imperdibili.

Avon, i calendari dell'Avvento 2022

Meglio 12 o 24 caselle? Nel rischio meglio pensare a due idee diverse, proprio come ha fatto Avon.

Calendario dell'Avvento Beauty 24 giorni

Come se fosse Natale ogni giorno: ben 23 prodotti in formato regolare e 1 mini must-have, riuscirai a resistere?

Calendario dell'Avvento Beauty 12 giorni

Dalle mini size skincare alle versioni regolari a tema make-up: 12 caselle a tutta bellezza firmata Avon.

MAC, il calendario dell'Avvento 2022

Si chiama The Ultimate Festive Treat Beauty Advent Calendar e vuole ricordare una golosa torta dagli sgargianti colori natalizi con 24 sorprese firmate MAC.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.