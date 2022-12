La tua lista dei desideri: tutti i regali beauty che vorresti ricevere a Natale

S e qualcuno ti chiede cosa desideri per Natale, non farti cogliere impreparata e mostragli senza esitazione questa wishlist che, ne siamo certi, ti regalerà emozioni

Quante volte hai scartato un regalo di Natale e a stento sei riuscita a nascondere il disappunto? Succede che anche i migliori sbaglino totalmente nella scelta o regalino doppioni (che sono ben accetti quando si parla di make-up in edizione limitata o con packaging divini, perché uno lo utilizzi e l'altro lo conservi), costringendoti così a fare buon viso a cattivo gioco, sperando di trovare sul fondo nel sacchetto il tanto amato scontrino di cortesia che ti permetta di fare un cambio al volo il 27 dicembre.

Qui abbiamo la soluzione definitiva (o quasi). Sicuramente ti è mai capitato, durante l'anno, di desiderare ardentemente qualcosa, metterlo nella tua wishlist con la speranza di realizzare l'acquisto a breve e poi, per un motivo o per l'altro, rimandare l'acquisto a tempo indeterminato, ripromettendoti di pensarci a Natale per fare un regalo a te stessa. Cosa che puntualmente non avviene, perché a Natale hai già speso tutto per mamma, papà, fidanzato, suocera e amiche e ancora una volta rischi di rimanere a bocca asciutta.

Bene, è arrivato il momento di spezzare questo circolo vizioso. Oggi è il giorno in cui i tuoi desideri - ok, non proprio tutti - saranno realizzati. Fatti furba e fai un ripasso preventivo, così non appena genitori, parenti e amiche ti chiederanno - se non l'hanno già fatto - quale regalo vuoi per Natale, non andare nel panico e mostra loro, senza vergogna, tutti i tuoi desiderata.

Se questo non dovesse succedere hai due possibilità, che dipendono da quanto sei in grado di essere spudorata e da quanta fiducia riponi nel prossimo e nella capacità di cogliere i messaggi. La prima è introdurre l'argomento con nonchalance durante una conversazione, dicendo che hai visto questo o quello e che andrai a comprarli appena passate le feste; in alternativa puoi lasciare tab aperti sul computer e sperare che colgano il sottotesto. Se il piano funziona come speriamo, loro saranno sollevati dal non dover pensare al regalo di Natale da fare e tu puoi star certa che non rimarrai delusa.

Ti aiutiamo qui sotto con una gallery, così da agevolare tramite supporto visivo l'introduzione dell'argomento regali che vorresti.

1/20 Diamond Chest of Beauty Stars, Charlotte Tilbury (da Sephora) 2/20 Candela profumata Blush Gourmand, Sabon (ed. lim.) 3/20 Rouge De Beauté Brillant Flora, Gucci (ed. lim.) 4/20 Coffret Pro-Collagen Stars A Twilight Tale, Elemis 5/20 Coffret Noel Lift Integral, Lierac 6/20 Christmas Gift Set, Masqmai by Alice Campello (da Sephora) - Con Contouring Body Oil mini & Natural Beauty Elixir

7/20 Glow Heroes Gift Set, Sarah Chapman 8/20 Demander La Lune Éclat Lunaire Polvere Illuminante Maxi, Chanel 9/20 Candela Baies Extra Large, Diptyque (ed. lim.) - Il vaso è realizzato a mano dalla manifattura francese Virebent, è screziato in oro autentico sullo smalto nero. 10/20 Home Fragrance Angolo Talcato, Mediterranea 11/20 Grand Luxe Collection Styler Platinum + e asciugacapelli Helios, ghd (ed. lim.) 12/20 Cofanetto Prodigieux Collection, Nuxe 13/20 Beauty Case Blockbuster, Estée Lauder 14/20 Cofanetto Antiossidante, Miamo 15/20 Beauty Pochette Idrata Concentrata La Mer Moisturizers, La Mer - Contiene La Creme e The Concentrate, entrambi full size 16/20 Nighttime Hydration Essentials Kit, Kiehl's 17/20 Hydrating & Soothing Set, Dr. Jart+ (da Sephora) 18/20 The Absolute Overnight Reset Program, Noble Panacea 19/20 Ageloc Lumi Spa, Nu Skin 20/20 Cofanetto Anti-rughe Idratante, The organic Pharmacy PREV NEXT