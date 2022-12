in beauty

I profumi sono tra i regali più amati e ricercati per le occasioni speciali. Ecco 31 fragranze da donare a Natale: il successo è assicurato

Spesso e volentieri la scelta dei regali di Natale ricade su profumi e cofanetti. Regalare profumi infatti, può sembrare la scelta più semplice, ma in realtà stiamo camminando su un terreno impervio. Secondo il galateo infatti, è sempre meglio indagare sui gusti della persona che lo riceverà e quantomeno scoprire qual è la famiglia olfattiva che predilige: così facendo puoi ridurre sensibilmente le probabilità di commettere un grosso, grosso errore.

Le famiglie olfattive sono agrumata/esperidata, floreale, fruttata, fougère, chypre, legnosa, orientale e muschiata. Le note che si percepiscono maggiormente sono quelle che indicano l'appartenenza di un profumo a una particolare famiglia, ma le altre note della piramide possono dargli diverse sfaccettature: ecco perché è bene fare ricerca prima di regalare una fragranza.

Un altro fattore da tenere in considerazione è se chi riceve il profumo ama lasciare la scia o predilige profumi più intimi, se vuole una fragranza androgina, spiccatamente femminile o magari ama le note del cuoio e gli oud, che generalmente è più facile ritrovare nei profumi maschili. Detto ciò, molte fragranze possono essere considerate genderless, indipendentemente dall'etichetta: la scelta è solo questione di gusto e di resa sulla pelle.

Con quanto appena detto non vogliamo creare confusione, piuttosto preferiamo farti riflettere prima dell'acquisto per non creare panico e ripensamenti quando è troppo tardi. Quindi, se sei pronta, ecco qui le nostre proposte se vuoi regalare un profumo per Natale.

Fame, Paco Rabanne

Il packaging è un pezzo di design audace e ultra-desiderabile che farà impazzire le vere collezioniste e contiene una fragranza che dà gioia, ma al tempo stesso riesce ad essere sensuale. La sensazione di una vacanza su un isola tropicale, cocktail a base di frutta, la pelle baciata dal sole e l'aria pervasa da note di vaniglia e incenso. Nella piramide troviamo mango e bergamotto tra le note di testa; un cuore di gelsomino e olibano e vaniglia e sandalo tra le note di base.

Solaro Collection Dillo alla Luna, Uermi

Elegante, intima e misteriosa. Un profumo fatto di contrasti e chiaroscuri, dove le note aspre del pompelmo incontrano il cuore aromatico del cipresso, del rosmarino e del ginepro. La base è dominata da note di vetiver sublimate dall'ambra.

Ambre Chromatique Extrait de Parfum, Maison Crivelli

Un'escursione speziata in una giungla arcobaleno, tra liane vanigliate e cortecce multicolore. Le note di testa sono incenso pepe rosa; le note di cuore sono davana e osmanto e le note di base sono ambra, benzoino e vaniglia bourbon. Un pregiatissimo ambrato floreale, caldo, avvolgente e lievemente speziato.

Ink, Akro

Il profumo del primo tatuaggio non si scorda mail. L'odore dell'inchiostro, la sedia del tatuatore, e la sferzata di adrenalina che parte quando l'ago sterile tocca la pelle per la prima volta. Una fragranza fredda e fumosa, con note di legno e cuoio. Inchiostro nero, gelsomino vetiver e catrame sono le note chiave di questa fragranza, che è genderless, proprio come i tatuaggi.

Santal Blush, Tom Ford

Se questo profumo fosse un look sarebbe un maglione di cashmere dai colori nude: soffice. e avvolgente, ma al tempo stesso prezioso, elegante e sofisticato. La fragranza è una fusione tra il cremoso legno di sandalo e le spezie, enfatizzata dalle note floreali e boschive per creare un glamour morbido e naturale con una terrosità moderna. Le note di testa sono spezie, carvi, cannella, fieno greco e semi di carota; le note di cuore sono ylang ylang, gelsomino e rosa; le note di base sono sandalo, benzoino, cedro della Virginia, muschio e legno di Agar.

L'Interdit Eau de Toilette, Givenchy

Un jus carnale che si apre con un'esplosione di esperidi - bergamotto, arancia e mandarino – elettrizzate da un’ esplosione di zenzero. Un cuore di fiore d'arancio è abbinato alla tuberosa e ai gelsomini sambac e grandiflorum e infine arrivano le note di fondo, profonde e sensuali, che hanno come protagonista il muschio tinto di un cisto cuoiato. Sensuale e leggiadro, ma con un lato oscuro. Intrigante.

Elemi Sand, Anconù

Una fusione di incenso, ambra, mirra e cannella, che sono le note protagoniste di questa fragranza che scalda la pelle.

Paris - Paris, Chanel

La Parigi di Mademoiselle Chanel è multisfaccettata e vibrante, proprio come la rosa damascena, scelta da Olivier Polge. Le diverse sfumature della rosa sono rafforzate dalle note fresche e agrumate e intensificate dalla vivacità del pepe nero e dall'elegante patchouli nelle note di fondo.

Chelsea Nights, Bond N°9

Grintosa, sexy e decadente, è una fragranza gourmand e orientale, che profuma di party che durano tutta la notte. In testa c'è lo zafferano e la nocciola, speziati e caldi, nel cuore c'è una miscela estremamente unica di rosa, curcuma e sesamo, mentre il jus si fonda su una robusta schiera di note sensuali e affumicate, tra cui patchouli, mirra, ambra e black suede.

Cinabre, Maria Candida Gentile

Un profumo misterioso e spirituale e un'esperienza olfattiva che cresce pian piano che la fragranza si evolve. Le note di testa sono zenzero, pepe nero dell’India e bacche di rosa. Nel cuore troviamo Rosa Splendens, Rosa del Marocco e davana. e nel fondo benzoino del Siam, vaniglia del Madagascar e opoponax.

Amour de Cacao, Comptoir Sud Pacifique

A metà tra un tuffo nel passato dell'infanzia e l'esperienza di una guduriosa torta al cacao, con punte di vaniglia e arancia amara. Soffice, golosa e voluttuosa.

Eau de Rose Edp, Diptyque (ed. lim.)

Un omaggio alla rosa, reso dall'esaltazione delle sue numerose sfaccettature, ottenute dagli accordi con camomilla, carciofo e litchi. Una fragranza originale e anticonformista, che sorprenderà gli amanti della rosa con note tanto inaspettate quanto affascinanti.

Maxima, Essenzialmente Laura

Opulenta e inebriante, come le note di ambra e vaniglia che regnano sovrane in questa fragranza.

Khamsin, Ella K

Un profumo dolce e cuoiato, con accenti animalici, che farà innamorare gli appassionati di viaggi. Questa fragranza ricorda il vento Khamsin, che traccia il suo percorso da Israele, attraversando il deserto fino ad arrivare in Egitto nel suk del Cairo, e porta con sé un profumo unico, caratterizzato dalla freschezza dei fiori d'arancio e dall'aroma sprigionato dai datteri che si fondono con note delicatamente cuoiate.

Miss Dior Millefiori Bourique, Dior

Un profumo che sa d'amore. Luminoso e leggero, accattivante ed elegante. L'iris nobile impreziosice la rosa, regalandole un tocco poudré e la peonia ne svela il alto più sensuale. Le note di testa sono iris, peonia e mughetto che si aprono alle note di cuore di albicocca, rosa e pesca. Infine arrivano le note di base: vaniglia, muschio, fava tonka, sandalo e benzoino.

Rock N' Raï

Un orientale fruttato che ricorda la musica berbera, ritmica, in un vortice di percussioni con note fresche e legnose nella notte in cui i profumi di miele e mandorla vengono ad ammorbidire questo accordo per finire su note coriacee e muschiate. Le note di testa sono bergamotto, limone, lime, fiori d’arancio, rosmarino; nel cuore troviamo rosa, mughetto, fiori d’arancio, miele, mandorla e nelle note di fondo cedro, vetiver, patchouli, cuoio, muschio.

Rolling in Love, Kilian

Questo profumo cattura la sensazione del romanticismo, della passione e dell'euforia di una relazione intima e sensuale. L'aspetto più intimo è reso dai semi di ambretta e da un accordo di latte di mandorla. Un cuore voluttuoso di Iris accordato alla fresia racconta l'estasi e la sensualità della tuberosa su un letto morbido di muschio e vaniglia rappresenta il giusto tocco di dolcezza.

Sì Passione Éclat, Giorgio Armani

La fragranza si apre con le note frizzanti del bergamotto tonificante che si combina con il brillante e croccante accordo di ribes nero che vengono travolti dalle note di rosa centifolia e di rosa damascena presenti nel cuore del profumo. La base della fragranza è composta da muschi bianchi, che le conferiscono una qualità pulita, morbida e sensuale, mentre l'infuso di vaniglia bourbon premium del Madagascar porta un effetto caldo e confortante, che è allo stesso tempo coinvolgente e speziato.

Encens Flamboyant, Goutal Paris

Questo profumo è un inno all'incenso, splendente e ardente, la cui piramide risulta in una fragranza mistica, luminosa, intensa e stuzzicante. Le note di testa sono incenso, pepe rosa, pepe e bacche rosse; le note di cuore sono noce moscata, incenso, cardamomo e salvia; le note di base sono abete balsamo, incenso e lentisco.

The Alchemist Garden A Reason to Love, Gucci

La combinazione di rosa damascena, accordo di oud e balsamo di Tolu genera sensualità e calore. Le dolci note di testa di rosa damascena, peonia e cardamomo accendono i sensi con una miscela di fiori e spezie, mentre l’accordo di oud, con i suoi legni preziosi, svela un cuore ricco e ambrato, mentre il balsamo di Tolu definisce la base resinosa e vanigliata. Perfetta per il layering con le altre profumazioni della collezione, a seconda della combinazione vengono esaltati aspetti diversi.

White Moss & Snowdrop Cologne, Jo Malone London

Bucaneve, muschio bianco e cardamomo danno vita a un jus fresco e iridescente. La nota di testa è il cardamomo, verde e fresca; nel cuore il bucaneve radioso e succoso e la nota di fondo è il muschio vegetale bianco che smorza il fondo della fragranza con una legnosità terrosa di foresta e un fresco tocco minerale.

Miréa, Molinard

Un profumo fruttato, gourmand e muschiato che riproduce i succosi e golosi frutti della Riviera. Nella piramide olfattiva troviamo melone, litchi e ribes nero tra le note di testa; magnolia, rosa e fresia nel cuore e nel fondo iris, vaniglia, benzoino e legno di sandalo.

Coffret Toy 2 Bubblegum, Moschino

Un inno all gioia, alla leggerezza e alla spensieratezza, come suggerisce il nome della fragranza, bubble gum, che è anche l'ingrediente chiave che esplora l'aspetto più ludico della rosa. Le note di testa sono frutta candita, arancia amara e limone; le note di cuore sono gomma da masticare, rosa bulgara, mirtillo, pesca, cannella, fiore di pesco e zenzero; le note di base sono muschio, ambroxan e legno di cedro.

Rose Dunes Eau e Parfum, Molton Brown

Un'ode alla rosa del deserto, una formazione di minerali cristallizzati che ha ispirato questa fragranza a base di rosa, zafferano e patchouli Sulawesi, nota distintiva della fragranza. Tra le note di testa troviamo zafferano con pepe verde, cassis, zenzero, foglie di violetta e bergamotto: nel cuore rosa con geranio mughetto, magnolia e lampone e nelle note di fondo un accordo di oud con pelle, legno di sandalo, musk e veviter.

One Night Only Extrait de Parfum, Mes Bisous

Eclettico e dalla sensualità prorompente. Nelle note di testa ci sono cardamomo e foglie di violetta; nel cuore legno di cedro, papiro e iris; nel fondo legno di sandalo e cuoio.

Legacy of Petra, Penhaligon's

Petra, una delle sette meraviglie del mondo, appare alla vista. All'alba, bergamotto, finocchio e tè verde aprono la giornata con un’energia crescente. Sopraggiunge la mirra in tutte le sue sfaccettature balsamiche e speziate e al calare dell'oscurità arriva l'incenso fumoso, reso leggero da note di rosmarino aromatiche che pervadono l'aria. Le note di testa sono tè verde, finocchio e bergamotto; le note di cuore sono mirra, liquirizia, olibano e rosmarino; le note di base sono benzoino, vaniglia e note legnose.

Red d'Amour Extrait de Parfum, Laurent Mazzone

Bacche rosa e zafferano e le note di ciliegia Morello raccontano la storia di una more a prima vista, della passione che brucia e di un gioco piccante ed eccitante. Due mondi che si uniscono, rappresentati dalle sfumature talcate della violetta che si sposano con la forza irresistibile del cuoio e del patchouli e infine il tocco gourmand dell'eliotropio e dellla fava tonka.

Aqua Allegoria Forte Rosa Rossa, Guerlain

La rosa in tutte le sue espressioni. Prima la delicata e fresca essenza di rosa bulgara rivela le sue sfaccettature dai toni della mandorla. Successivamente si dispiega un'assoluta di rosa di Grasse, più calda e mielata, insieme a una singolare qualità di rosa, che si ottiene estraendo i petali di rosa damascena dalla distillazione. Il pepe rosa e il ribes nero danno quelle sfumature piccanti e croccanti per renderla unica. Una rosa fruttata e vellutata si rivela grazie all'alcolato di pesca al quale si uniscono note legnose, benzoino, patchouli e legno di scandalo per darle l'effetto di rosa baciata dal sole.

Rose of Dangerous Flamenco, Simone Andreoli

Una danza romantica e passionale che si traduce in una fragranza travolgente, calda e sensuale. Una lussuosa rosa e un setoso oud raccontano di seduzione che aspira al peccato. una fragranza orientale speziata che si apre con accenni di dattero e frutta secca che lasciano spazio a note speziate e legnose. Tra le note troviamo frutta secca, datteri, lampone, zafferano, rosa damascena e oud.

L'Art & la Matière Oud Nude, Guerlain

Una fragranza legnosa, ambrata, calda e speziata che rivela la sensualità dell'oud. Mandorla bianca, cumino, cedro dell'Atlante, sandalo e vaniglia del Madagascar danno vita a un profumo insapettato.

