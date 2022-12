N ei classici colorati del periodo fino alle nail art che non ti aspetti: dal gel allo smalto, qui tutte le unghie natalizie per le feste del 2022

Tra la corsa all'ultimo regalo, gli aperitivi per scambiarsi gli auguri, la progettazione del perfetto menù per il cenone del 24 e il pranzo del 25 dicembre.. tutto deve essere perfetto per il Natale e la manicure non può essere da meno. Per questo le unghie natalizie non vanno mai sottovalutate, soprattutto per chi ama vivere lo spirito del periodo in tutti i suoi aspetti.

Lunghe o corte, semplici o più particolari, in gel o con smalto classico: le proposte e le opzioni per decorare le unghie sono tantissime e spesso si allontanano dall'immaginario che vede l'uso di rosso, oro e verde e disegni del periodo. Mai pensato al blu? Oppure alle sfumature del lilla? Qui sei nel posto giusto e troverai diverse idee

Unghie natalizie semplici

C'è chi ama le manicure arzigogolate, piene e decorate e chi, invece, preferisce unghie natalizie semplici. Dai colori pieni a disegni appena accennati fino ad accent nails che, nel loro complesso, portano in tutto e per tutto l'atmosfera natalizia anche in punta di dita.

Immancabile il rosso glossy, a cui aggiungere una sfumatura d'argento sull'anulare o su un dito a scelta. Stesso colore che può essere facilmente abbinato a una manicure rosata per renderla subito più in linea con il mood natalizio.

Unghie natalizie in gel

Quando si parla di unghie natalizie in gel, ci si riferisce a manicure e nail art solitamente più complesse e ricche. Il passaggio in lampada, infatti, permette di aggiungere piccoli dettagli realizzati anche con pennelli extra sottili e layerizzando colori e texture.

Inoltre, scegliere unghie in gel, permette di utilizzare diverse applicazioni. Queste, nonostante possano essere utilizzate anche con lo smalto normale, grazie al gel avranno una durata maggiore e rischieranno meno di saltare via aprendo i vari regali di Natale.

Unghie natalizie eleganti

Per alcuni il giorno di Natale vuol dire eleganza assoluta. Il giorno più importante dell'anno dove sfoggiare il miglior completo, look e ovviamente, anche unghie natalizie eleganti. Che siano corte o lunghe, squadrate o a mandorla, le possibilità sono davvero tantissime.

Tra le nostre preferite ci sono sicuramente quelle con su fondo nude rosato e tempestate di piccolissimi dettagli lucenti o la manicure glitterata rossa. Da replicare.

Unghie natalizie particolari

Se il tuo obiettivo è farti notare sempre e comunque, soprattutto se si parla di manicure, allora le unghie natalizie particolari sono quel che stavi cercando. Dai glitter alle lunghezze estreme, passando per colori insoliti come il rosa e il lilla.

Impossibile non trovare la giusta ispirazione tra queste idee che abbiamo raccolto.

Unghie natalizie con french

Delicata, elegante e rivalutata: la french manicure è oggi tornata di grande tendenza sia nella versione classica bianca, sia in quella colorata o decorata. Per questo le unghie natalizie con french sono un'ottima idea da sfoggiare il 25 dicembre: bianco per chi ama il mood invernale, oro e rosso per essere in tema o con una piccola decorazione per completare il tutto.

Unghie natalizie in blu

Il blu è un colore che caratterizza il Natale, ma è spesso lasciato in secondo piano. Oggi, invece, è arrivato il momento per sceglierlo sulle unghie natalizie. Dal blu profondo, al celeste, passando per cobalto con glitter e via dicendo. Qualche decoro, una nail art in tema e piccoli pois bianchi: gli elementi invernali saranno facili da aggiungere e in men che non si dica la manicure sarà pronta per il 25 dicembre.

Unghie natalizie rosso e oro

La carta da pacco e il fiocco. Le palline e i festoni sull'albero. La tavola del 24. L'accoppiata rosso e oro è sempre una garanzia, anche per le unghie natalizie. Combinati insieme per un effetto degradè o su unghie alterne, ma anche con piccolo accenno brillante su fondo pieno e carnale.

Sono le più scelte e amante e, guardando queste immagine, è impossibile sostenere il contrario.

Unghie natalizie bianche

Niente fa più Natale di una bella nevicata e di un paesaggio ovattato dalla neve appena caduta. Per questo le unghie natalizie bianche sono una scelta molto romantica e perfetta anche nella stagione fredda. Per completare al meglio questa manicure, soprattutto visto il periodo freddo, meglio aggiungere qualche dettaglio come un tocco oro, oppure delle decorazioni in struttura che ricordano la texture dei maglioni a trecce. Coozy.

Unghie natalizie corte

Quando si parla di nail art, manicure e disegni si pensa sempre che siano un'esclusiva delle unghie lunghe. Le unghie natalizie corte, invece, sono una scelta molto romantica ed elegante. Su di loro i disegni saranno minimal, a volte astratti, e baseranno il loro fascino sull'uso dei colori e maxi top coat con glitter che aggiungeranno luce e stile.