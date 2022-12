Il regalo di Natale perfetto per l’amica che è sempre in viaggio

A bbiamo tutte un'amica giramondo. Se non ce l'abbiamo significa che quell'amica siamo noi, oppure è la nostra partner in crime

Prende più aerei che metropolitane, gli aeroporti sono la sua seconda casa ed è sempre pronta a partire, anche con 24 ore scarse di preavviso. Ed è proprio per l'amica che viaggia che devi trovare il regalo giusto per Natale.

Partendo dal presupposto che il vero modo per rendere felice una viaggiatrice sarebbe regalarle un biglietto aereo, sappiamo anche quanto sia difficile farle una sorpresa regalandole il suddetto biglietto, perché le probabilità che abbia altri voli prenotati sono sempre altissime.

A questo punto si restringe di molto il ventaglio delle opzioni, ma possiamo sempre riporre le nostre speranze di fare un regalo di Natale di successo scegliendo per lei qualcosa che le semplifichi la vita durante i suoi vagabondaggi. Se non hai la sua stessa dimestichezza in materia di viaggi non temere, ti diamo alcune dritte.

Ci permettiamo di dare per scontato che la tua amica non voli esclusivamente in business class con a disposizione due o più valigie da 30 kg l'una, ma può capitare spesso che si ritrovi su compagnie low-cost e con uno zaino in spalla - o al massimo un trolley - quindi la sua necessità è un bagaglio minimal ma essenziale, beauty routine compresa. Essenziale significa che non debba vivere di mini size degli alberghi, ma che abbia sempre a portata di mano tutto ciò che le potrebbe servirle, senza strafare, perché in valigia ogni centimetro cubo è prezioso.

Qui trovi tutto ciò che ogni cintura nera di valigia succinta potrebbe desiderare per Natale, più qualche coccola extra.

1/25 Weekend With My Baby Kit, Drunk Elephant (da Sephora) 2/25 On Cloud Nine Set, Summer Fridays (da Sephora) - Contiene Jet-lag Mask, Cloud Dew Oil-Free Gel Cream e Limited edition Terry Cloth Scrunchie. 3/25 Glowy Face Cream SPF 50, Darling 4/25 Blush Gourmand Fabric Mist, Sabon - 5/25 All That Glitters Pochette, Rimmel - 6/25 Coffret Defence Hydractive, BioNike 7/25 Set, nudo nature made - Crema corpo Deep Sea, sapone biologico, sapone da rasatura unisex, sapone scrub, porta sapone. pettine in bambù, guanto esfoliante in fibra di luffa e cotone.







8/25 Cofanetto dentifrici, Marvis golden box isolated on white with clipping path 9/25 Beauty Box Idratante, Dermolab - 10/25 Ciglione Eyes Kit, Diego dalla Palma Milano - 11/25 Fantastic Favorites Skincare Kit, Origins (da Sephora) - 12/25 The Glow Around Set, Fenty Skin (da Sephora) - 13/25 Coffret Travel Set, Frederic Malle (ed. lim. Pierre Hardy) - 14/25 Set da viaggio, Flying Tiger - Con cuscino per il collo, mascherina occhi e tappi per le orecchie. 15/25 Spazzola per capeli professionale Glide, ghd Grand-Luxe Limited Edition 16/25 Rose Glow Routine, Pixi - 17/25 Kit Pura Gioia Frangipani, L'Erbolario - Con profumo e bracciale bijou 18/25 Rose Poire Crema Mani, L'Occitane (ed. lim.) 19/25 Make-up Book Volume 3 Toni Freddi, Deborah Milano - 20/25 Love Holder Hand Cleansing Gel, Mercy Handy (da Sephora) 21/25 Xmas Small Box, wondHer by Fama - Hair routine per capelli biondi 22/25 Bellissima Steam Elixir Piastra a vapore professionale, Imetec (su QVC) render of two paper boxes composition; Shutterstock ID 162258926; Purchase Order: - 23/25 Cofanetto Rituale Ristrutturante, Scíence 24/25 The Vitality Booster, Twelve Beauty - 25/25 Christmas Beauty Gift Nail Colour Box, TNS Firenze