B rillanti, scintillanti e perfette per un 25 dicembre in tema, dalla testa i piedi

Oltre ai biscotti allo zenzero, la crema al mascarpone e la corsa ai regali, quando il 25 dicembre si avvicina è il momento di parlare delle collezioni make-up per Natale. Dai brand esclusivi, come Chanel e Dior, alle proposte più abbordabili e low cost, tra cui Essence e Catrice, sono tantissime le aziende che decidono di vestire i loro prodotti con i colori e le texture iconiche del Natale.

Un fil rouge che le accomuna tutte, quello delle feste, che poi si veste in mille più versioni: dagli ambienti innevati ai tocchi preziosi dell'oro fino al classico rosso che, come vuole la tradizione, carica di passione e carattere i rossetti più belli del momento.

In cerca di un regalo? O solo voglia di aggiungere un item a tema per festeggiare il Natale? Qui le collezioni più belle a tema make-up.

Dior, The Atelier of Dreams

Per Natale 2022, Dior ha reso omaggio all’arte couturier di Christian Dior. Un mondo fiabesco, che vuole come regina Anya Taylor Joy, volto della campagna natalizia, e che è stato reinterpretato nella campagna e nel packaging dell’artista italiano Pietro Ruffo: un viaggio nelle costellazioni poi riportate sulle confezioni dedicate al Natale. Dai rossetti rossi, immancabili nella limited edition, fino alle nuove palette occhi con impressa la grafica di Ruffo.

Chanel, Demander La Lune

Il fil rouge che accompagna la collezione natalizia di Chanel prende spunto dalla luna: una collezione luminosa che si ispira al gioco di luci e ombre della luce sprigionata dalla luna. Qui, a donare il volto per la campagna, c'è Vittoria Ceretti che porta l'attenzione su una collezione dove non manca l'oro, i bronzi, i rame che si ritrovano nei quad dedicati agli occhi. Immancabili gli smalti, vero oggetto del desiderio, e i prodotti labbra: dai rossetti alle tinte long lasting.

Charlotte Tilbury, la collezione per Natale 2022

Anche per Ntale 2022 la make-up artist britanica più famosa ha pensato di realizzare una collezione dedicata alle feste. E, oltre a una serie di cofanetti con i best seller del brand, ha inserito nella collezione due palette con blush, bronzer e illuminante oltre a quattro ombretti olografici perfetti per chi ama osare con i colori e le texture.

Kiko Milano, Joyful Holiday Collection

Una collezione che vuole accompagnarti una notte di pura magia, dove forme, colori e texture richiamano i ricordi di momenti vissuti con chi amiamo. Un focus sulle piccole cose che segnano le giornate di festa che trascorriamo con le persone a noi care. La Joyful Holiday collection, gioca con i luccichii dei colori, dei finish e diventa unica grazie alle textures innovative, ibride e multidimensionali. Una Limited Edition che comprende skincare e make-up, racchiusa in un packaging che unisce il ricco rosso rubino al lussuoso color oro.

KVD Beauty, Moongarden

Una collezione composta da diversi set pensati da regalare e regalarsi per il Natale 2022: una collezione iconica ispirata a Moongarden che comprende shade in edizione limitata e kit inimitabili. Ogni prodotto della collezione racchiuso in un esclusivo pack dipinto a mano da Miryam Lumpini, KVD Beauty Global Director of Tattoo Artistry.

MAC, Bubbles & Bows

Come ogni anno la collezione di Natale di MAC si veste di toni scintillanti. E anche per il Natale 2022, il brand professionale, ha aggiunto un tocco oro su un packaging rosa perla. Una scelta contro tendenza che si compone di ombretti, palette, tinte labbra, rossetti e non solo declinati in colori unconventional: dal verde al bronzo passando per i plum per le labbra.

Fenty Beauty, le proposte per Natale 2022

SI chiama Berry Holidays la collezione ideata da Fenty Beauty per il Natale 2022. Una serie di mini set perfetti per un mini cadeau per le amiche make-up lover. Dai lipstick set passando per gli illuminanti scintillanti fino ai blush viso.

Essence, Cookies for Santa

La collezione perfetta per ricreare l'atmosfera natalizia fatta di biscotti alla cannella e tisane calde: dai dischetti struccanti all’illuminante, ai prodotti per labbra e unghie, ogni desiderio sarà esaudito. Un regalo extra: un set di braccialetto e orecchini a forma di omino di pan di zenzero, per un dolce tocco di magia in più.

Catrice, Spark of Joy

Una collezione per far brillare gli occhi, risplendere le guance e scintillare labbra e unghie. Attimi felici garantiti dalla palette di ombretti in 12 diverse tonalità, blush in stick, rossetti e tre smalti con un finish dal colore intenso. Il tocco speciale? Tutti i cosmetici hanno un packaging meraviglioso per decorare l'albero di casa.

Dear Dahlia, Wondrous Winterland Collection

Ispirata alla magia che evoca un silenzioso paesaggio innevato, la nuova collezione presenta nuove tonalità e un caratteristico packaging natalizio in edizione limitata. Dagli ombretti liquidi dal finish glitterato ai rossetti super pigmentati per il beauty look delle feste.

NARS, la collezione per Natale

Il cielo stellato che rende uniche le notti delle feste ha incontrato i migliori prodotti firmati NARS. Per Natale 2022, il brand dell'iconico blush orgasm ha proposto una linea che si caratterizza grazie al packagin arricchito da piccole stelle. Dalle palette dedicate al viso fino ai rossetti e ai correttori in grado di cancellare qualsiasi momento di stanchezza.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.