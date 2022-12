I regali di Natale che faranno felice la tua amica dall’animo green

Formule vegetariane o vegane, packaging riciclati, riciclabili o di origine certificata, formule con altissima percentuale di ingredienti naturali: qui trovi idee regalo che soddisfano tutti i requisiti

Chiariamoci subito: un regalo è prezioso indipendentemente dal suo valore economico. Soprattutto a Natale, quando la lista di regali da fare è piuttosto corposa, tra mamma e papà, fidanzati e amiche, rischi di non avere fondi a sufficienza per soddisfare tutti con il regalo che desiderano. A questo punto hai davanti a te alcune alternative possibili e, qualunque cosa sceglierai, sarà sicuramente quella giusta. Dipende se preferisci puntare sulla quantità a sulla qualità del regalo.

La prima opzione è comprare un piccolo per tutti, che ti aiuta a non finire in rosso e non farai sentire nessuno escluso, ma anche in questo caso sarebbe carino fare un regalo personalizzato e non comprare uno stock di calze, così che non sembri che che tu lo stia facendo perché è l'occasione che lo impone (leggi Natale). La seconda opzione è quella di fare un secret Santa, sia in famiglia che con le amiche: in questo modo potrai concentrare tutto il budget su un solo destinatario e fare un bel regalo su misura che sarà apprezzato da chi lo riceve.

Tenere in considerazione i gusti delle persone che riceveranno il tuo dono è il primo step per padroneggiare magistralmente l'arte del regalo: devi pensare a loro senza imporre i tuoi gusti e le tue opinioni personali. Tutto ciò fa alzare notevolmente l'asticella del livello di difficoltà, sopratutto se non hai dimestichezza con alcune tematiche.

Qui trovi una selezione di regali che faranno la tua amica (ma non solo) super attenta all'ambiente, che fa shopping consapevole a tutto tondo, beauty compreso. Ecco perché cercare e regalarle skincare & co. con formule naturali e cruelty free, packaging riciclati, riciclabili o provenienti da fonti sostenibili certificate le farà davvero apprezzare il regalo di Natale che hai pensato apposta per lei. Sapere che per farle il regalo hai rispettato ciò in cui crede ne aumenterà il valore simbolico.

Se poi vuoi raggiungere la perfezione, la ciliegina sulla torta sarebbe incartare il regalo secondo l'arte giapponese del furoshiki utilizzando un pezzo di tessuto che poi può essere riutilizzato: nei negozi di tessuti trovi scampoli meravigliosi che per le loro dimensioni esigue non trovano alcun impiego in sartoria e sarebbe un vero peccato se venissero sprecati. Tu puoi dar loro una vita dignitosa e sarebbe un modo alternativo per fare i pacchetti di Natale per tutti i tuoi amici e parenti. Se non sai come fare, su YouTube ci sono svariati tutorial che ti spiegano l'how to passo per passo. Qui sotto trovi quello di Marie Kondo.

1/26 Candela Profumata Mandorle Dolci, Yves Rocher 2/26 White Enamel Anti-Aging Ritual, vVARDIS - Un kit di lusso per una perfetta igiene dentale dall’azione rivitalizzante. Rinforza, ripara, sbianca e protegge i denti per una sensazione di freschezza e un sorriso sano. Contiene colluttorio, dentrifricio, siero dall’azione ringiovanente e illuminante sullo smalto e spazzolino da denti in legno di faggio. 3/26 Vanilla for Real, Eterea Cosmesi - Una fragranza sensuale a base di assoluta di vaniglia, caramello e ambra grigia. 4/26 Cofanetto Sei Bella, Thaleae - Kit con RE-AGE Crema rigenerante e GEL struccante detergente detox viso. 5/26 Gift Set Reabalancing Treat The Ritual of Ayurveda, Rituals - Il cofanetto contiene docciaschiuma in gel da, olio corpo nutriente, crema corpo e spray per corpo e capelli i a base di rosa indiana e olio di mandorle dolci. 6/26 Set regalo per la routine di bellezza della pelle sensibile, BeOnMe (su Amazon). 100% Made in Italy, contiene 8 delicati prodotti bio e vegani per detergere, lenire e idratare le pelli più sensibili e reattive e una salvietta in soffice cotone. 7/26 Mix & Match Casual Night, Kess Berlin - Un set per le amanti del make up facile, intuitivo e senza sforzo ma dal risultato speciale. Contiene Eyeshadow Tower, Night Mascara e Mini Lipstick. 8/26 Cinnamon Sugared Apples, Philosophy (ed. lim. da Marionnaud) - Bagnoschiuma sensoriale e rilassante che profuma di Natale. 9/26 Glittery Xmas Set, Ringana - FRESH hydro serum idrata e rinforza la barriera cutanea e insieme a FRESH ADDS glow limited edition agisce come booster di bellezza: protegge dagli influssi ambientali esterni con un complesso naturale anti-inquinamento con un’azione rinfrescante e rivitalizzante sulla pelle. 10/26 Do It Yourself rituale Lenitivo, Omnia Botanica - Kit di 4 prodotti e 1 ricettario per realizzare trattamenti di skincare homemade. 11/26 Cofanetto Mela & Cannella, Mediterranea - Kit gourmand

composto da bagnodoccia, latte corpo rivitalizzante ed energizzante, crema mani nutriente e idratante e acqua profumata. 12/26 Eye Set Moon Surge, KVD Beauty (ed. lim. da Sephora) - Sset occhi vegano con Dazzle Eyeshadow Stick in

Hail Surge e Tattoo Liner in Trooper Black in full-size e Go Big or Go Home Mascara in Trooper Black in mini-size. 13/26 Set Spazzole, Beyouty - Kit con spazzola e un pettine interamente biodegradabili 14/26 Forest Ritual metal Box, Tesori d'Oriente - Cofanetto per rituale relax che contiene Bagno Crema Aromatico, Doccia Crema Aromatica e Profumo Aromatico. 15/26 Cofanetto Idratazione Viso, Teaology - Peach Tea crema viso idratante e Peach Tea maschera in tessuto viso collo

scrunchie firmato i was a sari. 16/26

Botanical Repair Strengthening Essentials, Aveda x 3.1 Phillip Lim (ed. lim.) - Con shampoo, conditioner e leave-in treatment. 17/26 Xmax Box, Giusmin - Box Iconico con Rossetto & Cioccolato, un tè nero al cacao e frutti rossi; Sunny, tè verde al pompelmo con zucca e carota eFrankie goes to bed, la tisana della buonanotte. 18/26 Massaggiatore viso, Flying Tiger - Con manico in bambù certificato FSC e rullo in marmo, aiuta a migliorare il flusso sanguigno e a ridurre le borse. 19/26 Coffret Alleati di bellezza, Dr Hauschka (ed. lim.) - Contiene Crema per le mani, Stick per le labbra e Sapone delicato. 20/26 Cofanetto Viso al Fiordaliso BIO, Klorane - Un boost di idratazione composto da Crema d'Acqua di Fiordaliso BIO e Acqua Micellare al Fiordaliso BIO. 21/26 Kit Latta Formula Pura, Deborah Milano - Con mascara volume e matita occhi. 22/26 Set Facial Cleansing, nudo nature made - Con porta sapone e detergente viso solido. 23/26 Coffret Vinotherapist, Caudalie - Contiene Vinotherapist Baume Corps Vegan Relipidant e Vinotherapist Crème Regeneratrice Mains et Ongles. 24/26 Kit Natale Melograno, Biofficina Toscana - Contiene Bagnodoccia al melograno Rigenerante e Profumo Cuore di melograno, entrambi con melograno bio toscano. 25/26 Cookies for Santa Makeup Remover Pads, Essence - 26/26 Mask This Way, Origins (da Sephora) - Starter kit con Drink Up™ Intensive Overnight Hydrating Mask with Avocado & Glacier Water, Original Skin™ Retexturizing Mask with Rose Clay, Out of Trouble™ 10 Minute Mask to Rescue Problem Skin, Clear Improvement™ Active Charcoal Mask to Clear Pores, Clear Improvement™ Charcoal Honey Mask to Purify & Nourish. PREV NEXT