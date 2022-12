Regali per lui: ecco 23 idee beauty per Natale 2022

M entre ricordi al tuo fidanzato quanto sia fortunato ad avere te, ecco un po' di consigli per gli acquisti. E valgono per tutti gli amici, s'intende

Hai mai pensato che scalare l'Everest fosse più semplice che trovare il regalo di Natale giusto per il tuo fidanzato? La situazione è ancora più complicata se non state insieme da molto. Ovvio, tra videogiochi, PS5 e altre console varie hai praticamente la certezza matematica di venire eletta fidanzata dell'anno, ma non è che puoi riciclare la stessa idea all'infinito. O sì?

Dimostragli quanto tieni a lui scegliendo un regalo che implica che avete un rapporto speciale e sai cose di lui sconosciute a molti. I regali beauty sono piuttosto intimi, perché implicano che conosci a fondo i suoi gusti in fatto di profumi, sai quanto ci tiene ad avere una barba perfettamente regolata (o completamente assente) o in generale quanto gli piaccia prendersi cura di se stesso. In più, qualora la scelta del regalo di Natale dovesse ricadere su un profumo, nulla ti vieta di condividere la fragranza con la tua dolce metà. Se riesci a trovarne una che piaccia ad entrambi hai fatto jackpot, altrimenti puoi pensare a un regalo di coppia e prendere per te stessa la versione femminile della sua.

1/23 Travel Spray, Frederic Malle (ed. lim.) - Il regalo perfetto per il fidanzato che vuole viaggiare con stile. 2/23 Rosa Tabacco EdP, Dr. Vranjes - In questa fragranza, rosa e tabacco si fondono con muschio e vaniglia. Se volessi rubargliela è più che comprensibile. 3/23 Diffusore di Fragranze, Diptyque (ed. lim.) - Lacca nera e sofisticate trasparenze con bastoncini di giunco profumati e steli di vetro realizzati dal maestro vetraio Nyvine. Un pezzo d'arte. 4/23 Barber Shop, Boscolo Viaggi- Tra tagli, rasature e lozioni, il tuo fidanzato potrà godersi un po' di relax in un luogo trendy e originale con un tocco vintage. Se non ha ancora provato il grooming di lusso, questa è l'esperienza ideale. 5/23 Car Fragrance Kit collezione Toscana, Officina delle Essenze - Tre mini spray per l'auto al profumo di Uva Fragola, Pepe Nero e Scorze & Spezie. 6/23 Cofanetto Uomo Phantom, Paco Rabanne - Contiene Eau de Toilette e deo spray, ma Phantom è anche un pezzo da collezione. Non invidiarlo, per te c'è la fragranza Fame, stilosa quanto il suo equivalente maschile: il perfetto regalo di coppia. 7/23 Coffret The 3 in 1 Essential Products, Lierac Homme - Cofanetto viso e corpo per il fidanzato che vuole risultati e zero sbatti. 8/23 Luna Rossa Ocean EdT, Prada - Fragranza con note fougère e cuoiate che ti faranno impazzire ogni volta che gli sarai vicina. 9/23 Coffret Exclusively Him, Nuxe Men - Cofanetto con idratante viso, gel doccia e deodorante. 10/23 Men's Energizing Essentials, Kiehl's - Una routine energizzante per il fidanzato con una vita super attiva. 11/23 Kit Men Invictus, Eterea Cosmesi - Il kit per una pelle tonica, profumata e idratata con siero e crema antiage e gel doccia. 12/23 Coffret Acqua di Gio, Giorgio Armani - La fragranza iconica declinata in Eau de Toilette, shower gel e balsamo dopo barba. 13/23 Coffret Ferragamo Bright Leather, Salvatore Ferragamo - Eau de toilette full e travel size più shower gel. 14/23 Body Scrub- Gentleman, Sabon - Sali del mar morto e oli botanici leviganti e nutrienti accompagnati da una fragranza verde, agrumata e legnosa. Non perderai l'occasione di farti la doccia da lui. 15/23 Mister Marvelous, Byredo - Il bergamotto, le foglie di mandarino e il neroli si fondono con note di bambù e lavanda. Chiudono questa fragranza genderless l'ambra e il legno di cedro. 16/23 Christmas Box su misura, Depot - Crea il regalo tagliato su misura per lui scegliendo tra hair care, shave specifics, skin care e fragranze. 17/23 Beauty Barberia, Bottega Verde - Un ottimo kit rasatura che contiene schiuma e dopobarba più un mini shampoo doccia. 18/23 Set scintille di festa con 5 pod, air up® - La borraccia in acciaio da portare con sé è perfetta per il fidanzato sportivo o che è sempre in giro e si dimentica di idratarsi. 19/23 Cofanetto Men Il Rituale Rasatura, Avène - Con schiuma e balsamo dopobarba. 20/23 Confezione Regalo Essenza Uomo, Acqua dell'Elba - Un profumo maschile creato con le note di limone, bergamotto pompelmo, cisto di mare e salvia gelsomino, viola, geranio e pepe alga marina, legno di quercia, legno di cedro, legno di lentisco e legno di corbezzolo. 21/23 Ink, Akro - Il profumo perfetto per il fidanzato che ama i tatuaggi. Le sue note di inchiostro nero, gelsomino, vetiver

e catrame gli faranno rivivere l'emozione del primo tatuaggio.



22/23 Agnostico Balsamo Multifunzione, Bullfrog (ed. lim.) - Una collaborazione con Alessandro Ripane che reinterpreta il packaging, declinandolo in tre versioni colore. Da collezionare. 23/23 Cofanetto Uomo Le Male, Jean Paul Gaultier - L'iconica fragranza a base di lavanda e vaniglia in versione Eau de Toilette e shower gel.