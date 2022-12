Regalo di Natale al papà: cosa donare a un uomo che ha tutto

A nche se già sappiamo che tra noi e lui sarà papà a fare il regalo migliore, proviamo a dimostrargli quanto è importante per noi.

Ehssì, i papà hanno davvero tutto, ma non è una buona scusa per depennarli dalla nostra lista di destinatari di regali di Natale. Hai già comprato tutti i regali per fidanzato, amiche, mamma e suocera, quindi non puoi pensare di mollare sul più bello, perché sono soprattutto i papà che si meritano di ricevere un pensiero per Natale, almeno per dimostrargli un po' di gratitudine per tutto quello che fanno per noi.

La certezza che hai è che il regalo che riceverai da lui sarà sicuramente più cool di quello che tu possa fare a lui, perché probabilmente papà avrà scelto per te qualcosa dalla tua wishlist, mentre lui ti dirà come al solito che non ha bisogno di nulla. A questo punto sai che non è fondamentale spendere cifre folli, perché quello che lo farà davvero felice non è il regalo in sé, ma il biglietto di accompagnamento. Nonostante tutto, non riusciremo mai a compensare tutto quello che sono i papà, ma a loro basta sapere quanto gli vogliamo bene e nessuna figlia glielo ricorda abbastanza spesso.

Scegli un regalo che gli possa piacere, in base al tuo budget e senza strafare. Se è un appassionato di profumi puoi regalargli la nuova fragranza che stava pensando di comprarsi, ma sarà contento anche di ricevere il suo profumo preferito, quello che usa da anni e di cui possiede già tre flaconi ancora intonsi sulla mensola in bagno. Fidati, sapere che lo hai incluso nella tua lista di regali è sufficiente.

Soprattutto se non sei solita a dimostrazioni di affetto, prenditi del tempo per scrivergli il miglior biglietto di auguri della storia e puoi star certa che per lui avrà più valore di qualunque cosa tu decida di impacchettare. Anzi, è molto probabile che si dimenticherà cosa gli hai regalato a Natale 2022, ma non le parole che gli hai scritto.

L'obiettivo quindi è trovare un regalo che possa accompagnare questo biglietto e non viceversa, come invece succede di solito.

1/14 Special for Gentleman, Le Galion - Fragranza orientale e ambrata, che apre con note fresche e aromatiche, insieme a sottili accordi di lavanda e limone accompagnati da un tocco di galbano. Inizialmente l'aspetto balsamico della cannella gli dona morbidezza: un profumo persistente, legnoso e ambrato grazie alla generosa combinazione di ambra, cisto labdano e patchouli. Le note balsamiche di fondo e una leggera nota animale conferiscono al profumo una grande sensualità: un raffinato matrimonio di vaniglia, opoponax e castoreum.

2/14 Couvette Vintage Selection Gino, Proraso - Contiene sapone e crema da barba e una lozione dopobarba. 3/14 Physio Massage Gune PRO, HoMedics - Dispositivo a percussione per massaggio che aiuta a rilassarsi, ad allentare le tensioni muscolari e dà sollievo in caso di contratture. 4/14 Cofanetto Set Eau De Parfum & Candela Rosso Nobile, Dr Vranjes Firenze - 5/14 Coffret Code Le Parfum, Giorgio Armani - Contiene EdP full e travel size uno shower gel. 6/14 Olio Barba, Mediterranea Man - Disciplinante e nutriente, contiene estratto di jojoba e moringa, mentre gli oli vegetali tolgono l'effetto crespo. La profumazione leggera lo rende molto piacevole ed elegante. 7/14 Caldo Encens, Officina delle Essenze - Eau de Parfum che appartiene alla famiglia orientale - aromatica, dove le sfumature più calde si uniscono a quelle . Tra le note di testa ci sono bergamotto e resina di pino, nel cuore Frankincenso e heliotrope e nel fondo galbano e legno di cedro. 8/14 Coffret Ferragamo Intense Leather - Con Eau de Parfum full e travel size e shower gel. 9/14 Cofanetto Appeal, Rudy Profumi - Contiene bagnodoccia e acqua dinamizzante. 10/14 Set da barba, Flying Tiger - Set in legno con pennello, ciotola e supporto dallo stile retrò ma green. 11/14 Kit Barba & Capelli, Framesi Barber Gen - Contiene hair&beard natural cleanser, hair&beard natural balm e beard oil. Tutto ciò di cui il papà può aver bisogno per il grooming. 12/14 Cofanetto Nero d'Ambra, Bottega Verde - Nel beauty case ci sono Eau de toilette, shampodoccia, saponetta e un paio di calze. 13/14 Kit Agnostico Easy Beard, Bullfrog - Comprende l’Agnostico Balsamo Multifunzione che ammorbidisce le barbe più dure e può essere usato anche per nutrire i capelli e idratare il viso, la Pasta Esfoliante Lavabarba che deterge in profondità e elimina gli odori di cibo e di fumo, la Maschera Notturna Anti Stress per una barba lucida e soffice al risveglio e Oliocento, prodotto multitasking che ammorbidisce e rende più luminosi barba e capelli, mentre aumenta l’elasticità e idrata la pelle del viso. 14/14 Kit Aquapower Prestige, Biotherm Homme - Il beauty case contiene Aquapower Gel Idratante Pelli NormaIi - Miste ed è un gel ultra-idratante che ripara la barriera cutanea e rifornisce la pelle di acqua; Aquapower Gel Doccia e Schiuma da barba anti-irritazioni per la rasatura quotidiana.

