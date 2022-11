B udget risicato? Niente paura, esistono tantissime idee regalo sotto i 10 euro (e dintorni) da donare a chi ami lasciandoli senza parole

La lista degli amici a cui fare un regalo di Natale diventa sempre più lunga e, il budget a disposizione, va diviso equamente per far felici tutti. È possibile? Assolutamente sì, esistono tantissime possibilità tra i regali sotto i 10 euro che daranno grandi soddisfazioni a chi li riceverà e a te che li farai (oltre alla tua carta di credito).

Vietato pensare ai regali di Natale low cost come pensieri cheap e di poco conto: oggi online è possibile trovare tantissime alternative che faranno felici sia i make-up lover sia gli appassionati di skincare e non solo.

Da dove partire? Dove cercare? Dalla nostra selezione, ovviamente, di idee regalo a meno di 10 euro e poco più per un Natale pieno di soddisfazioni.

Per la cura delle labbra

Un albero a tema beauty? L'idea potrebbe essere decorare l'abete con tantissimi mini gift da donare poi alle amiche. Piccoli, ma coloratissimi: questo set di Lanolips rientra tra i regali sotto i 10 euro che le amiche apprezzeranno sicuramente.

Prezzo 9,90 euro.

Il regalo profumato

Il craker è ormai entrato a far parte anche delle nostre decorazioni. Da tradizione, questi piccoli pacchetti, dovrebbero contenere coriandoli e stelle filanti, ma ora diventano anche i perfetti regali low cost da usare anche come segnaposto. Al suo interno uno Spray rilassante da cuscino 15ml e Crema Mani 30ml al Karitè.

Prezzo 10,00 euro.

Il kit labbra e mani

Le creme mani e i burri labbra non sono mai abbastanza e, per questo motivo, riceverne di nuovi per Natale fa sempre piacere. Tra i regali a meno di 10 euro anche questo kit di Caudalìe della linea Vinotherapist.

Prezzo 9,45 euro

Le bombe da bagno

Profumate e rilassanti: le stelle da bagno efervesenti sono il regalo di Natale per l'amica entro 10 euro che non può fare a meno del suo bagno di routine.

Prezzo: 6,99 euro

Gli scrunchies

Anche gli accessori sono un'idea utile per i regali a meno di 10 euro. Ad esempio gli scrunchies, che non sono mai abbastanza, questa volta declinati nelle sfumature del rosa e del borgogna.

Prezzo: 7,95 euro

La palette viso

Contour, Blush e highlight. Questa palette contiene tutto ciò che serve per un face make-up completo, comprese due tonalità di bronzer perfette sia per chi ama i sottotoni caldi sia quelli freddi.

Prezzo: 8,99 euro

L'accessorio per il make-up

Tra le idee regalo a 10 euro, o poco meno, non può mancare un piccolo accessorio per chi è sempre in viaggio. Proprio come questa porta beauty blender per avere sempre la spugnetta nel beauty case o per farla asciugare al meglio.

Prezzo: 4,99 euro

Per le unghie

Uno smalto super performante, un top coat a extra tenuta e una pochette per contenere tutto il necessario per la manicure. Tra i regali a 10 euro non manca questo kit firmato maybelline e ottimo per chi ha poca confidenza con gli smalti e vuole un tocco nude e uniformante.

Prezzo: 8,99 euro.

Il kit labbra

Una combo imperdibile a un prezzo piccolissimo. Questo kit labbra, pensato appositamente per Natale, è la scelta perfetta per l'amica con labbra sempre curate e rossetto applicato a regola d'arte.

Prezzo: 6,99 euro

