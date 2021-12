S e sei in modalità spending review, non preoccuparti: con pochi euro si possono fare regali di Natale molto belli. Guarda le nostre idee divise per budget da 10, 15 e 20 euro

Il tuo budget per i regali di Natale non va oltre i 25 euro? Entra in profumeria: oltre ai classici (e non sempre alla portata di tutti) profumi, ci sono tante idee interessanti e sfiziose da regalare alle amiche che amano i prodotti beauty. Cofanetti natalizi, creme mani e corpo, set per la cura del viso, kit per i capelli e tanti prodotti per prendersi cura di sé, tutti a prezzi mini. Anche nei siti e-commerce c'è un'ampia scelta di regali low cost per accontentare tutte le tasche e non sfigurare sotto l'albero di Natale.

Guarda la nostra selezione: ce n'è per tutti i gusti. Per facilitarti il compito abbiamo diviso le nostre idee in vari budget, a partire dai prezzi più piccoli: regali sotto i 10 euro, sotto i 15 e fino ad arrivare a 24.99 euro.

Regali di Natale sotto i 10 euro

Con pochi euro si possono fare dei pensierini molto simpatici (e utili!): palette ombretti, accessori viso, scatoline deliziose contenenti sorprese beauty e tanto altro. Ci sono regali al costo persino di 5 euro, ideali per esempio per i regali collettivi tra colleghe. Guarda la nostra scelta.

Mini palette ombretti di Sephora

Una piccola ma carinissima palette di 3 ombretti imperdibili e facilissimi da portare (per le feste ma anche tutto il resto dell’anno). Il comodo formato lo rende perfetto per i viaggi. L’astuccio e la palette sono ideati senza calamite né specchietto né plastica. Il cartone utilizzato proviene da foreste gestite in modo sostenibile.

Prezzo: 4,99€ da Sephora

Box natalizia di Yves Rocher

Un'idea regalo simpatica a prezzo mini. La Box Arancia Fondente di Yves Rocher contiene l'occorrente l'essenziale per essere in ordine in viaggio e in palestra: Crema Mani 30ml, Olio Doccia 50ml, Balsamo Labbra 4,8g.,Gel Doccia 50ml.

Prezzo: 9,95 €

Patch labbra di Catrice

Patch Labbra Effetto Idratante e Rimpolpante di Catrice: il complesso di principi attivi con Squalano, allantoina, acido ialuronico, Ceramide e Yuzu trasforma questi patch in un must assoluto, per labbra dall’aspetto idratato. I patch rimpolpano visibilmente le labbra, proteggendone la pelle delicata e apportando un’idratazione intensa. Prezzo: 3,99 €

Regali di Natale "giocosi": cassetta della posta di Bottega Verde

Per i tuoi regali di Natale Bottega Verde offre una confezione regalo in latta a forma di cassetta della posta. Contiene lo stick labbra e la crema mani con note di miele e arancia rossa della collezione Gioia delle Feste. Entrambi ad ogni applicazione sprigionano una deliziosa fragranza che celebra le emozioni della tradizione natalizia.

Prezzo: 9.90 €

Pochette con smalti Rimmel

Questo kit si prende cura delle tue unghie con un trattamento rinforzante: il Stronger Nail è una base arricchita con vitamina C, calcio e cheratina per unghie più forti che resistono a danni e rotture. Due shades di smalto 60 Seconds Super Shine (315 Queen of Tarts e 730 Silver Bullet) completano la pochette per una manicure nelle tonalità natalizie.



Prezzo: € 9,90

Bagnoschiuma a forma di Unicorno

Regali di Natale giocosi? Ecco un simpatico contenitore a forma di unicorno pensato originariamente per il bagnetto dei bambini, ma adatto anche ai più grandi. Lava corpo e capelli in modo delicato. E, una volta finito, può essere riutilizzato per contenere eventuali altri detergenti. Di EP Line.

Prezzo: 5 €

Mascara colorato per capelli di Sugar Baby

Quattro colori fashion per creare un look alla moda. I mascara Sugar Baby di Wonder Company adatti a qualsiasi colore e tipo di capelli.

Non danneggia i capelli e può essere lavato con un normale shampoo. Non sporca la cute, non secca il capello e ne rispetta la struttura. Formulato con sostanze atossiche e anallergiche a base di acqua 100% naturali e bio, a & bio. Adatto anche alle più piccole.

Prezzo: 7,50 €

Regali di Natale sostenibili? Box viso di Omnia Botanica

Un set che contiene tutto l’occorrente per una routine di bellezza ecologica: detergente viso solido per detergere ed eliminare le impurità del viso in modo naturale e delicato; dischetto di Loofah con doppia azione – può essere utilizzato come supporto del detergente per conservarlo all’asciutto oppure come spugnetta per non sprecare neanche una briciola – e una fascia «S-trucco» di cotone per poter svolgere la tua routine di bellezza in tutta comodità.



Prezzo € 9,99

Rullo massaggiatore viso di The Body Shop

Il rullo stimolatore per il viso di The Body Shop favorisce l’assorbimento della crema viso e aiuta a potenziare la bellezza della pelle. Ideale per una pausa relax dopo aver applicato la maschera idratante. Realizzato in bambù e in una lega d'acciaio ipoallergenica.

Prezzo: 7 €

Regali di Natale dai 10 ai 15 euro

Se il tuo budget per i regali di Natale supera di poco i 10 euro, la scelta diventa ancora più ampia. I set natalizi offrono tante idee per viso, corpo, capelli e mani. Inoltre, ci sono pochette trucco da riutilizzare e tanti altri. Ecco la nostra scelta di prodotti che costano dai 10 a massimo 15 euro.

Cofanetto oli corpo e capelli Nuxe

Cofanetto “I 4 Prodigieux Mini per donare un effetto glow alla tua pelle con questo cofanetto che contiene 4 declinazioni dell’iconico Huile Prodigieuse per esaltare viso, corpo e capelli.

Prezzo: € 15

Set skincare viso con guanto di detersione Clinians

Per i regali di Natali i cofanetti sono tra i più gettonati. Quello per pelli sensibili di Clinians contiene tre prodotti delicati e un guanto in microfibra. Primo step, Hydra Plus Salviette Struccanti che rimuovono trucco e impurità da viso, occhi e labbra in modo rapido ma efficace. Hydra Plus Detergente Cremoso Delicato, per una detersione viso perfetta, aiutando la pelle a mantenersi pulita, morbida e vellutata. Hydra Plus Crema Idratante Lenitiva da 50ml, utilizzata dopo la detersione, è ideale per idratare e donare comfort alla pelle, anche alla più sensibile. E per una pulizia del viso ancora più profonda ma delicata allo stesso tempo, il guanto in microfibra, da utilizzare in coppia con il detergente. Basterà applicare il detergente sul viso inumidito, massaggiando delicatamente, bagnare il guanto con acqua tiepida eliminando l’eccesso e strofinare delicatamente sulla pelle per rimuovere impurità e make-up da viso, occhi e labbra.



Prezzo: 11.99€

Kit bagnodoccia e shampoo di Puro by Forhans

La confezione regalo linea Purificante Bio Carbone e Zenzero di PURO by Forhans è particolarmente indicata per rimuovere impurità e residui di smog dalla cute, oltre che per tonificare, grazie all’unione del carbone di bambù - con azione purificante per pelle cute e capelli – e dello zenzero rivitalizzante proveniente da agricoltura biologica certificata AIAB. Il bagnoschiuma (500 ml) deterge e purifica delicatamente la pelle, rispettandone il pH fisiologico, con una formula naturale, ideale per uso quotidiano e adatta a tutta la famiglia. Indicato per lavaggi frequenti anche lo shampoo (250 ml), soprattutto per capelli che tendono a sporcarsi presto e cute con sebo in eccesso, detergendo, purificando e riequilibrando ma senza appesantire, garantendo così una pulizia a più lunga durata.



Prezzo: €10,99

Shampoo e balsamo di Alama Professional

Una confezione regalo contenente shampoo e balsamo ad uso frequente per tutti i tipi di capelli

Prezzo: 12,90 €

Regali di Natale originali? Shampoo anti "arancio" di Alfaparf

Della serie "regali di Natale originali: Semi di lino Brunette - Anti–Orange Low Shampoo è uno shampoo delicato anti-arancio che deterge delicatamente, neutralizza gli indesiderati riflessi arancio, dona nutrizione profonda e rivitalizza la fibra capillare. Arricchito con pigmento blu. fino al 20 dicembre 2021 sull’app di Alfaparf Store è attiva una promozione utilizzando il codice NATALE21 che darà diritto al 20% di sconto su tutti i prodotti Hair di Alfaparf Milano.



Prezzo: 17,90 €

Scrunchies firmati ITZI HUB

Scrunchies a KM Zero, un progetto che nasce grazie alla collaborazione con il negozio storico di tessuti Il Vecchio Drappiere, rinomata attività milanese che sin dal 1943 seleziona con passione i migliori tessuti per la realizzazione di abiti maschili. Nell’ottica di riciclo e di circolarità, ITZI HUB ha selezionato gli scampoli di tessuto de Il Vecchio Drappiere per dare vita al progetto degli scrunchies, elastici per capelli divertenti e colorati. Ogni articolo è cucito dalle mani sapienti di una sarta, che con amore e passione, trasforma la materia prima in accessorio.

Prezzo: dai 12 ai 25 € (il prezzo varia a seconda della grandezza dello scrunchies e del tessuto utilizzato)

Stella di latta mani e labbra di L'Occitane

Cerchi una piccola sorpresa da regalare a Natale? Lasciati conquistare dal cofanetto a forma di stella. All'interno i trattamenti corpo Provenzali a base di Karitè: Crema corpo Ultra Riche Karitè 20ml, Crema mani Karitè 10ml, Sapone Karitè 25g.

Prezzo: 12.50 €

Maschera Mani di Mediterranea

Action Body Maschera Mani 5in1 per mani morbide, lisce, luminose, con una pelle compatta e più uniforme. Basta indossare i guanti, massaggiare il trattamento per farlo aderire bene alle dita, lasciarlo in posa 15 minuti. Una volta sfilati i guanti, far penetrare bene il prodotto in eccesso, anche intorno alle unghie, per ammorbidire le cuticole. I preziosi alleati nella formulazione: il burro di Karitè, l’olio di mandorle, l’urea, la vitamina E, l’olio di cotone e la glicerina vegetale. Prodotto ideale per le workaholic: pur indossando i guanti si può continuare a lavorare!).

Prezzo: €13,60

Tonico Glow di PIXI

Queste vacanze natalizie prenditi cura della tua pelle e del tuo albero con il pluripremiato Glow Tonic di PIXI, un tonico esfoliante viso senza alcool. Equilibra e lenisce ed esalta istantaneamente la luminosità. Apporta infatti una differenza immediata al tono della pelle, alla texture e a come la luce si riflette sulla pelle.

Prezzo: 13 € - 100 ml

Shampoo Solido di EYWA

Lo shampoo solido è l’alternativa sostenibile allo shampoo liquido tradizionale. Ideale per tutti i tipi di capelli, lo shampoo solido della linea Blue Sardinia di EYWA (società benefit italiana) contiene l'estratto di fico d’India, che deterge i capelli in profondità senza aggredire il cuoio capelluto. L'olio essenziale di mirto, invece, ha importanti proprietà antinfiammatorie, purificanti e igienizzanti.

Prezzo: 12 €



Profumo per capelli Biofficina Toscana

Si ispira a orti botanici, giardini segreti, vigneti e uliveti secolari per condurci con un gioco aromatico in una passeggiata sensoriale nei luoghi dove nascono le pregiate materie prime bio toscane utilizzate con diverse funzioni nella linea capelli. Il profumo per capelli di Biofficina Toscana contiene essenze conformi al disciplinare Aiab, alcol biologico e pantenolo ad azione idratante, emolliente e lenitiva sono ideali per rinfrescare i capelli o, dopo il lavaggio, per esaltare le profumazioni già presenti.

Prezzo: € 15,30

Regali di Natale sotto i 25 euro

Per i regali di Natale vuoi spendere 20 massimo 25 euro? Il discorso si fa più interessante, perché puoi regalare anche una mini piastra da borsetta. Guarda la lista!

Trousse make-up L'Oréal Paris

Un beauty elegante, pratico e comodo in velluto nero e rose gold. Un accessorio immancabile per avere un make-up seducente e scintillante e per esaltare l’eleganza dello sguardo. Contiene mascara, matita occhi e eyeliner.

Prezzo: 24,99 €

Cofanetto profumo e sapone Monotheme

Il cofanetto White Musk di Monotheme contiene l'eau de toilette 100ml e il sapone al tea tree oil da 125 g.

La fragranza di White Musk è un’unione sensuale ed elegante frutto di un’interpretazione delicata

delle materie prime, accompagnata da un tocco fresco nel cuore e impreziosita da un fondo

intenso.



Prezzo: € 17,50

Candela profumata di &other stories

Una sinfonia mistica calda e terrosa per la nuova candela profumata di &other stories: mix di guava, patchouli e gelsomino indiano, che si affacciano su un fondo inebriante di ambra nera e vaniglia, allusione alle forze primordiali del passato. Dura circa 38 ore.

Prezzo: 19 €

Set corpo di Avène

Questo cofanetto contiene il Balsamo fondente idratante corpo da 250ml con in omaggio il gel doccia delicato da 100 ml.

Prezzo: € 19,90

Kit detergente e scrub viso di Olehenriksen

Un kit per un'azione skincare dall’azione rinfrescante. Truth JuiceTM Daily Cleanser rimuove sporco, oleosità e makeup occhi a lunga tenuta, mentre Lemonade Smoothing ScrubTM ristruttura, leviga e riduce istantaneamente l’aspetto dei pori.

Prezzo: € 19,00 in esclusiva sul sito Sephora.it

Tintura per capelli personalizzata di Shampora



Una tinta per capelli personalizzata e su misura da fare a casa, che rispecchia e rispetta il proprio tipo di capello. Come funziona? Sul sito web di Shampora si risponde a un questionario molto dettagliato che permette all’algoritmo esclusivo del sito stesso di individuare gli ingredienti, il colore e la formulazione. 30 le nuances in gamma. Un'esperienza da regalare e regalarsi a Natale.



Prezzo: 16 €

Set natalizio Cicapair di DrJart+

Dr.Jart+ Cicapair™ Soothing Regimen kit contiene vari prodotti mini-taglia per la pelle sensibile: la crema dalla texture da verde a rosa beige che si adatta al colore naturale della pelle per neutralizzare i rossori, coprire le imperfezioni e uniformare l’incarnato; la maschera ad azione rapida che lenisce immediatamente la pelle sensibile e dona una piacevole sensazione di freschezza, il siero riparatore che, penetrando negli strati più profondi della pelle, agisce come booster della Cicapair Cream per dare vigore e rigenerare le pelli sensibili e affaticate; la crema dalla texture morbida come la seta e un piacevole profumo di lavanda lenisce e ripara la pelle indebolita e danneggiata riportandola alla sua condizione naturale.

Prezzo: 19,90€ da Sephora

Kit creme mani di Compagnie de Provence

Una scatola in latta contenente tre creme mani da borsetta (rosa selvatica, pompelmo e fico), formulate con ingredienti provenienti da produttori della Provenza. Completano la formula il trio di oli vegetali dalle proprietà idratanti e nutrienti: olio di oliva e olio di mandorle dolci della Provenza abbinati a olio di semi d'uva dalla Francia.

Prezzo: 22 €

Piastra da borsetta di Jean Louis David

Uno styler in formato mini portatile che modella i capelli: da ricci a lisci e viceversa. Ha il rivestimento in

ceramica, raggiunge la temperatura di 180° ed è dotata di una pochette da viaggio.



Prezzo: € 24,99

Saponi a forma di rosa di Emanuela Biffoli

Fiori di sapone di Emanuela Biffoli e una confezione regalo che racchiude bouquet di sapone e forma di rosa. Decorano e profumano gli ambienti con le note delicate dei loro petali. Si possono sciogliere in acqua per un bagno di puro relax.

Prezzo: 23€