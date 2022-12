5 (auto)regali che ti meriti per Natale e perché

N atale è il momento per donare, quindi dona un po' di gioia a te stessa: te la sei guadagnata

Con il Natale alle porte si apre la stagione in cui ci viene costantemente ricordata l'importanza di essere generosi e che donare agli altri è più importante che fare regali a se stessi. Ma diciamocela tutta, un po' di auto-indulgenza occasionale può solo farci bene.

Farti un regalo è un modo per celebrare te stesse e i tuoi traguardi. Hai lavorato/studiato sodo e ti meriti una ricompensa. Non c'è nulla di male nel volersi premiare, anche perché è uno stimolo a spronarti e a motivarti, soprattutto quando ti trovi di fronte a difficoltà che sembrano insormontabili. Il senso di appagamento che deriva da questo gesto di auto-celebrazione è la migliore terapia in cui puoi investire quando ti trovi in un momento difficile, sei demoralizzata e hai bisogno di essere spronata.

L'umore è quindi il secondo motivo per cui dovresti cogliere l'occasione per praticare l'arte del self-gifting, seguito a ruota del senso di indipendenza che deriva dalla consapevolezza di essere in grado di farti un regalo, anche economicamente importante, e di non doverti giustificare con nessuno. Sapere di non aver bisogno di dover contare su qualcun altro per essere felice, perché sei in grado di provvedere a te stessa, ai tuoi bisogni e, perché no?, ai tuoi capricci del momento, non ha prezzo.

Ultimo, ma non per importanza, farti un regalo che ti rende felici ti rende una persona migliore. E no, non è una scusa per pulirti la coscienza in previsione di qualche spesa folle. Se sei ben disposta nei confronti di chi ti circonda ne gioveranno sicuramente i tuoi rapporti sociali e interpersonali. E anche quando sarai in giro a cercare regali di Natale da fare ad amici e parenti, sarai meno suscettibile allo stress da regalo. Non verrai sopraffatta né dall'ansia da performance né da quella che deriva dal percepire il tempo che incalza e tu non hai ancora trovato nulla da regalare. Una combo letale, perché la fretta è cattiva consigliera che rischia di farti scegliere - male - e di farti vivere come punizione un momento in cui dovresti solo concentrarti sul piacere che deriverà dal rendere felice chi ami con il tuo regalo di Natale.

1/5 Soggiorno alle terme, Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat di Italian Hospitality Collection - Stacca la spina e dedicati dei giorni per rigenerarti o depurarti in queste terme situate nelle colline della Val D'Orcia, a San Casciano dei Bagni. Qui potrai godere degli ingressi alla Spa Termale, con

piscine termali terapeutiche con idromassaggio in cascata,

percorso termale Bioaquam con 22 tipi diversi di idromassaggi, percorso Etrusco, itinerario con sauna, grotta salina e percorso Kneipp e di numerosi trattamenti spa.





2/5 Vibratore clitorideo Dot, Lelo - Quando si parla di soddisfazione, appagamento e di star bene con se stesse lo intendiamo a tutto tondo. Da una ricerca AstraRicerche commissionata da LELO nel 2021, che indaga il rapporto degli

italiani con la sessualità, emerge come tra i bisogni principali correlati al sesso ci sia proprio la conoscenza di sé. Oltre alle emozioni e sentimenti come passione (90,3%), amore (90%) e piacere (90,6%) più tradizionalmente collegati alla sessualità, anche la conoscenza di se stessi è uno dei valori maggiormente associati al sesso, per il 73% della popolazione. Una sessualità, quindi, non esclusivamente intesa come ricerca del piacere, ma anche come

percorso rivolto verso una maggiore definizione della propria personalità. 3/5 Airwrap, Dyson - Lo styler tuttofare per una piega - qualunque piega - facile da realizzare e sempre perfetta. I capelli sono un elemento fondamentale per ogni donna e l'attenzione al loro stato di salute e a livello estetico sono fondamentali, perché rispecchiano il nostro animo e il nostro modo di essere. 4/5 Rituale Gua Sha Facelift, Philosophia Botanica - Un facial di 60 minuti che migliora la microcircolazione, minimizza i segni d'espressione, attenua i gonfiori, allenta le tensioni muscolari e promuove un colorito luminoso.

Wellness Retrait, Korus Lab - Un retrait mattutino domenicale, della durata di tre ore, che unisce la pratica del Yin Yang Yoga Flow e la partecipazione alla Masterclass di Facial Gua Sha Philosophia Botanica.

Vedersi bella e sentirsi bella è anche merito della mindfulness: ciò che sentiamo dentro si riflette al di fuori, ma anche viceversa. 5/5

La Collection Privée Cofanetto 3 candele, Maison Christian Dior - Le candele non sono solo un accessorio di lusso per decorare casa, ma aiutano a creare un ambiente cocoon. I danesi usano la parola hygge, che non ha una traduzione precisa, ma raccoglie più significati. L'hygge è una condizione di benessere psicologico, emotivo e ambientale, caratterizzata da una serena disposizione d’animo verso la realtà.

PREV NEXT