V eri e propri rituali di bellezza contenuti in comodissimi cofanetti: la soluzione perfetta per chi ha poco tempo per pensare ai regali ma vuole assolutamente fare bella figura.

Cosa comprende la perfetta skincare? Quali sono i passaggi da rispettare per una pelle sana e in salute? Cosa scegliere, da donare a Natale tra le mille proposte? La risposta è nei cofanetti skincare che ogni anno ritrornano, sempre più belli, ad arricchire i doni sotto l'albero. Questi set, spesso composti da full size e decliati secondo le esigneze di ogni tipo di pelle, sono un'ottima soluzione perché permettono, anche a chi li riceve, di scoprire nuovi prodotti e nuove realita che, altrimeti, non. sarebbe stato possibile conosfere o approfondire al meglio.

Che si basino sulle fragranze, ormai trend dell'anno, o sulle esigenze della pelle, presente e futura, questi pack sono ottimi regali anche da fare a se stessi visto che il loro prezzo conveniente. Da dove partire? Da questa selezione dei best of da impacchettare o spacchettare.

Somatoline

Un cofanetto che contiene non solo una routine anit-età, ma anche dal tool massaggiante Blossom

Honeycomb per una pelle levigata, luminosa e radiosa. La routine è composta da Volume Effect Crema Ristrutturante Anti-Age e Volume Effect Contorno Occhi e Labbra Levigante. Prezzo € 69,00

Dr. Jart+

Un set pensato appositamente per il Natale, il Ceramidin Merry Moisture Set, è un insieme dei migliori trattamenti idratanti di Dr.Jart+ per la pelle secca. Formulato con il Ceramidin Complex™ di Dr.Jart+, iaiuta a proteggere la pelle secca dalla perdita di idratazione e a rafforzare la barriera di idratazione cutanea. Prezzo € 25,00

Douglas Collection

La vitamina C è un seuoer alleato per chi è alla ricerca di un apelle luminoso e radiosa. Il kit Focus Vitamin Radiance Set contiene Il tonico, la crema viso e la maschera: un trattamento completo perfetto anche per chi si approccia per la prima volta a questo ingrediente. Prezzo € 29,95

Dr. Hauschka

Per chi è sempre in viaggio, questo kit non comprende solamente i migliori prodotti firmati da Dr. Hauschka, ma anche una pratica pochette in tessuto grezzo dove riporre questi e altri prodotti. Prezzo € 25,00

Nuxe

I cofanetti permettono anche di acquistare regali che non deluderanno nessuno, proprio come questo firmato Nuxe che contiene i tre best seller del brand. Una gioia per i sensi che si lasceranno trasportare dalla texture, dal profumo e dall'azione finale. Prezzo: € 24,90

Olehenriksen

Una pelle luminosa è il miglior biglietto da visita di chiunque e questo set è pensato proprio per quello. Dal tonico pensato per le macchie scure passando per l'iconico Banana Bright+ Eye Crème, passando per la crema idratante. Prezzo: € 52,00

I Provenzali

Una confezione regalo per le pelli normali e secche: all'interno le salviette struccanti biologiche che agiscono anche sul make up più resistente e la Crema Viso Argan e Acido Ialuronico, un vero concentrato di idratazione, tutto racchiuso in una latta da collezione. Prezzo € 15,00

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.