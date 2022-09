7 skincare trend virali su TikTok: da provare o da buttare?

V ale davvero la pena provare tutti i trend di skincare che diventano virali su TikTok o è una perdita di tempo, uno spreco di prodotti, o un rischio per la pelle?

TikTok è un posto magnifico, ricco di perle di skincare che diventano virali in un battito di ciglia. Ma poi funziona o non funziona? Questo è il dilemma. Ogni mattina un TikToker si sveglia e si chiede "cosa posso inventarmi oggi per far parlare di me?". In tutta onestà, un paio di trend si sono anche rivelati interessanti - come lo slugging e la reverse skincare - altri invece si sono rivelati dei flop, delle bufale o pratiche che i dermatologi non raccomandano.

Il bello di TikTok però, è che è abitato anche da veri dottori, degli esperti con una laurea in grado di riconoscere una fregatura a un chilometro di distanza. Tra questi ci sono il Dr. Tomassian e il Dr. Shah, che spesso e volentieri reagiscono e commentano le iniziative dei creator, anche le più incredibili e improbabili. Ma vediamone qualcuna per capire se valgono il nostro tempo (e la nostra pelle) o se è meglio girare alla larga da idee strane e malsane.

Shampoo per la forfora per curare l'acne

Sì, siamo rimasti tutti a bocca aperta. A quanto pare entrambi i dermatologi concordano sul fatto che lo shampoo antiforfora non funziona per l'acne regolare, ma dà benefici per la dermatite seborroica e per una rara forma di acne fungina.

Perossido di idrogeno sulle ferite

L'acqua ossigenata non serve a disinfettare (anche se qualche mamma potrebbe averci convinto del contrario in passato). Anzi brucia e rischia di allungare i tempi di guarigione. Da usare per altri scopi.

Demaplaning

Il dermaplaning è una procedura per cui si usa una lama super affilata per rimuovere lo strato superiore della pelle, ovvero lo strato corneo. Poiché sensibilizza non va fatto più di una volta al mese, ma in generale porta benefici, poiché i prodotti penetrano meglio e la pelle risulta più luminosa.

La crema per le emorroidi contro le occhiaie

Sì, hai letto bene. Per la Gen Z può essere una scoperta miracolosa, in realtà sono parecchi anni che gira la voce che modelle e attrici la usino come rimedio istantaneo anti occhiaie. La versione del dermatologo? La pomata contiene idrocortisone, antinfiammatorio e vasocostrittore e un uso prolungato su pelle sana può causarne l'assottigliamento.

Skincare a base di sanguisughe

Ci stiamo avventurando in territori inesplorati. In tutta onestà, le sanguisughe veniva usate in passato dai dottori per salassi & co., ma l'utilità di mettersele in faccia non è del tutto chiara. In più rischi di ritrovarti con delle cicatrici. Passa oltre.

Slugging

L'hype per lo slugging continua e probabilmente rimarrà alto grazie all'avvicinarsi dell'inverno. La pratica di chiudere la routine uno spesso strato di unguento - leggi vaselina - è approvato dal dermatologo. Ottimo per idratare le pelli secche, aiuta a riparare la barriera cutanea e a proteggere la pelle idratata. Il dermatologo si raccomanda di farlo una o due volte la settimana al posto della maschera, dopo una detersione delicata e senza usare esfolianti o retinolo.

Ice facial

Dopo l'ormai celebre video di Bella Hadid che immerge il viso in una bacinella d'acqua, i netizens hanno iniziato a seguire il suo esempio. Per chi non lo ricordasse, eccolo qui.

I benefici sono immediati e temporanei. La crioterapia riduce l'infiammazione, il gonfiore intorno agli occhi e ha effetto tensore. Perfetto per definire l'ovale, ma nulla a che vedere con i benefici della skincare.