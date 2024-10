Girl Pretty vs Boy Pretty: il trend TikTok che esplora come lo sguardo femminile/maschile influenza il make up

Per gli utenti di TikTok, categorizzare ed etichettare le bellezza è un bisogno primario: accanto a definizioni come brat e demure, infatti, gli ultimi beauty trend della piattaforma social hanno visto provare a inquadrare la bellezza all'interno di tipologie specifiche, in base ai lineamenti. Sono nate, così, categorie come bunny pretty o fox pretty e, più recentemente, si è provato a inquadrare la bellezza femminile secondo archetipi come sirena, fata, vampira o strega. C'è, però, una particolare contrapposizione che ha diviso il social, quella che vede contrapporsi l'idea di Girl Pretty Vs Boy Pretty. Un'interpretazione controversa, che rivela come viene considerata la bellezza secondo lo sguardo femminile e quello maschile, una contrapposizione spesso utilizzata per rivelare le insidie del patriarcato.

Girl Pretty Vs Boy Pretty: cos'è successo su TikTok?

La prima ad affrontare l'argomento su TikTok è stata la content creator Sienna Zarate, che ha raccontato di sentire di appartenere alla categoria Girl Pretty, ovvero un tipo di bellezza apprezzato dalle donne. Un video che ha acceso il dibattito, mettendo in evidenza quali tratti somatici - e del trucco - risultino più attraenti per uomini e donne. Sostenere che lineamenti e beauty look attraggano in modo diverso l'attenzione di uomini e donne è un'affermazione banale, almeno secondo Macken Murphy, scienziato laureato a Oxford (almeno secondo la sua bio social). In un video che ha superato i 2,3 milioni di visualizzazioni, infatti, Murphy sostiene come le donne tendano, ad esempio, ad apprezzare molto un corpo significativamente magro, al contrario degli uomini. Preferenze che si manifestano in modo evidente anche nell'interpretazione del make up.

Sguardo maschile e femminile nel make up

A dare un'interpretazione della contrapposizione Girl Pretty Vs Boy Pretty nel trucco è la creator Mirta Miler, che ha realizzato un video tutorial per provare a tradurre la visione maschile e femminile della bellezza attraverso il trucco. Secondo la content creator, per gli uomini è la naturalezza a essere particolarmente attraente: «I ragazzi dicono sempre: "Mi piacciono le ragazze naturali". Per loro significa avere un fondotinta a media coprenza», afferma Mirta davanti alla telecamera. Allo stesso tempo, però, il male gaze della bellezza imporrebbe una pelle senza imperfezioni, il che spesso - come conferma la stessa content creator - si traduce nell'utilizzo di moltissimo make up. «Una ragazza angelica della porta accanto», spiega Mirta. Al contrario, «Il female gaze si innamora delle imperfezioni».

Come realizzare un trucco "Girl Pretty"

La visione femminile del make up racconta una bellezza decisa, che punta tutto su un fondotinta leggero e un correttore leggero, che minimizza le imperfezioni senza coprirle eccessivamente. Più drammatico, invece, il contouring, che sfrutta chiaroscuri per ottenere un lifting adatto a rendere i lineamenti più spigolosi e definiti. Il tocco finale è per occhi, da valorizzare con un eyeliner o uno smokey eyes, enfatizzato da un mascara allungante che possa aprire lo sguardo. Sulle labbra, infine, un rossetto deciso o, in alternativa, una lip combo che possa ingrandirle.

Il trucco "Boy Pretty": un tutorial

La bellezza secondo il male gaze è eterea, naturale. Una naturalezza che, però, necessita di un fondotinta coprente e un correttore che nasconda occhiaie e brufoli, da abbinare a blush e illuminante per dare al viso un aspetto fresco. Completano il trucco mascara e una matita burro nella rima interna dell'occhio, uniti a un burro idratante per le labbra. Immancabile una chioma morbida e fluente, vaporosa e voluminosa per emanare sensualità.