Cosa sono le Concealer Lips, il trend delle labbra Y2K più virale dell’autunno

u 003cbru003eFamosissime negli anni 2000 le Concealer Lips, ossia le labbra truccate con il correttore, sono tornate in trend in una versione più soft e moderna ideale per un look in stile Y2K dei nostri giorni perfetto per l'autunno

Che le tendenze Y2K abbiano fatto un comeback non indifferente, sia nel mondo del fashion che nel mondo del beauty, è visibile agli occhi di tutti. Dal trend del Frosty Eyeshadow e del Washed Denim Eyeshadow, che riporta in auge la supremazia dell’ombretto azzurro in tutte le sue mille shade (e ci fa sentire un po’ come in un videoclip anni 2000), alla tendenza delle sopracciglia ultra slim (ti dicono niente i nomi di it girl come Gabriette o Bella Hadid?), a quello delle labbra glossy, l’estetica two thousand non smette di accompagnarci.

Ma, fra tutti alla lista di revival che abbiamo visto diventare virali da due anni a questa parte, se ne aggiunge un altro (particolarmente ricreato e amato durante l’estate 2024) che ora, con l’autunno alle porte, si prospetta diventare il nuovo must have beauty del momento.

Di cosa stiamo parlando? Ma delle Concealer Lips ovviamente, le labbra truccate non un rossetto bensì il correttore.

Che cosa sono le Concealer Lips

Negli anni 2000 le Concealer Lips erano una vera e propria tendenza makeup senza paragoni: create andando ad applicare su tutte le labbra, per schiarirle, un correttore di una shade molto chiara, permettevano di ottenere un look particolare e d’impatto. L’esempio più iconico di Concealer Lips? Lo troviamo nel famosissimo video di Dirrty, nel quale Christina Aguilera sfoggia delle labbra chiarissime e super nude.

Al giorno d’oggi però, come tutte le pratiche Y2K in voga negli anni 2000, anche questa ha fatto ritorno in una versione modernizzata, capace di adattarsi ai canoni estetici e alle usanze dei nostri tempi. Le concealer lips del 2024 vantano infatti pur sempre l’uso di un correttore chiaro al posto di un rossetto nude, ma sono meno nette: quest’ultimo viene posto solamente all’interno e centro delle labbra, mentre l’esterno viene delineato da una matita più scura che viene poi sfumata leggermente sui bordi per amalgamarsi all’interno.

Come realizzare le Concealer Lips

Realizzare le Concealer Lips è molto facile: basterà dotarti di un correttore della stessa nuance della tonalità della tua pelle e di una matita labbra.

Per quanto riguarda la scelta del correttore, vanno bene anche i correttori in stick, anche se sarebbe preferibile usare un correttore liquido per essere più precisi nell’applicazione e modulare meglio il colore. Evita invece di usare quelli in potindicati per lo spot concealing, che rischierebbero di risultare troppo duri e cackey e andrebbero solamente a seccare le labbra, depositandosi eccessivamente nelle pieghette.

Inizia applicando il correttore al centro delle labbra e sfumalo con un pennellino verso i lati e i bordi, senza però arrivare totalmente fino all’esterno: è meglio non stratificare la riga più esterna di matita sopra al correttore, per evitare di creare un overlip troppo spesso e innaturale. Resta quindi sempre qualche millimetro in dentro e poi passa alla scelta del colore della matita stessa. Generalmente, in abbinamento alle Concealer Lips, la tonalità più in voga è il marrone, che dona quell’effetto nude e naturale in perfetto abbinamento al colore del correttore (adatta soprattutto a chi ha una pelle scura e molto scura, che sfrutta le varie sfumature naturali delle labbra per ottenere un look ombrè) ma nulla vieta di sperimentare con varie altre shade.

Per esempio, molte it girl del momento amano giocare con overlip dai toni freddi, che spaziano dal taupe, a un marroncino-grigiastro, a tortora dal sottotono cool per donare alle concealer lips un’allure un po’ heroin chic o brat.

Al contempo, chi preferisce un’estetica più raffinata e girlish può utilizzare colori che tendono più al rosa o al beige caldo così come divertirsi con overlip bold, scuri e audaci sui toni del marrone-violaceo. Infine, a piacere, puoi terminare il look con una passata di gloss riflettente e/o scintillante in pieno stile anni 2000 oppure scegliere di restare sul matte.