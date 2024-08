Trucco occhi azzurro e argento: l’estate 2024 richiama i colori marini da sirena degli abissi

Gli ombretti azzurri, argentati e ricchi di perlescenze e scintillii sono tutto ciò che dovrai avere nella beauty bag estiva per realizzare dei makeup look in pieno stile sirena degli abissi

Ogni stagione, si sa, ha i suoi “colori tipo” che variano in base alle palette colori e alle nuove tendenze.

E fra tutte, l’estate, è sempre stata la stagione delle nuance che ricordano, per ovvi motivi, il mare.

Non a caso infatti sta tornando nuovamente in auge l’estetica Mermaidcore che, dopo un periodo di silenzio durato per tutti i mesi invernali, sta ripopolando i nostri feed di Instagram e TikTok ricordandoci ancora una volta che l’estate è il momento perfetto in cui sfoggiare look dai colori marini, argentei e perlati, che richiamano i riflessi cristallini dell’oceano e le code delle sirene. Azzurro profondo, indaco, turchese, verde acqua e nuance argentee sono tutte le sfumature che dovranno tinteggiare le nostre palpebre per i mesi a venire, in un tripudio di texture che spaziano da glitter e brillantini a finish metallizzati a polveri opache e matte in perfetto stile marino.

Trucco occhi azzurro e argento: look perlescenti e oleografici

Per rievocare l’estetica del mare e i riflessi cristallini che si infrangono sulla superficie dell’acqua, non esiste niente di più adatto di un makeup look che ne ricrei i luccichii perlescenti, brillanti e oleografici con ombretti metallizzati, scintillanti e dall'effetto bagnato e specchiato. Tonalità che spaziano dall’azzurro al turchese, dal blu oltremare fino al verde acqua e finish diversi possono essere mixati fra loro per un look personale e cangiante, che cambia le proprie sfumature in base a come viene colpito dalla luce, proprio come fa il mare quando riflette i colori del tramonto. In più, per creare un makeup ancora più tridimensionale e cangiante, non possono mancare all’appello glitter e brillantini, che conferiscono quell'aspetto quasi bagnato al volto e polveri duo-chrome.

Trucco occhi azzurro e argento: ombretto azzurro matte

Non solo perlescenze e iridescenze: per l’estate 2024 i look con l’ombretto azzurro prendono spunto dalle tendenze Anni ’90, regalandoci tutta una serie di makeup polverosi e matte. Ombretti dal finish opaco tingono le palpebre con un tocco di colore che non accetta sfumature, mix di diverse tonalità o glitter e brillantini di ogni sorta, ma solamente nuance piene, cariche e distribuite uniformemente su tutta la palpebra. La sfumatura di azzurro su cui puntare? Dipende dalle tue caratteristiche fisiche e dalle tue preferenze in fatto di makeup: azzurro cielo, azzurro desaturato, azzurro tendente al grigio, indaco, turchese e carta da zucchero sono tutte tonalità che vanno per la maggiore, da accostare, se ti piace, a un rossetto rosso fuoco per un contrasto molto editoriale.

Trucco occhi azzurro e argento: Frosty Eyeshadow

Un’altra tendenza che arriva direttamente dagli Anni ’90 e dai primi Anni 2000 e che segue la scia della blu mania di quest’estate è il Frosty Eyeshadow, un look dalle nuance chiarissime e caratterizzato da un finish brillante, metallico e leggermente scintillante. L’ombretto frost si colloca esattamente metà fra un colore che varia dall’azzurro ghiaccio a un azzurro più saturo, cangiante, luminoso e perlescente sulle palpebre, ispirato proprio alla sfumatura che assume la neve quando riflette il colore del cielo. Al giorno d’oggi la gamma cromatica per ricreare questo look si è leggermente ampliata - non mancano infatti su TikTok tutta una serie di tutorial molto personali di questo makeup - ma, la versione originale e più apprezzata rimane sempre quella che vira verso un light blue perlato.

Trucco occhi azzurro e argento: Washed Denim Eyeshadow

La tonalità di azzurro che non può mancare nella lista dei blue eyeshadow per l’estate 2024? Ovviamente il Washed Denim Eyeshadow. Diventato virale durante la primavera del 2023, il Washed Denim Eyeshadow è uno specifico colore, diventato poi una tendenza a tutto tondo, che si ispira alla tonalità del tessuto dei jeans, cercando di avvicinarsi il più possibile alla sfumatura del classico lavaggio denim. Non propriamente azzurro, ma nemmeno blu, questo ombretto è un mix tra l’azzurro e il grigio, un po’ desaturato e un po’ più scuro del classico azzurro: un wearable faded blueche matcha il colore dei blue jeans e che può essere ottenuto sia con ombretti polverosi, sia aggiungendo un tocco sparkling a piacere.

Trucco occhi azzurro e argento: argento liquido

Ultimo ma non ultimo: il trucco occhi argentato.

Ipnotico, ammaliante e da vera sirena appena uscita dagli abissi, l’ombretto argentato risulta sempre un trucco d’impatto ideale per le sere d’estate. Lunare (ricorda infatti la luna che si riflette sul mare), bellissimo e scintillante, può essere applicato sulle palpebre in modo classico o come piccolo punto luce ma anche liberando la propria creatività e giocando con finish e posizionamenti. Via libera quindi a textureliquide e ultra-pigmentate che evocano l’argento colato senza aver paura di esagerare e divertiti a sperimentare con scintillii, diverse sfumature di argento e mix originali e personali.