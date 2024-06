S ono l’accessorio più cool del momento da sfoggiare a party e festival e per ottenerli ti bastano solo due ingredienti. Sei pronta a sperimentare?

Quando parliamo di chioma luminosa e scintillante non ci riferiamo di certo ai glitter hair. Tuttavia non possiamo fare a meno di essere incuriosite da questo look particolare che abbiamo visto su TikTok, ancora una volta palcoscenico di micro e macro tendenze nel mondo della bellezza e dei capelli. I glitter hair forse non saranno mai super virali, ma i video che abbiamo visto sono sufficienti per incuriosirci.

E allora eccoci qui a raccontarti come creare i glitter hair, o unicorn hair se vuoi usare i glitter di tanti colori, da sfoggiare quest’estate.

Cos’è glitter hair?

Il Glitter Hair è una tendenza che prevede l'applicazione di glitter sui capelli per creare un effetto scintillante e magico. Questo look è perfetto per feste, festival, o semplicemente per aggiungere un tocco di fantasia alla tua routine quotidiana. Grazie alla sua versatilità, il Glitter Hair può essere personalizzato con diversi colori, così che ognuna possa avere un look con il proprio colore di glitter preferito. E sì, se ne possono mischiare di diversi colori.

Come creare i glitter hair a casa

Possiamo dire che su TikTok ci sono un po’ di versione diverse di come creare i glitter hair, ma ora le vediamo insieme per valutare i pro e i contro e anche quale secondo noi è la versione con minor probabilità di successo. Anzi, iniziamo proprio con questa, ma prima una raccomandazione. Quando compri i glitter, soprattutto se lo fai da certi siti, assicurati che siano biodegradabili, perché poi vanno tutti giù per lo scarico e poi in mare.

Glitter shampoo per Glitter Hair

Iniziamo dalla versione che secondo noi è quella che potenzialmente è un fiasco colossale che però è in grado di sporcare bagno e vestiti per mesi. In questo caso bisogna aggiungere i glitter allo shampoo e poi mescolare tutto per bene. Una volta che i glitter sono distribuiti in maniera uniforme all’interno del prodotto, procedi al lavaggio dei capelli.

Secondo noi non funziona perché lo shampoo non è fatto per lasciare residui sui capelli e i glitter vengono naturalmente via durante il risciacquo. Qualora dovesse rimanerne qualcuno non avrà certo l’effetto wow che sogni.

Ma se vuoi provarci, ecco qui la reference.

Il gel per capelli con i glitter

In questo caso basta aggiungere i glitter di tua scelta - puoi mischiare colori e dimensioni diverse - al gel per capelli e poi applicarlo sui capelli, raccolti o sciolti con un pennello da tinta (o da pittura) con le setole semi rigide e compatte.

In questo caso il successo è assicurato, perché l’applicazione è diretta e il gel a presa forte ha un fallout limitato. Potresti tuttavia fare un po’ di fatica con il lavaggio, che tendenzialmente richiederà uno shampoo extra o un paio di sedute per rimuovere tutto. Lo sconsigliamo per i capelli ricci, perché i glitter rischiano di rimanere incastrati a lungo nella chioma.

Se vuoi rimanere nella sfera dei prodotti di styling, puoi provare ad aggiungere un po’ di glitter all’olio per capelli e poi passarlo tra le ciocche invece che solo sulle punte, oppure alla schiuma per capelli. Se decidi di provare a fare in questo modo, fallo con la consapevolezza che l’effetto glitter sarà davvero leggero e diffuso, ma almeno hai la possibilità di creare il tuo mix di colori e texture.

Il make-up setting spray con glitter

Questo metodo è abbastanza semplice, anche se nel lungo periodo potrebbe rivelarsi un po’ costoso. Le creator americane usano il make-up setting spray con glitter di One/Size by Patrick Starr X Wicked, un’edizione limitata che probabilmente non vedremo mai. La buona notizia è che in alternativa puoi prendere lo spray viso e corpo glitterato di Rabanne Makeup Arts Factory Shimmer Bomb, la cattiva notizia è che c’è solo in tre colorazioni.

L’effetto finale è ovviamente molto diverso da quello che si ottiene tramite l’applicazione con il gel, molto più delicato con bagliori sparsi.

Hair tinsel tra i capelli

Per chi ha (un’amica con) un po’ di manualità e ama l’effetto glitter a mo’ di extension, gli hair tinsel sono una valida alternativa. O almeno è l’alternativa che lascia meno tracce in giro per casa e sui vestiti. L’unico appunto è che una volta che li hai applicati hai due opzioni. O li rimuovi ogni volta con relativo dispendio di tempo ed energie, o decidi che per un po’ sei votata a quello stile (e colore).