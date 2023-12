I migliori scrub corpo da comprare online

A ddio cellule morte, benvenuta pelle morbida come un guanto di seta. Il segreto è sempre lo scrub corpo. Qui abbiamo fatto una selezione dei migliori, dai più delicati a quelli più intensi e vigorosi per i casi in cui serve una rigenerazione profonda.

Il segreto per una pelle liscia, morbida e sontuosa è sempre lo stesso, cioè l’esfoliazione. Lo scrub corpo è l’alleato più prezioso per chi ha bisogno di eliminare pelle secca e cellule morte e favorire l’idratazione e la rigenerazione cutanea.

Proprio come lo scrub meccanico che si fa sul viso, anche quello per il corpo è fatto di una base cremosa in cui si trovano microgranuli di origine vegetale di diversa natura, come possono essere i noccioli della frutta sbriciolati o il sale grosso. La consistenza dello scrub può variare, così come il suo potere abrasivo e levigante.

Quante volte a settimana si fa lo scrub?

Lo scrub corpo è tanto importante tanto in inverno, perché favorisce l’assorbimento della crema idratante, quanto in estate, perché aiuta ad avere un’abbronzatura uniforme, per cui è una pratica che non si interrompe mai e puoi godere dei suoi benefici tutto l’anno.

Lo scrub per il corpo va fatto una volta a settimana o ogni 10 giorni per avere risultati ottimali, non solo in termini di idratazione, ma anche per migliorare l’assorbimento di trattamenti specifici come quelli anticellulite, perché lo scrub corpo stimola e favorisce anche il microcircolo.

Non dimentichiamoci inoltre quanto sia importante fare lo scrub qualche giorno prima di fare la ceretta (o il rasoio), così da essere sicure di riuscire a rimuovere tutti i peli e che poi non crescano incarniti. La cosa fondamentale è non arrivare troppo sotto data ravvicinata con la ceretta, sia prima che dopo, per evitare il rischio di irritare la pelle, soprattutto se già sensibile.

Come si fa lo scrub corpo?

L’ideale è farlo in doccia a pelle bagnata come primo step, ancora prima di usare il bagnoschiuma. Dopo aver inumidito la pelle si preleva un po’ di prodotto e lo si massaggia, insistendo soprattutto sulle zone critiche come gomiti, ginocchia e talloni. Anche pancia, fianchi e gambe sono zone che meritano particolare attenzione e uno scrub ben fatto aiuta a drenare i liquidi e a migliorare l’assorbimento delle creme di trattamento. Finita la doccia, dopo essersi asciugate, si applica sempre una crema corpo nutriente per ristorare l’equilibrio della pelle.

I migliori scrub corpo da comprare online

