Illuminanti effetto seconda pelle: trend e novità da provare

G li illuminanti si adattano alle nuove tendenze make up con formule ibride e texture effetto seconda pelle

Il trend della pelle glowy non sembra tramontare, come dimostra TikTok con il nuovo tormentone make up dell'estate 2024 chiamato “Pearl Skin”. Questa nuova tecnica, prevede l'utilizzo di illuminanti effetto seconda pelle, per ricreare una base make up luminosa e tridimensionale in grado di esaltare l’incarnato in modo naturale, conferendo al viso un aspetto radioso e sano.

Cos'è il "Pearl Skin"?

@daniellemarcan pearl skin is giving dimension without looking wet :):) @maccosmetics studio radiance serum-powered foundation in nc16 hyper real serumizer strobe cream in peachlite mineralize skinfinish powder in soft and gentle #MACTrend #makeup #beauty AD ♬ MUNEY – Beiba

Il “Pearl Skin” si ispira alla luminosità delicata e sofisticata delle perle. Questo look vede l’uso di prodotti che riflettono la luce in modo uniforme, donando alla pelle una brillantezza morbida e naturale. L’obiettivo è quello di creare un effetto di luce diffusa, che mette in risalto la naturale bellezza del viso senza sembrare artificiale o eccessivamente brillante.

Gli Illuminanti: protagonisti indiscussi dei make up

Tra i prodotti essenziali per creare una base viso glowy, l'illuminante occupa un posto d'onore. Questo piccolo ma potente alleato make-up è in grado di trasformare un incarnato stanco e opaco in una complexion fresca, radiosa e luminosa. Inizialmente relegato a un ruolo di nicchia, principalmente utilizzato dai make-up artist prima di sfilate o red carpet, l’illuminante ha guadagnato nel tempo una posizione di primo piano, diventando un prodotto di largo consumo, imprescindibile anche per il make-up quotidiano.

Cosmetici sempre più ibridi

L'evoluzione dell'illuminante non si è limitata solo al suo utilizzo, ma ha riguardato anche la sua texture. Le moderne formulazioni, rispondono alle diverse esigenze e preferenze delle consumatrici, diventando sempre più inclusivi anche nelle shades, in grado di adattarsi alle pelli più scure. Oltre a offrire una vasta gamma di finish, che spaziano dall'effetto shimmer delicato a quello metallico più intenso, gli ultimi highlighter lanciati in commercio, seguono il trend "skinification" sono spesso formulati con ingredienti skincare, diventando a tutti gli effetti dei prodotti ibridi.

Benefit Cosmetics - Dew-la-la

Dew-la-la è un illuminante liquido che offre un effetto luminoso e naturale, donando alla pelle una texture idratata e radiosa. Grazie alla sua formulazione, a base di niacinamide e acido ialuronico, la tua pelle sarà super idratata e risplenderà di luce giorno dopo giorno.

Charlotte Tilbury - Beauty light wand

Gli illuminanti più virali sui social, pratici e a lunga durata, regalano alla tua pelle una luminosità intensa senza mettere in evidenza la grana della pelle o i pori dilatati.

Essence - Gimme glow

Un illuminante facile da applicare e sfumare, la sua texture in polvere è setosa e sottilissima.La sua coprenza modulabile ti permette di ottenere effetti di diversa intensità, passando da un leggero bagliore ad un glow più audace.

Fenty Beauty - Demi' Glow Light

Un illuminante formulato per adattarsi a ogni tonalità di pelle, con una texture morbida e setosa al tatto, arricchito da perle superfini. Questa edizione limitata presenta una formula leggera e a lunga tenuta, che dona un finish radioso e naturale. La sua consistenza liscia e priva di grumi si fonde perfettamente sulla pelle senza compromettere il trucco. Riduce la visibilità delle rughette e resiste al sudore e all'umidità.

Espressoh - Moonlight

Creato con una formula ultraleggera, l'illuminante Moonlight si fonde perfettamente con la pelle, offrendo un effetto radioso. Grazie alla sua formula altamente idratante, il finish rimane fresco e luminoso per tutta la durata dell'applicazione.

Natasha Denona - Hy-Gen Skincare Infused

Uno degli illuminanti di nuova generazione, Hy-Gen Skincare Infused Glow Beautifier di Natasha Denona unisce la luminosità del siero HY-GEN in una formula multifunzionale. Ricca di ingredienti benefici, offre un finish naturale e luminoso. La texture cremosa e leggera si applica facilmente, donando un glow senza pari e una morbidezza incomparabile. Con 5α-AVOCUTA® T e perle emollienti non pigmentate, questa polvere idrata, opacizza e illumina la pelle con un finish traslucido e ultra-naturale.

Mulac - 3D verse illuminante

Un illuminante con una texture fluida, leggera e setosa, arricchito da perle multi-riflettenti che donano un aspetto radioso e sano. La formula trasparente è altamente stratificabile, permettendo di modulare l'intensità per adattarsi a qualsiasi tipo di make up look.

Make Up By Mario - Soft Glow Highlighter

Un illuminante cremoso e leggero che dona luminosità e leviga visibilmente la pelle, offrendo un glow naturale e senza sforzo, come dopo una giornata in spiaggia. Questa polvere ultra-setosa si fonde facilmente con la pelle e si sfuma senza difficoltà. La sua miscela trasparente di microsfere e perle riflettenti garantisce un effetto radioso senza lasciare residui gessosi visibili.

Lancôme - Teint Idole Ultra Wear C.E. SKIN-TRANSFORMING HIGHLIGHTER

È l'ultima novità fra gli illuminanti ibridi, la sua formulazione è arricchita con derivato di Vitamina C, Vitamina E, Olio di Moringa ed estratto di buccia di Melograno. Si fonde perfettamente con la pelle, garantendo una tenuta brillante e modulabile fino a 24 ore. Leggera e traspirante, questa texture dona una luminosità naturale e una sensazione piacevole sul viso.