Amazon Prime Day: gli affari d’oro beauty da non lasciarsi sfuggire

A bbiamo già selezionato le offerte beauty più hot del Prime Day 2024. Se la carta di credito è pronta a fare ginnastica non ti resta che leggere e cliccare qui sotto

Da qualche anno a questa parte abbiamo una certezza e infatti eccoci pronti per l’Amazon Prime Day 2024 con offerte imbattibili.

Metti l’allarme sul calendario, perché tra la mezzanotte del 16 luglio e le 23:59 del 17 luglio si scatenerà l’inferno tra chi cercherà di portare a casa il miglior affare possibile.

Come prepararsi al Prime Day

Grazie al loro status, i clienti Prime possono iniziare a risparmiare per il Prime Day già da oggi, godendo delle offerte anticipate su prodotti di grandi marchi, che includono chiaramente la categoria beauty, ma non solo.

I clienti Amazon hanno infatti la possibilità di ricevere offerte e consigli personalizzati sui prodotti, impostare notifiche e promemoria ed usufruire di opzioni di consegna e pagamento vantaggiose.

Per i clienti Prime sarà inoltre possibile impostare notifiche personalizzate sulle offerte semplicemente visitando la la pagina di Prime Day sulla shopping app di Amazon. L’esperienza di shopping sarà ottimizzata e più fluida che mai.

Cosa comprare durante l’Amazon Prime Day 2024

Tra l’infinità di prodotti in offerta durante il Prime Day abbiamo fatto una mini selezione dei nostri preferiti, spaziando dall’haircare ai device per l’igiene orale e per fare lo styling ai capelli risolvendo definitivamente il problema dei bad hair days.

Elizabeth Arden Advanced Ceramide Capsules Daily Youth Restoring Seruma

Contiene ceramidi che creano uno strato protettivo sulla pelle e la rigenerano; olio di cocco per idratare e nutrire la pelle e olio di camelia che mantiene l’equilibrio della pelle.

Spazzolino elettrico sonico Oclean Flow

Pulisce a velocità sonica tre volte più veloce rispetto all'uso di uno spazzolino manuale e si possono impostare 5 modalità di pulizia diverse.

ghd Platinum+ Styler

Piastra per capelli intelligente con tecnologia ultra-zone™ che riconosce le esigenze dei capelli per un'acconciatura impeccabile e personalizzata.

Crema Corpo Rassodante Intensiva Plus, con Attivatore di Collagene e Acido Ialuronico, Collistar

Avvolgente, ricca e scorrevole. Le cellule staminali di Bougainvillea e l'estratto di fiore di Melograno attivano la sintesi di collagene e acido ialuronico e la creatina ne potenzia l'efficacia rassodante. L'insaponificabile olio d'oliva e l'estratto di Echinacea danno nutrimento e idratazione profonda e la vitamina E dona vitalità ai tessuti e ne previene l'invecchiamento.

Fusion Intense Repair Professional Haircare, Wella Professionals

La tecnologia Metal Purifier dello shampoo rimuove le impurità metalliche grazie all'azione antiossidante. I lipidi micronizzati forniscono un condizionamento istantaneo e una riparazione intensa. Deterge delicatamente e lascia i capelli lisci e resistenti.

