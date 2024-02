I capelli problematici hanno i giorni contati grazie a questi hair hack che ti cambieranno la vita

I giorni con i capelli senza volume o la tua incapacità di fare una piega definita tale hanno i giorni contati. Il nostro guru dei capelli di TikTok si chiama Matt Newman, ma forse lo conosci come @mattloveshair, e ha una soluzione per ogni problema di chioma. Qui ti raccontiamo i nostri hair hack preferiti.

I capelli sono la tua croce e la tua delizia? Non importa quanto amiamo la nostra chioma, purtroppo non tutte le relazioni si fondano su un amore reciproco e quella con i capelli non fa eccezione. La piega ti tradisce dopo pochi minuti oppure non riesci mai a dare il movimento che desideri, o il volume alle radici non sai nemmeno cosa sia e dopo mesi ti stai chiedendo cosa ti sia venuto in mente il giorno in cui hai deciso di tagliarti la frangia?

Proprio come te c'è una nutrita schiera di persone che ogni giorno si trova a combattere con tutte le problematiche che le separa da una chioma perfetta, ma oggi vogliamo provare a mettere la parola fine a tutti i tuoi problemi. O almeno a una buona parte.

Grazie a Matt Newman, che sui social è conosciuto come @mattloveshair, abbiamo trovato il nostro faro nella notte, la nostra guida, il nostro guru dei capelli che ha una soluzione per ogni problema di capelli. Ti raccontiamo i nostri preferiti che mirano a risolvere i problemi più comuni, ma se non trovi qui quello che cercavi puoi sempre iniziare a seguire Matt. Puoi star certa che non rimarrai delusa.

Come dare volume ai capelli piatti e la riga in mezzo

Il primo hair hack che vogliamo consigliarti è piuttosto semplice. Per dare volume ai capelli piatti ti servono due mollettoni, tanta lacca e un phon.

Fai la riga in mezzo e poi vaporizza la lacca sui denti del primo mollettone e fissalo sul retro, poi solleva i capelli alla radice e lascia in posa. Poi ripeti il procedimento dal lato opposto. Ora che hai le radici ben sollevate vaporizza la lacca direttamente sulle radici, direzionandola dal basso verso l'alto, e asciuga con il phon alla minima velocità per evitare ciocche volanti. Lascia raffreddare, sciogli i mollettoni e goditi il volume (ri)trovato.

Come dare volume ai capelli piatti con riga laterale

Questo hair hack per dare volume ai capelli è così semplice che ci chiediamo come sia possibile non averci pensato prima, perché tutto ciò che ti serve sono due forcine. Scegli la profondità dalla riga e sposta i capelli dal lato opposto rispetto a come vuoi portarla e in prossimità della partizione fai scivolare le due forcine. La prima va vicina alla radice e l seconda a meno di un centimetro di distanza e infine sposta la ciocca dal lato in cui vuoi portare i capelli.

Come dare volume con una fascia per capelli

Sì, hai letto bene. La fascia per capelli non serve solo a creare gli heatless curls, perché a quanto pare puoi usarla anche per dare volume ai capelli. Oltre alla fascia ti servono lacca e un pettine. Vaporizza la lacca sul pettine direzionando i capelli verso il retro della testa in modo da lasciare la fronte libera. Vaporizza e pettina quante volte necessario e quando i capelli sono fissati indietro, fai scivolare la fascia fino a metà testa, poi passa il phon con l’aria fredda. Lascia asciugare qualche secondo, leva la fascia e fai passare le dita tra i capelli, separandoli dove vuoi la riga.

@mattloveshair hairhacks for flat hair are my love language❤️❤️ the key here is that the hairspray with the blowdryer gives hold to the over-directed roots that we set with the headband !! ♬ goofy music – Proxitimy

Come domare i baby Hair con la lacca

Se ti sei ritrovata nella situazione di avere baby hair volanti, sai già di cosa stiamo parlando. Se invece non l’hai mai provato, salva questo trucchetto, perché del futuro non ci è certezza. Il procedimento è semplice, l’unica cosa da non fare è l’errore di credere che spruzzando la lacca sui baby hair riuscirai a domarli spingendoli verso il basso. Vaporizza invece la lacca sulla mano e passa sulla testa accompagnando con delicatezza i baby hair verso il basso, esercitando una leggera pressione, sufficiente ad abbassarli, ma senza schiacciarli.

Rimedi veloci ed efficaci per i capelli crespi

Le cause dei capelli crespi possono essere di due tipi: o è una questione di umidità, oppure di effetto elettrostatico. Se è una questione di umidità - e quindi di aria densa e piena di acqua - per togliere l’effetto crespo dai capelli ti basterà inumidirli e rifare lo styling con l’aria calda per averli lisci e morbidi. Se invece il crespo è dovuto a elettricità statica, allora la soluzione per risolvere il problema è un po’ di lacca.