Profumi d’estate: le fragranze che raccontano l’atmosfera da vacanza

S copri i profumi estivi ideali per il 2024. Note fresche e leggere che catturano l’essenza dell’estate e ti accompagnano nei momenti più belli.

L’estate è sinonimo di leggerezza, avventura e nuovi inizi. È il momento perfetto per aggiornare la tua collezione di profumi con fragranze che esaltano la freschezza e la vitalità della stagione. Ma quali sono i profumi estivi che non possono mancare nel 2024? Ecco una selezione di fragranze che ti faranno sentire fresca e radiosa.

L'essenza dei profumi estivi

Le fragranze estive devono essere leggere e rinfrescanti, capaci di resistere al caldo senza risultare eccessive. Le note agrumate, floreali e acquatiche sono perfette per questa stagione. Il limone, il bergamotto e il pompelmo offrono una freschezza immediata, mentre i fiori come il gelsomino e il neroli aggiungono un tocco di eleganza. Per la base, il muschio bianco e i legni chiari sono ideali per una persistenza delicata ma avvolgente.

Come applicare il profumi in estate

Per ottenere il massimo dal tuo profumo estivo, applicalo sui punti caldi del corpo come polsi, collo e dietro le orecchie. Questi punti aiutano a diffondere la fragranza grazie al calore. Inoltre, spruzzare un po’ di profumo sui capelli o sui vestiti può prolungare la durata della fragranza.

I migliori profumi estivi da provare

L’estate è il momento ideale per esplorare nuove fragranze e trovare quella che rispecchia la tua personalità. Quelle che abbiamo selezionato per il 2024 sono perfette per esaltare ogni momento della stagione, dalla mattina in spiaggia alle serate sotto le stelle. Scegli la tua fragranza estiva e lascia che il profumo racconti la tua storia.

CHANEL N°5 L’EAU

Dall'iconica frase di Marilyn su cosa indossa per andare a dormire, Chanel cambia per la prima volta l'intramontabile flacone di N°5 per omaggiarla. N°5 L'Eau diventa così, in questa imperdibile edizione limitata, una vera e propria goccia di profumo, dall'incondondibile fragranza radiosa e sofisticata con note aldeidate e un cuore floreale di gelsomino, rosa e ylang-ylang.

Acqua di Parma Blu Mediterraneo Mirto di Panarea Summer Animation

Una delle fragranze più amate di Acqua di Parma si veste di un motivo ideato da Dorothée Meilichzon che celebra l'atmosfera estiva e il Mar Mediterraneo. Un altro esempio in cui design e profumeria si uniscono per creare eccellenza.

CK One Reflections

Una versione più frizzante e rinvigorente della fragranza classica CK One, che evoca l'energia e la spontaneità delle estati passate con gli amici, celebrando lo spirito d'avventura e la gioia senza pensieri sotto il sole intenso riflesso nelle acque scintillanti.

Tommy Girl Vibrant Summer

La nuova fragranza cattura la gioiosa luminosità di un istante sulla spiaggia. L'intenso olio di Bergamotto si fonde con le fresche note acquatiche dell'Anguria. Al culmine del sole, la sensualità dei fiori di Neroli e Gardenia si posa sulla pelle riscaldata. Infine, l'olio di Vetiver delle Sabbie si mescola alla dolcezza dei Muschi, diffondendo la sua carezza finale come un tramonto dorato.

Dolce&Gabbana Light Blue Summer Vibes

Ideata dal maestro profumiere Olivier Cresp, Light Blue si rinnova con accenti fruttati e un tocco legnoso. Pur mantenendo la base classica di agrumi freschi, fiori e note calde, questa edizione inizia con il Bergamotto di Calabria. Nel cuore della fragranza emerge la dolcezza della pesca matura, bilanciata dal caldo e rasserenante legno di cedro.

Lancôme Idôle L'Eau de Toilette

Creata dai profumieri Shyamala Maisondieu, Nadège le Garlantezec e Adriana Medina (Givaudan), la nuova fragranza presenta il tè verde Shincha come elemento distintivo. Il cuore è composto da un duo di rose, che esalta la freschezza naturale dei petali appena raccolti. Il Bergamotto fresco, con oli italiani ottenuti da distillazione molecolare a freddo, aggiunge una nota vivace e agrumata.

Abercrombie & Fitch Away Weekend

Questa Eau de Parfum floreale aromatica, luminosa e avvolgente, inizia con le note serene del tè bianco e delle foglie di fico, seguite da un cuore di lavanda e gelsomino che infonde tranquillità. Le note di fondo calde e avvolgenti di musk e fave tonka restano sulla pelle, evocando i ricordi luminosi di un weekend tra amici.

Giardini di Toscana Blu Mare

Blu Mare cattura l'essenza del sole sulle onde, il ritmo del mare e la freschezza della pineta. Con note iniziali di Limone e Pompelmo, si evolve in un cuore marino con profumo di Cipresso. Le note di fondo di Ambra Grigia e Muschio di Quercia conferiscono profondità, evocando una brezza marina.

&Other Stories Sicilian Sunrise

Una brezza di limone e pompelmo evoca la felicità mattutina in un agrumeto soleggiato. Note di petali di gelsomino e pera esaltano la freschezza degli agrumi, mentre il legno di cedro e il musk donano profondità ed eleganza, catturando l'essenza dell'Italia.

Miller Harris Celadon

Questa fragranza trasporta chi la indossa in un viaggio attraverso l'Estremo Oriente, ispirata al classico cinese "Il Sogno della Camera Rossa". La vivacità del celadon giada si intreccia con il muschio sotto la luce magica della luna. Le note di tè Ceylon, foglie di pomodoro, cardamomo, magnolia e tè affumicato evocano un giardino orientale rilassante. I toni di lavanda, muschio bianco, frutti rossi e rosa aggiungono freschezza e purezza, creando un'esperienza olfattiva unica e coinvolgente.

BDK Parfums Citrus Riviera

Genderfree e parte della Collezione Azur, questa fragranza è ispirata al paesaggio di Cap d'Antibes, evocando il ricordo di una casa bianca immersa nel verde. Le note di mandarino e limone si fondono con la fava tonka e i muschi bianchi, creando una sensualità avvolgente che ammorbidisce le note agrumate.

L.A. Sunset Coco Monoi

Ispirata all'atmosfera suggestiva della Polinesia, questa fragranza avvolge con un cocktail di cocco e fiori di tiarè, che si uniscono a un cuore di mughetto e rosa, con un fondo di muschi e vaniglia.

L'Occitane Herbae Iris

Si apre con note frizzanti di bergamotto e limone, arricchite dalla freschezza delle foglie di rabarbaro verde. Il cuore della fragranza combina l’iris con l’assoluta di fieno, creando un caldo e avvolgente abbraccio floreale. Le note di fondo offrono il calore del legno ambrato e la freschezza dell’incenso.

Carthusia Mare Intorno Discovery Set

Un travel kit perfetto da portare nella beauty bag delle vacanze, con le fragranze Corallium, A’mMare e Mediterraneo.

Ella K Orchid K

Orchid K nasce sulle pendici del Monte Rosa, unendo l'orchidea nera vanigliata a oleandro e magnolia. La fragranza inizia con marshmallow, zafferano e petitgrain, e si conclude sulle rive del Lago di Como con legno di sequoia e incenso, evocando antiche chiese e borghi rinascimentali.

Robert Piguet V

Creato nel 1947 come Visa, questo capolavoro olfattivo cattura lo spirito dell'avventura e la voglia di esplorare l'ignoto. La fragranza inizia con l'esotico ylang-ylang, bergamotto fresco e pera succosa. Il cuore è caldo e sensuale con note di rosa, pesca bianca e cannella. Il finale combina legno di sandalo e accenti di cuoio.

D.S.&DURGA Rockaway Beach

Crema solare, sale sulla pelle e aria di mare sulla costa del Queens, dove i fiori di ligustro fioriscono accanto ai condomini pastello. La cornice di questo profumo limited edition è la New York negli anni '70, un periodo magico nei ricordi del creatore David.

Aesop Tacit

Una fragranza dinamica e rinfrescante, decisamente moderna, che si distingue per l'uso generoso di basilico Grand Vert e vivaci note agrumate. Questo profumo offre un'esperienza olfattiva energizzante e unica per chi ama le note aromatiche e gli effetti aromaterapici.

Les Eaux Primordiales Iris Palladium

Questa fragranza rappresenta l'incontro raro tra un fiore e un metallo prezioso. Le note iniziali di iris e cardamomo esprimono la forza e il mistero della fragranza. Come una sciarpa di seta, questo profumo avvolge la pelle con calore e sensualità. Le note di fondo, con vaniglia e legno di sandalo, aggiungono una dolce e delicata emozione alla composizione.