P rendersi cura dei capelli in estate richiede attenzione e i giusti prodotti, ma i risultati ne valgono la pena. Capelli sani, lucenti e forti sono il miglior accessorio per affrontare la stagione estiva con stile. Segui questi consigli e goditi il sole senza preoccupazioni.

L’estate è arrivata, portando con sé giornate di sole, mare e divertimento. Ma mentre ci godiamo il caldo e le vacanze, i nostri capelli rischiano di diventare vittime silenziose dei raggi UV, della salsedine e del cloro. Come possiamo proteggerli e mantenerli sani, lucenti e morbidi? Ecco la guida definitiva alla migliore haircare estiva.

Protezione UV: la prima linea di difesa

Proprio come la pelle, anche i capelli necessitano di protezione dai raggi solari. Utilizzare prodotti con filtri UV è essenziale per prevenire i danni causati dall'esposizione prolungata. Opta per spray protettivi leggeri che non appesantiscano i capelli ma creino una barriera efficace.

Idratazione profonda: il segreto per capelli setosi

L’esposizione al sole può disidratare i capelli, rendendoli secchi e fragili. Integra nella tua routine settimanale una maschera idratante intensiva.

Shampoo e balsamo delicati: detersione e cura

Dopo una giornata al mare o in piscina, è fondamentale lavare via salsedine e cloro con uno shampoo delicato ma efficace.

Olio per capelli: nutrimento e protezione

Gli oli per capelli sono un must-have estivo. Non solo nutrono in profondità, ma possono anche agire come uno scudo protettivo.

Evitare il calore: styling naturale

Con il caldo estivo, l'uso di hairtool come piastre e arricciacapelli può ulteriormente stressare i capelli. Asciuga sempre i capelli tenendo la potenza del phon al minimo e opta per acconciature semplici che non richiedano calore. Le beach waves sono perfette per un look estivo effortless chic: per averle al top usa uno spray texturizzante al sale.

Alimentazione e idratazione: bellezza dall’interno

Ricorda che la bellezza dei capelli parte anche dall'interno. Mantieniti idratata bevendo molta acqua e segui una dieta ricca di vitamine e minerali. Alimenti come avocado, noci, e pesce azzurro sono ricchi di omega-3 e vitamina E, fondamentali per la salute dei capelli.

Accessori protettivi: cappelli e foulard

Non dimenticare di proteggere fisicamente i tuoi capelli. Indossa cappelli a tesa larga o foulard quando ti esponi al sole. Non solo aggiungono un tocco di stile al tuo outfit, ma aiutano anche a ridurre l'esposizione diretta ai raggi UV.

I migliori prodotti di haircare da usare in estate, al mare e sotto il sole

Scopri la nostra selezione delle ultime novità di trattamenti leave in, oli protettivi e spray per la tua haircare estiva.

Bottega Verde Aloha Spray capelli setificante anti-crespo

Arricchito con Monoi, protegge dai danni del sole, vento, cloro e salsedine, avvolgendo i capelli in una dolce fragranza di Tiarè. Disponibile in un pratico formato da viaggio, basta vaporizzarlo sui capelli umidi o asciutti, senza bisogno di risciacquo.

Alfaparf Milano Professional Semi di Lino Sunshine Hair protective milk

Latte leave-in con filtro UV, ideale per proteggere e idratare i capelli. Si applica prima, durante e dopo l'esposizione al sole.

Wella System Professional Solaris Sun Oil

Questo prodotto conferisce morbidezza istantanea ai capelli durante e dopo l'esposizione al sole. I filtri UV, insieme a una ricca miscela di oli, proteggono la cheratina e garantiscono una morbidezza duratura

Diego Dalla Palma Olio spray protettivo illuminante

Questo olio spray leggero, grazie al Lychee Sun Protection, mantiene l'idratazione ottimale dei capelli a lungo e li protegge dai raggi UVA e UVB senza appesantirli. Forma un film invisibile che preserva la struttura della fibra capillare dall'esposizione solare e da altri agenti esterni disidratanti.

Biofficina Toscana Balsamo spray bifasico

Questo balsamo ad azione districante e ammorbidente senza risciacquo contiene urea e molecole condizionanti per prevenire la perdita d'acqua causata da sale, cloro e raggi UV. Lascia i capelli morbidi e reidratati.

Rougj Solare bifasico protettivo capelli

Questo spray protettivo solare per capelli utilizza un mix di oli nutrienti e ingredienti come Arginina, Betaina e Pantenolo per proteggere a lungo capelli e cuoio capelluto dai raggi UVA e UVB, prevenendo la disidratazione e conferendo idratazione e luminosità profonde. Lo spray crea un sottile velo protettivo senza ungere e la sua formula è eco-compatibile.

Elgon Colorcare Suncare Aftersun hair&body shampoo

Questo shampoo per corpo e capelli, con pH delicato, è ideale per un uso frequente e adatto a tutti i tipi di pelle e cuoio capelluto. Deterge delicatamente da cloro, salsedine e sabbia, e grazie all'estratto di cactus ottenuto da fermentazione biotecnologica, lascia una sensazione di purezza e idratazione rivitalizzante.

Revlon EQUAVE SUN PROTECTION

Questo balsamo bifasico senza risciacquo offre un'ulteriore protezione contro i danni causati dai raggi solari e dal calore fino a 220°C. Applicato prima dell'esposizione solare e riapplicato più volte, aiuta a mantenere i capelli morbidi e districati, idratando e rivitalizzando la fibra capillare anche sotto il sole.

Medavita Solarich Olio in crema miracoloso 10 in 1

Grazie ai filtri UVA/B, questo prodotto preserva la struttura e il colore dei capelli dall'esposizione solare. La sua texture, ricca ma leggera, offre un'intensa nutrizione senza appesantire, idratando, illuminando e disciplinando i capelli esposti a cloro e agenti atmosferici. Contiene miele di Manuka, olio di Avocado e complesso Amino Concentré.

Biopoint Solaire Balsamo istantaneo

Uno spray leggero che dona immediata morbidezza e luminosità ai capelli. La sua formula senza risciacquo contrasta l'azione disidratante di sole, salsedine e vento, ideale per rigenerare i capelli dopo una giornata al mare. Ricco di principi attivi, ristruttura e rinforza la fibra capillare.

KIKO Milano After Sun Shimmering Oil

Un olio per capelli (e corpo) arricchito con perle scintillanti per donare luminosità. Contiene oli di avocado, oliva, mandorle dolci e cocco, che ammorbidiscono e illuminano, rendendo i capelli più lucenti.

Maria Nila Salty Mist

Uno spray texturizzante a tenuta leggera che dona ai capelli un look da spiaggia delicato. Privo di solfati e parabeni, protegge i capelli dai danni causati dai raggi UV e dai radicali liberi, garantendo un look con beach waves perfetto.

Framesi Morphosis Sun Protective Spray & Leave-in

Con oltre il 98% di ingredienti di origine naturale e una profumazione completamente biodegradabile, questo prodotto protegge i capelli durante e dopo l'esposizione al sole. Privo di filtri fisici e chimici dannosi per l'ambiente, è arricchito con Estratto di Papaya, Proteine della Mandorla e Fitocomplesso vegetale. Protegge dai raggi UV, cloro e salsedine, ripristina la barriera idrolipidica e previene lo sbiadimento del colore.

Darling Milky Hair Screen

Avvolge i capelli senza appesantirli, offrendo protezione dai raggi UV, dal calore fino a 230°C e dagli agenti ambientali stressanti. Arricchito con Estratto di Baobab e Proteine Vegetali, ricchi di un complesso multi-peptidico, questo trattamento leggero aumenta l'idratazione, districa e previene la rottura del capello. Un filtro UV avanzato di ultima generazione, combinato con potenti antiossidanti come l'Estratto di Tara e l'Estratto Biologico di Germogli di Girasole, neutralizza i radicali liberi, garantendo capelli più sani e lucenti, senza appesantirli.

Maschera PANTENE PR-V MIRACLES SOS Capelli Intenso

Questa maschera è perfetta per capelli eccessivamente trattati. Grazie alla sua formula con biotina, proteina della seta idrolizzata e vitamine Pro-V, è l'ideale per capelli molto secchi, danneggiati, trattati o con mèches. Agisce in profondità rigenerando i capelli dall’interno verso l’esterno con oltre 5.000 Perle Pro-V Nutrienti.