H ighlighter e body oil sono i prodotti must have da portare sempre con sé quest’estate per un’abbronzatura da favola

Quando la bella stagione fa capolino e l’abbronzatura inizia a dorare i nostri corpi, cosa c’è di meglio che enfatizzarla con illuminanti corpo e shimmering oil che ne sublimino il colorito e ne accentuino i riflessi?

Highlighter e body oil infatti sono creati apposta per esaltare la nostra pelle che, grazie alla tintarella estiva avrà assunto un aspetto bronzeo e sunkissed tutto da sfoggiare.

Come quelli per il viso, anche gli illuminanti corpo - sia che siano sotto forma di fluido, sia che siano degli oli ricchi di luminescenze e piccoli brillantini - sono ideali per essere applicati su delle specifiche zone del corpo che vogliamo far risaltare, come décolleté, spalle, braccia e clavicole ma anche cosce e polpacci se indossiamo mini gonne, shorts o abitini corti.

La parola d’ordine quindi è brillare: ma quanto e come, sta a te sceglierlo.

In commercio infatti esistono tantissime varianti per ogni gusto e necessità: dai prodotti in olio da applicare sopra alla protezione solare quando siamo in spiaggia a prendere il sole - o da usare prima di un aperitivo in costume al tramonto e in riva al mare -, a quelli in olio secco che sono perfetti per essere utilizzati anche con i vestiti senza rischio di macchie & co, ai veri e propri illuminanti dalle texture liquide o cremose.

E, pure per quanto riguarda i colori, la scelta è ampia: dai body oil con perlescenze champagne e oro per un tocco di luminosità leggero si passa a quelli color bronzo fino alle shade fredde, ideali per essere sfoggiate la sera per splendere alla luce della luna. Infine, anche la quantità di shimmer che vogliamo sfoggiare è personale: l’effetto sparkling varierà infatti in base alla dimensione e alla grandezza delle particelle iridescenti contenute nei singoli prodotti, permettendoci di scegliere il nostro personalissimo tocco di glitter!

Illuminanti corpo: i must have da scoprire

Scopri i migliori prodotti a effetto shimmer per esaltare l'abbronzatura e regalare un tocco dorato alle tue serate estive.

Huda Beauty, N.Y.M.P.H. BODY DRIP Shimmering Dry Oil

Un olioseccoche dona un leggero colorito bronzeo al corpo mentre lo illumina. Risultato di una collab prodotto tra Kayali & Huda Beauty questo body oil non solo è bello da guardare, ma è anche estremamente profumato. La sua formula scintillante è stata infatti infusa con Utopia Vanilla Coco di Kayali e al suo interno contiene olio di jojoba, olio di avocado e vitamina E ed è adatto per corpo e capelli!

Nuxe, Huile Prodigieuse Shimmering Dry Oil Gold

Fan del Huile Prodigieus di Nuxe, siete in ascolto? Per l’estate concedetevi un upgrade con la versione shimmer di questo prodotto iconico! Perfetto per corpo e capelli, questo olio dalla classica fragranza Nuxe ha texture secca che non unge e sublima la pelle grazie alle particelle ultra-fini di madreperla.

Tom Ford, Tom Ford Soleil Neige Shimmering Body Oil

Soleil Neige Shimmering Body Oil è la versione argentea e delicata (per tutte le amanti degli shimmering body oil dal sottotono freddo) del famoso Soleil Blanc Shimmering Body Oil di Tom Ford, un illuminante corpo dorato, e in olio, ispirato alla Costiera Amalfitana. Al suo interno le particelle, invece che essere oro sono platino - poiché ispirate alla luce del sole che si riflette sulla neve fresca - e il suo profumo sprigiona un mix di muschio floreale di agrumi.

Freshly Cosmetics, Glow Edition Body Oil

Un olio 100% naturale che illumina la pelle con un glow scintillante grazie amiche minerali e che la nutre grazie a un cocktail di 12 oli vegetali, fra cui olio di marula vergine, babassu biologico, jojoba, macadamia e chia vergine.

Diego Dalla Palma, Tan Glow Olio Anti Salsedine

Un olio color bronzo che, oltre a intensificare e a illuminare il colorito, prepara anche la pelle all’esposizione solare e la protegge dall’azione inaridente della salsedine, prolungando l’abbronzatura nel tempo. In più è ideale anche per essere applicato dopo la doccia come doposole dall’effetto illuminante.

Chanel, Les Beiges Fluide Enlumineur Belle Mine

Un fluido illuminante molto delicato che dona un colorito istantaneamente radioso alla pelle, dalla consistenza leggera, disponibile in due nuance: Sunkissed, un avorio dorato, e Pearly glow, un beige perlato.

Kylie Cosmetics, Body Glow Highlighter

Un illuminante ultra leggero - disponibile in quattro tonalità - che sublima la pelle all’istante, rendendola anche più liscia al tatto. La sua texture non appiccicosa e transfer-proof offre una copertura modulabile, con un finish lucido e satinato.

Sol De Janeiro, Glowmotions Glow Body Oil Copacabana

Un olio corpo estremamente scintillante dal profumo accattivante ispirato al caldo Brasile. Il suo colore bronzeo aiuta a mimare l’abbronzatura perfetta mentre la sua formula nutre la pelle e la lascia elastica e morbida

Collistar, Gocce Magiche Glow

Un siero-gel dalla texture setosa, leggera e fresca (e modulabile in intensità) che, grazie all'associazione di micro-perle e delicati pigmenti dorati, illumina istantaneamente l’incarnato. Formulato con attivi idratanti, contiene anche estratto di arancia italiana dall'azione illuminante e anti-ossidante.

Moroccanoil, Shimmering Body Oil

Uno shimmering body oil formulato con una miscela nutriente di olio di argan, ricco di antiossidanti, e olio di sesamo, la cui formula si assorbe rapidamente mentre i minerali madreperlati brillano per donare un aspetto luminoso e sparkling.

Dior Solar, L’olio Sublimante

Dior ha creato un olio secco paillettato da applicare su viso, corpo e capelli per sfoggiare una luminosità senza paragoni. La sua texture perlata si amalgama perfettamente alla pelle e il suo profumo di monoï ci trasporta in una spiaggia paradisiaca.

Rituals, The Ritual of Karma Shimmering Body Oil

Un olio corpo illuminante ricco di perlescenze e particelle minerali iridescenti che ammorbidisce la pelle con una miscela di oli di jojoba, oliva e cartamo e che sprigiona una fragranza al tè bianco e al fiore di loto.