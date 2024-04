Oli corpo (da usare anche per i massaggi): una guida ai migliori

D edicati un momento da vera homemade SPA con questi oli corpo che possono essere applicati sia per nutrire la pelle, sia per concedersi un massaggio rivitalizzante e anti-stress

Cosa c’è di meglio di un lento e meticoloso massaggio dopo un lungo bagno rilassante? Quando si tratta di me-time, in nostro soccorso arrivano - senza nemmeno contare i prodotti da bagno come bombe da vasca, creme, scrub e tools appositi - tutta una serie di oli che, oltre a fungere da oli da massaggio (da fare in coppia o da soli) nutrono, rivitalizzano e idratano la pelle, per un mix di proprietà e dettagli sensoriali che vi porteranno alla pace dei sensi.

Rituals, The Ritual of Hammam - Massage Oil

Arricchito con olio di argan rivitalizzante e le proprietà riscaldanti dell’eucalipto naturale, questo olio per massaggi, che può essere usato anche come olio per la pelle secca dopo la doccia, ti trasporterà nel Medio Oriente grazie alla sua fragranza intensa ed evocativa.

Aromatherapy, Lavender + Vanilla Bath e Body Oil

Un olio bath & body che rende la pelle morbida e vellutata grazie alla formula ricca di ingredienti nutrienti come oli essenziali naturali, vitamina E, aloe, burro di karité e olio di argan. In più, bonus point, la sua profumazione a.Note di fragranza: olio di lavanda (infonde serenità) ed essenza assoluta di vaniglia (rilassa la mente e favorisce il relax).

Chanel, l’Huile Jasmin

Creato per arricchire un'arte del massaggio olistica e profondamente rilassante grazie a una profumazione fortemente evocativa, l’Huile Jasmin tonifica, nutre e illumina la pelle. Queste proprietà si fondono alla dolcezza floreale, sensuale e solare dei petali di fiore di gelsomino e al fondo boschivo morbido e muschiato, che evocano il profumo dei campi di Grasse in estate per una fragranza inebriante.

Petit Beau, Olio Da Massaggio Nutriente

Arricchito con oli di argan, olio di mandorle dolci e olio di jojoba ed estratto di calendula biologica coltivata e raccolta in Francia, questo olio da massaggio è ideale per qualsiasi pratica ma anche per donare una pelle nutrita e lenita. Oltre a essere vegano, è anche adatto alle pelli sensibili e anche ai bambini appena nati.

Freshly Cosmetics, Golden Radiance Body Oil

Un olio che rivitalizza la pelle con 12 oli vegetali - tra cui marula vergine, babassù, nocciola e jojoba biologici, chia, rosa mosqueta, avocado e macadamia - dall’alto contenuto di vitamine, antiossidanti e oligoelementi che migliora l'elasticità e la tonicità e nutre in profondità mentre attenua l'aspetto di smagliature e irritazioni.

Elemis, Japanese Camellia Body Oil Blend

Combinato con olio di camelia, questo olio super leggero di Elemis è perfetto per il corpo, ma anche per unghie, capelli e cuoio capelluto. Ricco di collagene vegetale, mantiene la pelle idratata ed elastica, aiutando a prevenire le smagliature mentre dona lucentezza.

Dr. Hauschka, Moor Lavender Calming Body Oil

Un olio corpo rilassante alla torba e lavanda, dalla formula a rapido assorbimento creata per lenire e coccolare la pelle dalla testa ai piedi. Arricchito con ippocastano, equiseto ed estratto di torba per allentare le tensioni e lo stress della vita quotidiana e promuovere un sonno tranquillo, è combinato anche con olio di oliva nutriente.

Byoma, Nourishing Oil

Questo olio corpo rigenerante, ricco di antiossidanti, illumina ed idrata la pelle, aiutando anche a ripristinare la barriera cutanea grazie a ingredienti come lipidi, olio di jojoba e Seabuckthorn Oli. Infine la texture ultraleggera lo rende ideale anche per pelli grasse e tendenti all’acne.

Clarins, Tonic Treatment Oil

Un olio aromatico che contiene estratti puri al 100% di piante e formulato con oli essenziali di rosmarino, geranio e menta che aiutano a rassodare, tonificare e migliorare l'elasticità della pelle attenuando anche la visibilità delle smagliature e olio di nocciola.

Kopari, Beauty Golden Aura Body Oil

Formulato con un mix di ingredienti come olio di squalene, girasole, karitè e cocco ricchi di antiossidanti e acido ialuronico a microsfera, che lavora per penetrare profondamente nell'epidermide, questo olio idrata e lenisce la cute lasciandola morbida e nutrita.

Kora Organics Noni Glow Body Oil

Migliora il tono e la texture della pelle con l'olio per il corpo Noni Glow di Kora Organics: arricchito con estratto di noni e con oli nutrienti di rosa canina e di semi di girasole, questa miscela biologica idrata, lenisce e nutre la cute.

Haan, Body Oil Tales Of Lotus

Realizzato con ingredienti naturali come olio di mandorle, olio di oliva, olio di calendula e olio d’uva (dove la maggior parte di questi oli contiene vitamina E che protegge dagli agenti irritanti e inquinanti dell’ambiente) questo olio nutre, idrata e lascia la pelle morbida e luminosa.

Honieh, Bae Oil

Un prodotto formulato con un mix di oli e ingredienti naturali ricchi di antiossidanti che nutrono, idratano e leniscono profondamente la pelle (ma anche i capelli secchi e fragili). All’interno contiene oli naturali di noci e semi come mandorle, girasole e avena, estratto di aloe Barbadensis e olio di argan.