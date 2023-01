Olio 31: proprietà e benefici per la cura di corpo e mente

U na miscela potente, costituita da 31 erbe che regalano innumerevoli benefici all'intero organismo, curando la pelle e persino i malanni stagionali. Un rimedio antico, di cui scoprire tutte le proprietà.

L'Olio 31 è un rimedio naturale dalle potenzialità portentose. Nato dall'unione di 31 piante officinali, agisce contro una moltitudine di problematiche. Una soluzione casalinga che può lenire i dolori muscolari, prendersi cura della pelle, alleviare i sintomi dei mali di stagione e persino alleggerire la mente, senza dimenticare le proprietà antisettiche dell'Olio 31, che lo rendono ottimo anche per l'igiene del bucato. Creato a partire da una ricetta svizzera, quest'olio naturale trasmette al corpo tutti i benefici delle piante che lo compongono, miscelate con la precisione più assoluta. Si tratta, ovviamente, di un ottimo rimedio naturale, da utilizzare sempre diluito con un altro olio, in particolare se applicato direttamente sulla pelle.

Olio 31: gli ingredienti

Le proprietà dell'Olio 31 sono legate alla sua composizione, creata a partire da 31 estratti differenti di erbe, delle quali vengono utilizzate foglie, bacche, radici e fiori. Un cocktail straordinario, costituito da: eucalipto, menta piperita, menta crispa, anice, arancio dolce, rosmarino, cannella, timo, chiodi di garofano, pino pumillo, pino silvestre, finocchio, citronella, mirra, melissa, noce moscata, gingseng, salvia, aneto, alpinia, verbena, vaniglia, legno di rosa, mentolo, limone, tea tree, violetta, cumino, aglio, macis e benzoino. Estratti che, naturalmente, lavorano in sinergia tra loro per prendersi cura del corpo.

Benefici e proprietà dell'Olio 31

Grazie alla presenza di oli essenziali naturali e puri, l'Olio 31 si rivela estremamente potente. In particolare, quest'olio ha proprietà balsamiche, antinfiammatorie e fluidificanti. Ecco perché si tratta di un ottimo alleato contro tosse, raffreddore e naso chiuso. A essere interessanti sono anche i benefici rilassanti dell'Olio 31, che possono agire non solo sui muscoli - placando dolori muscolari e articolari - ma anche sulla mente, favorendo il rilassamento e contrastando il mal di testa.

Come utilizzare l'Olio 31?

La soluzione migliore per usare l'Olio 31 è diluirlo sempre. Trattandosi di un olio concentrato, infatti, è necessario usare poche gocce di prodotto, avendo cura di leggere le indicazioni delle varie formulazioni in commercio. Per lo stesso motivo, è importante tenerlo lontano dagli occhi per evitare possibili irritazioni. L'Olio 31 si può usare anche sulla pelle, purché diluito con olio di mandorla, di jojoba o di calendula per favorire il rilassamento muscolare. In aromaterapia, infine, l'Olio 31 si utilizza per stimolare il cervello con effetto energizzante e tonificante, l'ideale per sollevare l'umore.

Le (poche) controindicazioni

In generale, l'applicazione dell'Olio 31 non comporta alcun rischio, ma è sempre bene fare un test di tollerabilità cutaneo prima di utilizzarlo su ampie superfici del corpo. Ovviamente, l'Olio 31 non deve essere mai utilizzato puro su zone infiammate o sulle ferite: gli effetti potrebbero essere spiacevoli. Per quanto innocuo, l'uso è sconsigliato durante la gravidanza e l'allattamento e per i bambini sotto i 12 anni.