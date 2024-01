R omantico e fiabesco, lo "Sugar Plum Fairy Make up" è uno dei nuovi trend virali sui social, che ci invita a esplorare l'incantevole mondo delle tonalità pastello e dei finish brillanti.

TikTok è in preda alla magia dello Sugar Plum Fairy Make up, e chi c'è dietro a questo incantesimo? Nientemeno che la magnifica Hailey Bieber! Il suo tutorial pubblicato sull’ app cinese, ha trasformato questa tendenza make up in un fenomeno virale, permettendo a tutti gli utenti del social network di diventare principesse incantate, una sfumatura (di blush) alla volta.

@haileybieber when I was 16 I was the Sugar Plum Fairy in the Nutcracker.. this is my 2023 version of that makeup. My go to vibe for the holiday season! 🍬✨ ♬ Dance of the Sugar Plum Fairy (Tchaikovsky) – Ian Post

Chi è la Sugar Plum Fairy ?

La Sugar Plum Fairy è la sovrana del regno dei dolci, uno dei mondi fantastici che la protagonista de "Lo Schiaccianoci", Clara, visita durante il suo viaggio. È un personaggio centrale e di grande importanza nella storia, che rappresenta la grazia, la dolcezza e l'eleganza delle festività natalizie. La sua presenza è accompagnata da una delle musiche più celebri e amate dell'opera teatrale, che si intitola "Danza della fata confetto".



I colori e gli elementi distintivi dello Sugar Plum Fairy Makeup

Nel trend "Sugar Plum Fairy Make Up", i protagonisti sono i toni rosa, viola e fucsia, mescolati in varie sfumature per ottenere un effetto iperfemminile e fiabesco. Il trucco si caratterizza per l'uso di cosmetici glowy, che danno luminosità al viso, e dettagli glitterati sugli occhi, in grado di ricreare l'atmosfera magica e festosa della fiaba. Questa combinazione di colori e texture è ideale per un look romantico e raffinato, in pieno stile "Balletcore".

Come realizzare il make up "Sugar Plum Fairy"

Per creare uno "Sugar Plum Fairy Makeup", inizia con l'applicazione di un primer, seguito da un fondotinta leggero o una BB cream per ottenere una base uniforme.

Successivamente, enfatizza la luminosità del viso utilizzando blush in polvere o crema in tonalità rosate e lilla. Applica il prodotto delicatamente sulle guance, le tempie ed il naso per ottenere un tocco di colore glowy.

Poi, focalizza l'attenzione sugli occhi, creando un affascinante eye look con ombretti dalle tonalità pastello come rosa, lilla e celeste. Aggiungi un tocco di glitter per un effetto scintillante e completa lo sguardo con eyeliner e mascara per definire e accentuare lo sguardo.

Per le labbra, scegli un rossetto nude o malva e aggiungi un tocco di gloss trasparente per ottenere un effetto luminoso e fresco. Infine, per un tocco magico, applica un illuminante glitterato su zigomi, arco di cupido e naso.

Questo trucco è l'ideale per chi predilige un look make-up girly e romantico, ma può essere facilmente adattato per l'uso quotidiano, grazie alla scelta di tonalità più discrete ed evitando di eccedere con illuminanti e glitter.