Summerween: la nuova aesthetic che fonde l’estate con Halloween

S u TikTok spopola il "Summerween" aesthetic che fonde elementi tipici dell'estate con quelli spooky di Halloween

L’estate è una stagione che o la si ama o la si odia. C’è chi non vede l’ora di godersi il caldo in riva al mare, abbronzarsi e cedere al fascino di abiti e make-up dai toni accesi e vibranti. E c’è chi, invece, spera che passi il prima possibile per godersi a pieno l’autunno, con le sue temperature più miti, i make-up più elaborati, impossibili da realizzare in estate a causa delle alte temperature, e i primi maglioni.

A mettere tutti d’accordo ci pensa ancora una volta TikTok, dove è nata recentemente una nuova aesthetic chiamata “Summerween”.

Da dove nasce il trend?

Il termine "Summerween" nasce dalla fusione delle parole "summer" (estate) e “Halloween”. Apparso per la prima volta nella serie televisiva “Gravity Falls”, in un episodio in cui i personaggi festeggiano una versione estiva di Halloween, completa di costumi, dolcetti e decorazioni spettrali. La popolarità dell'episodio ha contribuito alla diffusione del termine e del concetto, che è stato successivamente adottato e reinterpretato da vari content creator e influencer su TikTok.

Un vero Halloween estivo, dove la maggior parte delle decorazioni sono gonfiabili per il mare e la piscina a forma di teschi, bare e pipistrelli, mentre le famose Jack-o'-lantern non vengono realizzate con le classiche zucche ma con angurie e meloni. Sui social, la parola "Summerween" ha acquisito una nuova dimensione, inglobando anche il make-up e la moda. Gli utenti hanno iniziato a postare sui propri profili look e tutorial che combinano l'allegria e i colori vivaci dell'estate con l'estetica gotica e spooky di Halloween, estendendo il divertimento e l'espressione creativa di Halloween oltre i confini stagionali tradizionali e rendendo la festa un evento multi-stagionale.

Summerween Makeup

La cosa più interessante di questo trend è che non ci sono regole. Ognuna è libera di esprimere la propria personalità attraverso make-up look audaci. Per gli occhi la maggior parte dei make-up sono smokey eyes intensi, realizzati con ombretti verdi, viola e arancioni, tutto rigorosamente dal finish metallizzato. Per le più creative, l’eyeliner è sempre grafico e si arricchisce di disegni a forma di pipistrelli, zucche e fantasmini. Anche per le labbra non ci sono regole imposte: c’è chi ama utilizzare rossetti nelle tonalità del viola o del nero, e chi invece predilige lip stain di un rosso acceso, così da far risaltare ancora di più le labbra con il resto della complexion.

Summerween Nails

Anche la manicure non è immune a questo tormentone estivo. Con smalti dai colori vibranti e accesi tipici dell’estate, vengono realizzate nail art con zucche in piscina, pipistrelli rosa shocking ed i famosissimi Candy corn, dolcetti tipici del periodo autunnale e di Halloween.