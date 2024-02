Messy Girl: il trend beauty che sta conquistando TikTok

S popola su TikTok, un make up "on the go", lontano anni luce da glam tipico degli ultimi tormentoni beauty

Negli ultimi anni, i social network hanno esercitato un'influenza considerevole sul mondo del make-up, introducendo tendenze sempre più sofisticate e creative. Ma, osservando la sezione "Per te" di TikTok, qualcosa sta cambiando, soprattutto grazie a una nuova estetica emergente: quella della "Messy Girl". Dimenticate il full glam e le ore passate di fronte allo specchio, perché il nuovo trend sui social vede un make-up "on the go", caratterizzato da un look disordinato e spontaneo che sta conquistando il cuore delle beauty lovers.

Il messaggio dietro l'estetica "Messy Girl"

L'ascesa di questa estetica è tutto tranne che casuale. La "Messy Girl" è un inno alla spontaneità e alla libertà di esprimere la propria personalità attraverso il make-up, senza cedere alle pressioni dei social, che rimandano all'idea spesso distorta di perfezione, difficile da raggiungere e soprattutto da mantenere.

Il make up

Realizzare questo trend è sorprendentemente facile, poiché ciò che lo contraddistingue è l'apparente mancanza di precisione. I tratti netti e le linee definite sono sostituiti da contorni sfumati senza l'ausilio di pennelli, ma grazie al tocco diretto delle sole dita che conferiscono uno look più naturale e semplice.

I prodotti chiave

Per abbracciare appieno il trend "Messy Girl" make up, è fondamentale selezionare con cura prodotti che rendano facile e veloce e l'applicazione.

Per enfatizzare lo sguardo scegli ombretti in crema in combo con un kajal facile da sfumare. Per il viso invece, opta per un correttore da utilizzare esclusivamente dove serve, mentre per il resto del volto utilizza blush rosati capaci di regalare all’incarnato un aspetto fresco. Concludi il make up con un lip gloss colorato o un rossetto dal finish satinato.

Lontano dal full glam

Il make-up "Messy Girl" è un netto distacco dal full glam che ha dominato le tendenze beauty degli ultimi anni. Se quest'ultimo richiede richiede precisione e cura minuziosa, il "Messy Girl Makeup" abbraccia l'idea che la bellezza può emergere anche dalla spontaneità e dalla semplicità. Un modo unconventional per esprimere la propria personalità senza sentirsi legata a regole rigide.