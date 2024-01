Il ritorno dei lipgloss cioccolato: un’espressione contemporanea dell’eleganza anni ’90

I lip gloss cioccolato ritornano protagonisti del make up, regalando "golosi" tocchi di colore alle labbra

Il mondo del beauty continua a riscoprire e adottare gli affascinanti trend degli anni '90. Dopo l'iconico taglio di capelli, gli ombretti blu e i make-up look monocromatici (come dimenticare il viralissimo "Latte Make Up"?), una delle tendenze più rilevanti di questa stagione è il ritorno dei lip gloss cioccolato: un omaggio alla bellezza delle indimenticabili top model come Cindy Crawford e Naomi Campbell.

Questo look, reso celebre sulle passerelle e sui red carpet, propone labbra dall'aspetto succoso e naturale, le quali rivelano la loro bellezza grazie alle molteplici sfumature di marrone. Queste tonalità spaziano dai toni più caldi ed intensi a quelli soft e nude effetto "Second skin", spesso delineate con precisione utilizzando una lip liner.

I lip gloss sono sempre più inclusivi

Il ritorno dei lip gloss cioccolato non è solo un semplice omaggio al passato glorioso della moda, ma un'affermazione di versatilità e inclusività. La vasta gamma di tonalità di marrone disponibili in commercio, permette a chiunque di trovare la propria nuance perfetta, dalle pelli più chiare a quelle più scure, c’è un gloss marrone in grado di esaltare la bellezza di ognuno di noi.

Il compagno ideale per completare qualsiasi look

La loro versatilità è innegabile: i gloss marroni si adattano a qualsiasi occasione, dalla quotidianità alle serate fuori in compagnia delle amiche, donando un tocco luminoso e raffinato ad ogni look. Sono in grado di elevare anche il classico make up on the go, caratterizzato da mascara e blush, rendendolo subito più chic e glamour.

3 consigli per applicare il lip gloss al meglio

Utilizza un concealer per ricreare l’illusione di labbra più grandi

Per accentuare ulteriormente il volume delle labbra prima di applicare il lucidalabbra, è possibile utilizzare un correttore lungo l'arco di Cupido. Sfumalo delicatamente con un pennellino e stendi il gloss concentrandoti maggiormente al centro delle labbra. In questo modo, la tua bocca sembrerà subito più voluminosa.

Evita l’effetto “appiccicoso”

Il lucidalabbra non deve essere applicato con precisione come con il rossetto. Ti basta concentrarti sul labbro superiore e limitare l'applicazione alla metà inferiore. Facendo aderire le due parti avrai una distribuzione uniforme, evitando la classica sensazione sticky.

La velina è un valido alleato

Nel caso in cui il gloss abbia una consistenza particolarmente ricca, utilizza una velina per tamponare delicatamente e prevenire eventuali sbavature.

1/7 FENTY BEAUTY - GLOSS BOMB HEAT

Senza glitter e leggermente colorato, l'innovativo Plump Job Complex contiene una miscela di ingredienti progettati per regalarti una bocca più piena. Il suo ricco burro di karité nutre le labbra, mentre la sua lucentezza wet look massimizza il volume delle labbra. 2/7 DIOR - DIOR ADDICT LIP MAXIMIZER

Un vero e proprio trattamento per le labbra idratante, rimpolpante ad effetto iper-volumizzante. La sua formula, infusa di olio di ciliegia e acido ialuronico, è composta per il 90% da ingredienti di origine naturale. 3/7 Tarte - Maracuja Juicy Lip

Balsamo, gloss, colore e trattamento per le labbra in un solo prodotto.

Il complesso cushion comfort a memoria di forma rimpolpa istantaneamente le labbra e attenua l'aspetto delle rughette a raggiera. Da Sephora

4/7 Essence - What The Fake! Extreme

Arricchito con olio di menta piperita, acido ialuronico e vitamina E, rimpolpa visibilmente le labbra.

Un finish leggermente colorato e e scintillante crea un look luminoso rendendo le labbra ancora più piene. 5/7 Charlotte Tilbury - Lip Lustre

Regala un risultato finale setoso per una bocca da vera top model: sexy, seducente e carnosa. 6/7 ASTRA MY GLOSS PLUMP & SHINE

Un lip gloss dalla brillantezza vinilica e dall’effetto volume immediato grazie alla tridimensionalità dei suoi riflessi.

La texture cremosa scivola sulle labbra senza appiccicare, garantendo un finish glowy e tridimensionale. 7/7 CLARINS - LIP PERFECTOR

Esalta e rivela la luminosità delle labbra e le rende ancora più rimpolpate grazie alla sua texture in gel e al peptide rimpolpante: una bocca golosa ogni volta che lo desideri. Il Lip Highlighter Complex, composto da due tipi di madreperle, rende le labbra più rimpolpate, luminose e brillanti. PREV NEXT