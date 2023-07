Latte make up: l’ultimo trend beauty virale su TikTok

D alle ceneri dei trend “Clean Girl” e “Vanilla Girl”, impazza su TikTok un nuovo tormentone beauty chiamato Latte Make up.

Cosa succede quando il trend Vanilla girl incontra l’effetto “Sun kissed”? Nasce la nuova tendenza beauty dell'estate: il "Latte make up". Se non hai familiarità con i trend di TikTok un piccolo ripasso è doveroso: lo scorso inverno l'estetica della “Vanilla girl”, che si concentrava su colori neutri come il crema, il bianco e le tonalità vanigliate, ha avuto un vero e proprio boom di adepte. Il suo stile cozy e sognante ha fatto breccia nel cuore di milioni di utenti, ma aveva un piccolo limite, ruotava quasi esclusivamente intorno al mondo del life style e dell'abbigliamento. Il "Latte Make up" invece, riprende da dove eravamo rimasti con quella estetica, promettendoci make up look bronzy e dewy come un frappuccino.

Cos’è il Latte make up?

Il latte make up ruota intorno ad un look monocromatico sui toni del bronzo, ma il segreto per ricreare il maquillage più virale del momento è utilizzare solo prodotti nelle tonalità nude, che ricordino un latte macchiato.

Il risultato finale è uno smokey eye dai toni caldi e caramellosi, sensuale senza essere "eccessivo", abbinato a un incarnato luminoso e a labbra nude e succose.

Il suo successo è dovuto alla sua versatilità: sta bene su qualsiasi persona, indipendentemente dal colore di pelle, età, stile e persino a qualsiasi momento della giornata.

L'unica regola è non utilizzare blush ed ombretti rossastri, così da non compromettere l'effetto dorato della pelle.

In sintesi? Un vero e proprio “salva make up”, perfetto per quelle occasioni in cui non abbiamo tempo o voglia di sperimentare con colori e trucchi elaborati, ma vogliamo comunque sentirci al top.

Da dove nasce il trend?

Con oltre 29,8 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma, il trend “latte make up” è senza ombra di dubbio il beauty topic più hot su TikTok. Curiosità: il suo successo è merito della content creator Rachel Rigler che basandosi su degli scatti trovati su Pinterest della make up artist Tanielle Jai ha dato il nome a questa tecnica. Nel video pubblicato sul social, ha spiegato di aver optato per questo nome perchè il make up realizzato sulle modelle era <<caldo e bronzy, lattiginoso e facile da realizzare>>.

Come ricrearlo

Per iniziare applica un primer dal finish luminoso su tutto il viso, quindi seguendo la famosa tecnica “Underpainting”, applica un bronzer in crema prima del fondotinta.

Sfuma la terra su zigomi, tempie e sulla zona che parte dall'angolo esterno dell'occhio e arriva all’attaccatura dei capelli.

Fatto questo step, è il momento di usare una skin tint leggera, facendo attenzione a non applicarla sul naso. Secondo la make up artist Tanielle Jai, a rendere un trucco super naturale è proprio questo piccolo dettaglio. Fissa il tutto con una cipria ed il gioco è fatto!

Focus sugli occhi

Lo sguardo è al centro di questa tecnica, parti sfumando un po' di bronzer sulle palpebre e successivamente applica un ombretto color caramello nella piega, prosegui con una tonalità leggermente più profonda sulla rima cigliare inferiore e sfuma.

A questo punto, prendi un color caramello shimmer e applicane un po’ al centro della palpebra, ma senza esagerare. Questo look dà il meglio di sé quando ci sono diverse tonalità di nude opachi.

Se preferisci, puoi usare l' eyeliner marrone per enfatizzare lo sguardo, in combo con il mascara otterrai un look più glam e audace.

Per quanto riguarda le labbra, è sufficiente ridefinire il perimentro della bocca con una matita nude e un semplice gloss.

1/11 Charlotte Tilbury - Beautiful Skin Sun-Kissed Glow

Arricchito con acido ialuronico e provitamina D3, questo bronzer in crema è il segreto per una pelle baciata dal sole in pochi istanti e una brillantezza stupenda dall'aspetto sano ogni giorno. 2/11 Giorgio Armani Luminous Silk - Primer Idratante

Grazie alla sua formula iper - idratante a base di burro di karitè, crusca e glicerina, Luminous Silk primer rende la pelle più morbida, luminosa e tonica. Le imperfezioni sono ridotte, il colorito uniformato e la tenuta del make-up è allungata. Una shade universale per una pelle idratata tutto il giorno.

Texture leggera per una sensazione di comfort e freschezza. Ideale per tutti i tipi di pelle. 3/11 Nars Primer Radiance SPF 35

Il Radiance Boosting Complex risveglia all'istante la pelle spenta, riduce i segni d'espressione e rivitalizza l'incarnato per un aspetto radioso e di lunga durata. Prolunga e migliora l'aspetto del makeup. Le perle di protezione solare incapsulate vengono rilasciate a contatto con la pelle per una protezione ad ampio spettro e una sensazione fresca e lussuosa. 4/11 Hourglass - Veil Hydratating Skin Tint

Questo fondotinta leggero aumenta l'idratazione della pelle del 52% all'istante e per tutto il giorno, mentre regala un bagliore fresco e sano. La sua formula si fonde all'istante per offrire una tenuta confortevole per tutto il giorno, creando un velo trasparente che minimizza le imperfezioni e uniforma l'incarnato mentre rimpolpa e leviga visibilmente la pelle. 5/11 Rougj BB MAGIC SPF15 GLAMTECH

Crema colorata molto leggera con SPF15 che idrata e minimizza l’aspetto delle imperfezioni, uniformando l’incarnato. In un unico prodotto racchiude tutti i benefici di un trattamento idratante unito al potere del makeup. La sua formula innovativa a contatto con la pelle è in grado di autodattarsi a qualsiasi tonalità d’incarnato



6/11 Espressoh Hi_liner

Eyeliner liquido con punta in feltro ultra-flessibile per un’applicazione fluida e precisa in una sola passata.

Resistente all’acqua, a lunga tenuta, comfortevole, transfer proof e smudge proof.

Pigmento nero pieno e intenso, lucido. 7/11 Tarte - Tartelette™ Fresh Picked Amazonian Clay Palette

Sublima il colore dei tuoi occhi e la fiducia in te con la palette big ego™ di tarte, per una varietà di stili cool, dal look grunge allo sguardo provocante. Palette ultra sottile, con 18 nuance cool, per un mix di finish, dal glitterato al mat e satinato. Da Sephora 8/11 Dior Backstage Eye Palette

Realizza tutti i look per gli occhi che desideri con la palette Dior Backstage: multi-uso, include un primer per il make-up occhi e 8 ombretti da applicare sulle palpebre, come illuminanti dello sguardo o come eyeliner. 9/11 Douglas Ara Lumiere Liquid Bronzer

Con la sua formula in gel, crea pigmenti bronzer e highlighter incapsulati sulla pelle. Da Douglas 10/11 Diego dalla Palma - All In One - Bronzer & Contour

Il bronzer All In one è un prodotto in stick multiuso estremamente versatile, creato per realizzare il make up del viso. La formula cream to powder si fonde perfettamente con la pelle, permettendo di modulare facilmente l’intensità del colore nelle zone interessate. 11/11 Guerlain KissKiss Bee Glow - Lip Balm

un balm colorato ricco di miele e composto al 98% da ingredienti di origine naturale¹. Sublima la tonalità naturale delle labbra con un tocco brillante, offrendo al contempo 24 ore² di idratazione e un trattamento rigenerante. Cremosa e irresistibile, la sua texture ultra morbida scivola sulle labbra per donare un comfort duraturo. La formula combina miele e attivi di origine naturale per labbra lenite, nutrite e rimpolpate, più morbide e belle giorno dopo giorno. PREV NEXT